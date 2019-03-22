Бизнес

Новости

«Аэрофлот» введет безбагажный тариф вместо самого дешевого тарифа с багажом

Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа решила отказаться от самого дешевого варианта билетов с багажом, следует из документа, с которым ознакомились «Ведомости».

Со 2 апреля «Аэрофлот» и его «дочка» «Россия» вводят безбагажные тарифы, которые предусматривают провоз только одного места ручной клади и не включают норму бесплатного провоза багажа. У «России» такой тариф будет действовать на всех среднемагистральных направлениях. У «Аэрофлота» тариф, который получил название «Лайт», сначала появится только на рейсах в Германию (Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден) и Италию (Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона).

На тех направлениях, где появится тариф «Лайт», «Аэрофлот» решил отменить тариф «Бюджет», который предполагает провоз одного места ручной клади и багажа весом до 23 кг. В будущем авиакомпания планирует, что тариф «Лайт» заменит «Бюджет» на всех направлениях.

Безбагажные тарифы «Аэрофлота» и «России» будут дешевле нынешних билетов эконом-класса. На некоторых направлениях снижение минимального тарифа составит до 30%, обещает «Аэрофлот».

Компания Аэрофлот вводит безбагажный тариф вместо тарифа «Эконом-бюджет», что позволит снизить минимальный тариф на 30% , пояснил представитель компании.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»