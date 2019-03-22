Основатель сети «Старик Хоттабыч» отказался от развития ритейлера «Есть бери»
Учредители ООО «Фуд кафе», управляющего сетью продуктовых магазинов «Есть бери», вышли из капитала компании. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ЕГРЮЛ.
До этого 50% «Фуд кафе» принадлежало Антону Сосину, сыну основателя сети «Старик Хоттабыч» и бывшего совладельца OBI в России Игоря Сосина. Столько же принадлежало Артуру Сираканяну, владельцу и гендиректору K Capital (управляет несколькими проектами Александра Колобова, включая сети «Шоколадница» и Burger King). Но, утверждали источники «Коммерсанта», реальными владельцами «Фуд кафе» были Колобов и Игорь Сосин. Сейчас 99,99% «Фуд кафе» зарегистрировано на саму компанию.
«Есть бери» закрыта из-за того, что собственники не удовлетворены темпами развития бизнеса, говорит источник «Коммерсанта», близкий к компании. До конца 2018 г. планировалось открытие пяти магазинов, а в 2019 г. – расширение до 100 объектов, в то время как на сайте сети указано три магазина в Москве. Все объекты закрыты, утверждает собеседник газеты.
Игорь Сосин, Колобов и Сираканян не ответили на вопросы издания.