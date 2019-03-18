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Минтранс США начал проверку сертификации Boeing 737 Max

Прокуратура и минтранс США начали проверку обстоятельств выдачи Федеральным авиационным управлением (ФАУ) разрешения на полеты самолетов Boeing 737 Max, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации источников издания в министерстве, проверка в первую очередь касается системы «Увеличения характеристик системы маневрирования» (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS), автоматически определяющей положение носа лайнера относительно линии горизонта.

Как пишет WSJ, для Boeing 737 Max были разработаны новые двигатели. Их отличает от предшественников модели Boeing 737-800 NG больший диаметр и большая мощность. Из-за этого авиаконцерну пришлось вынести их вперед и немного поднять, что сказалось на поведении лайнера в воздухе – он стал «задирать нос» в полете. Чтобы изменить такое поведение в воздухе разработчики решили создать систему MCAS. Сбои в работе этой системы могли быть одной из причин авиакатастрофы в Индонезии в октябре 2018 г., напоминает газета. Сотрудники министерства также хотят понять, могла ли некорректная работа этой системы стать причиной падения самолета той же модели в Эфиопии 10 марта этого года, пишет WSJ.

Проводящие проверку сотрудники минтранса уже запросили у двух специалистов ФАУ все компьютерные файлы и документы, связанные с сертификацией Boeing 737 Max. Ведомство хочет удостовериться, что все технические характеристики Boeing 737 Max были проанализированы специалистами на должном уровне. Сертификацию лайнера проводили сотрудники подразделения ФАУ в Сиэтле, отмечает газета.

В воскресенье, 17 марта, министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес заявил, что данные, полученные с черных ящиков разбившегося после взлета Boeing 737 Max 8, показывают, что катастрофа схожа с крушением самолета этого же типа в Индонезии. По его словам, к таким выводам пришли как эфиопские, так и американские следователи.

Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби, 10 марта разбился через 6 минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян. Авиакатастрофа с Boeing 737 Max 8 в Индонезии произошла 29 октября 2018 г. Тогда самолет авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На его борту были 189 человек, все они погибли.

Авиакатастрофа в Эфиопии