Годовая прибыль «Ленэнерго» выросла почти на 40%

Политика

Новости

Росстат назвал долю заядлых курильщиков среди россиян

Каждый пятый россиянин (22,5%) является заядлым курильщиком и не может ни дня обойтись без сигареты, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата. Респондентов в возрасте от 15 лет спрашивали, курят ли они и как часто. Среди 15–19-летних ежедневно курят 6,9% опрошенных, в возрасте 22–24 лет – 22,8%, 25–29 лет – 29,7%, 30–39 лет – 29,9%. Самой курящей оказалась группа респондентов в возрасте от 40 до 50 лет – среди них ежедневно курят 32,5%. Среди людей 50–60 лет заядлых курильщиков 25,1%, а среди опрошенных старше 60 лет – 12,2%.

Большинство опрошенных (72,5%) сказали, что не курят никогда, еще 4,8% курят время от времени. О том, что не представляют свою жизнь без сигареты, заявили 5,4% респондентов. Значительно выше этот процент среди неработающих граждан или не имеющих постоянной работы.

Говоря о причинах, которые заставляют курить, большинство опрошенных (74,8%) отметили, что это просто привычка. Почти треть курильщиков (30,6%) признались, что не могут бросить из-за недостатка силы воли. С тем, что курение приносит удовольствие и успокаивает, согласны 15,4 и 34,1% респондентов соответственно.

Еще одна причина – курящее окружение. О том, что это влияет на их решение курить или не курить, заявили 5,4% опрошенных. При этом наиболее высок процент выбравших эту причину среди молодежи в возрасте от 15 до 19 лет (12%). Также среди причин курения назывались желание заглушить аппетит, необходимость скоротать время и настроиться на работу.

Исследование проводилось в период с 20 сентября по 5 октября прошлого года во всех регионах России посредством личного интервью. Охват – 15 000 домохозяйств.