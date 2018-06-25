Стиль жизни / Спорт

Россия против Уругвая. Что происходит в Самаре в день матча

Черчесов объявил стартовый состав. Головин – в запасе
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Сборная России по футболу в понедельник в Самаре сыграет заключительный матч группового этапа чемпионата мира. Соперником будет сборная Уругвая, самая сильная команда в группе А. Обе сборные гарантировали себе участие в плей-офф и сегодня будут играть за первое место.

«Ведомости» следят за тем, что происходит в день матча в Самаре и вокруг него.

16.15 В фан-зону в Москве также подтягиваются болельщики.

16.00 До начала матча остался один час. В Самаре наконец появились болельщики на улицах.

15.46 Как российские болельщики добирались до Самары на поезде – в фотогалерее «Ведомостей».

16.24 Трибуны стадиона в Самаре постепенно заполняются.

14.37 Осталось чуть больше двух часов до матча Россия – Уругвай, на фестивале болельщиков в Москве тоже пока пусто.

15.40 Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил стартовый состав на матч с Уругваем. Полузащитник ЦСКА Александр Головин остался в запасе. Видимо, из-за угрозы пропустить матч 1/8 из-за второй желтой карточки.

14.27 Группа «Чайф» проводит саундчек на сцене фан-зоны в Самаре.

15.25 Тем временем в Самаре. Памятник Куйбышеву.

14.17 Футбольные сборные России и Уругвая настроены на победу в сегодняшнем матче, заявил министр спорта Павел Колобков. «Рад, что наша команда выполнила задачу группового этапа, при этом показав интересную игру. В связи с тем что уругвайцы тоже выполнили свою задачу, нас ждет интересная игра. При этом обе команды настроены на победу. Никто не будет думать, как поберечь свои силы. Сейчас главная задача – подготовиться к следующему этапу», – сказал он (цитата по «Р-Спорт»).

15.22 Фан-зона в Москве постепенно заполняется болельщиками.

14.06 Болельщики сборной России из Братска и с Кипра (в автобусе).

15.08 Сборная России выезжает на стадион.

13.54 Уругвайские болельщики в самарском автобусе.

Uruguayan fans

Публикация от Aleksandr Kirillov (@alexangrykirillov)

13.44 На самарских улицах почти нет людейфан-зона закрыта, в городе стоит 40-градусная жара, передает корреспондент «Ведомостей». Многие улицы огорожены заборами.

13.25 Кстати, судя по прошлым матчам, в России довольно много болельщиков из Уругвая.

#Uruguay ⚽ #Russia #Samara #FifaFanFestSamara #RivalHug #WorldCup #WeLiveFootball

Публикация от nike (@rascvetka)

13.05 Жарко в Самаре.

13.00 Путин в Самару на игру не прилетит, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

12.40 По данным Gismeteo.ru, в Самаре сейчас очень жарко – более 30 градусов. Погоду в Самаре в понедельник будет определять антициклон, и, согласно прогнозу на вторую половину дня, будет малооблачно, без осадков, температура с 15 до 18 часов составит 32–34 градуса, рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Страсти на поле будут африканские, и погода будет жаркая», – резюмировал он, не уточнив, почему страсти будут именно африканские.

12.20 Формально сборная России сегодня будет гостевой командой. Это позволит футболистам Уругвая играть в своих традиционных голубых футболках. Сборная России будет вынуждена играть в белой форме. Футболисты – суеверные люди. Две стартовые победы на турнире российские футболисты одержали, играя в красном.

12.00 Напомним положение команд в группе А. Чтобы остаться на первом месте, сборной России достаточно не проиграть. В этом случае российская команда сыграет матч 1/8 финала в Сочи 30 июня. Выход в плей-офф со второго места будет означать, что Россия сыграет против Испании, Португалии и Ирана 1 июля в «Лужниках».

Группa A

Очки Игры Победы Ничьи Поражания Разница мячей
Россия 6 2 2 0 0 8-1  
Уругвай 6 2 2 0 0 2-0  
Египет 0 2 0 0 2 1-4  
Саудовская Аравия 0 2 0 0 2 0-6  
Сбросить сортировку
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике