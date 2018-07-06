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Власти Петербурга обязали «Ленэнерго» закрасить граффити с Черчесовым

Администрация Петроградского района Петербурга получила жалобу на изображение главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на подстанции «Ленэнерго» и предписала закрасить граффити. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу районной администрации. Кто направил жалобу, собеседник агентства не уточнил. Он отметил, что «все дальнейшие манипуляции - закрашивать или не закрашивать» - зависят от «Ленэнерго», потому что оно владеет подстанцией.

Пресс-служба «Ленэнерго» сообщила, что компания сейчас пытается договориться с администрацией. «По нашему мнению, изображение не носит экстремистский характер, не угрожает жизни и здоровью горожан», - пояснил представитель предприятия.

Портрет наставника российской сборной нарисовали на подстанции в Петроградском районе уличные художники из команды HoodGraff. На изображении есть цитаты из песни группы «Ленинград» «Ты просто космос, Стас». Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров выложил в Instagram свою фотографию на фоне граффити.

Позднее петербургское издание «Фонтанка» сообщило, что на сайте города появилось обращение с требованием закрасить изображение.

gorod.gov.spb.ru

Портрет Черчесова появился на подстанции после того, как сборная России одержала победу над сборной Египта со счетом 3:1 на чемпионате мира по футболу 19 июня. После этого сборная России потерпела первое поражение на чемпионате, проиграв команде из Уругвая – самой сильной сборной в группе А. Следующий матч - с Испанией - закончился победой России по итогам серии пенальти. В результате российская сборная вышла в четвертьфинал чемпионата.

Граффити с изображением футболистов в российских городах