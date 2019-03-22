Годовая прибыль «Ленэнерго» выросла почти на 40%
Чистая прибыль «Ленэнерго» по итогам прошлого года выросла на 36,7% год к году до 10,6 млрд руб. (здесь и далее – данные по МСФО), говорится в сообщении компании. Выручка за этот же период выросла на 0,4% до 77,99 млрд руб., а EBITDA увеличилась на 10,5% до 28,11 млрд руб.
Как будет распределена прибыль по итогам прошлого года – будет принято на годовом собрании акционеров, обещает компания. Решения о выплате промежуточных дивидендов за 2018 г. пока не принимались, отмечается в сообщении.
«Ленэнерго» – одна из крупнейших распределительных сетевых компаний страны, которая входит в «Россети». Среди обязанностей компании – подключение потребителей к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Ленэнерго» активно сотрудничает с компаниями, связанными с государством: доля таких операций составляет 68% от общей выручки.