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Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус»

Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус». Для этого создано совместное предприятие с турецким туристическим агентством Sarpedon Travel, говорится в пресс-релизе британской компании. СП будет называться Ionic Invest.

Thomas Cook планирует приобрести около 30% в этом совместном предприятии. Компания ожидает, что это даст ей возможность занять лидирующую позицию на рынке и расширить клиентскую базу. Sarpedon Travel является давним партнером Thomas Cook, отмечается в сообщении.

Ранее о том, что Thomas Cook ведет переговоры о покупке «Библио-глобуса», сообщали турецкое издание Turizm Güncel и источники «Ведомостей», знакомые с руководством обеих сторон.

Thomas Cook считается старейшей в мире туристической компанией, она была основана в 1841 г. Сейчас у нее три направления: туристический, авиационный и гостиничный бизнес. Под ее управлением, по собственным данным, более 100 самолетов и 200 гостиниц. В России Thomas Cook владеет туроператором «Интурист», который выкупила у АФК «Система» в 2018 г.

«Библио-глобус», основанный в середине 1990-х Александром Туголуковым, – крупнейший российский туроператор и один из лидеров местного рынка наряду с Anex Tours, Coral Travel, Pegas Touristic. В 2018 г. российский Forbes оценил выручку компании в 79,5 млрд руб.