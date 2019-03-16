Британская Thomas Cook готовится купить туроператора «Библио-глобус»

Годовой турпоток «Библио-глобуса» – почти 3 млн человек Андрей Гордеев / Ведомости

Британская Thomas Cook Group ведет переговоры о покупке бизнеса туроператора «Библио-глобус», сообщило 15 марта турецкое издание Turizm Güncel. Информацию подтвердили три источника «Коммерсанта», а «Ведомостям» – два человека, знакомых с руководством обеих сторон.

О сделке Thomas Cook и «Библио-глобуса» планировалось объявить в середине недели на туристической выставке MITT 2019 в Москве, пишет отраслевой «Вестник АТОР». Стороны не успели финализировать детали, допускает один из собеседников «Ведомостей». По словам другого, о сделке может быть объявлено до конца марта.

Старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook Group основана в 1841 г., сейчас у нее три направления: туристический, авиационный и гостиничный бизнес. Под ее управлением, по собственным данным, более 100 самолетов, базирующихся в Великобритании, Германии, скандинавских странах и Испании, 186 гостиниц более чем на 38 000 номеров. В России Thomas Cook владеет туроператором «Интурист», который выкупила у АФК «Система» в 2018 г.

«Библио-глобус», основанный в середине 1990-х Александром Туголуковым, – крупнейший российский туроператор и один из лидеров местного рынка наряду с Anex Tours, Coral Travel, Pegas Touristic. В 2018 г. российский Forbes оценил выручку компании в 79,5 млрд руб. Туголуков и его жена Юлия остаются ее основными владельцами, по данным Ростуризма и ЕГРЮЛ.

По оценке Михаила Бурмистрова, гендиректора «Infoline-аналитики», бизнес «Библио-глобуса» может стоить 7–10 млрд руб., ближе к 10 млрд. Главные активы «Библио-глобуса» – твердые договорные обязательства с авиакомпанией «Россия» (у «Интуриста» нет собственных мощностей по перевозке туристов) и права на управление крупным гостиничным комплексом «Сочи парк отель» с фондом на 2880 номеров, перечисляет «Коммерсантъ» и подтверждает топ-менеджер крупного туроператора, работающего в России. Таким образом, «Библио-глобус» может стать лидером на внутреннем и выездном рынках, заметно потеснив конкурентов, в том числе на турецком направлении, резюмирует собеседник «Ведомостей». «Библио-глобус» силен и в разработке – у него самая привлекательная на рынке система бронирования для агентов, полагает он.

Годовой турпоток «Библио-глобуса» – почти 3 млн человек, пишет «Вестник АТОР». Но только 1 млн компания отправляет отдыхать в Сочи, знает человек, знакомый с руководством «Библио-глобуса». Турпоток «Интуриста», по оценке, приведенной в «Вестнике АТОР», – более 1 млн человек. Если сделка Thomas Cook и «Библио-глобуса» состоится, турпоток объединенного бизнеса может превысить 4 млн в год, почти вдвое больше, чем у многопрофильных туроператоров – лидеров рынка, пишет издание.

Сделка может быть интересна Thomas Cook не только для усиления позиций в России, но и для повышения рентабельности, полагает Бурмистров: рентабельность «Библио-глобуса» по EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) заметно выше. В последние четыре года рентабельность Thomas Cook по EBIT, по отчетам, сократилась в 1,5 раза и составляет 26%. Сделка добавит Thomas Cook около 10% в выручке и свыше 20% по EBITDA (EBIT), считает Бурмистров.

Представитель «Интуриста» заявил, что не комментирует слухов. Туголуков не ответил на звонки.