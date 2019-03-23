«Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в Сербии
Российская компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Сербской православной церковью о продолжении финансирования мозаики в крупнейшем в Сербии православном храме Святого Саввы в Белграде, передает «РИА Новости». Координатором проекта является Россотрудничество.
Помощь России в завершении строительства и внутреннего убранства храма Сербии пообещал президент Владимир Путин во время недавного визита в Белград. Сумма нового российского участия в украшении здания не раскрывается. Президент Сербии Александр Вучич говорил об ожидаемых «дополнительных 5 млн евро», напомнило агентство.
Ранее «Газпром нефть» вложила в мозаичное убранство купола храма 4 млн евро. Работы выполнялись российскими мастерами под руководством народного художника России Николая Мухина.
Храм в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 г. Строительство продолжалось на протяжении всего прошлого столетия с перерывами. В 2004 г. были завершены работы по возведению храма, и начался процесс его украшения. Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства с 2015 г. по поручению Путина является Россотрудничество.