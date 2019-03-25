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«Открытие» профинансирует строительство рудника крупнейшего производителя меди

Банк «Открытие» предоставит кредит в размере 21 млрд руб. первому в России и девятому в мире по величине производителю меди – Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Кредит будет предоставлен на 10 лет, говорится в сообщении компании.

«Полученные средства будут направлены на финансирование строительства подземного рудника группы УГМК на месторождении «Юбилейное», – отмечается в сообщении.

УГМК была основана в 1999 г. Управлением ключевыми активами группы занимается ООО «УГМК-холдинг». Штаб-квартира компании расположена в городе Верхняя Пышма (Свердловская обл.). В состав холдинга входит более 40 предприятий в России и за рубежом. Основные владельцы УГМК – Искандар Махмудов, Андрей Бокарев и гендиректор УГМК Андрей Козицын.

Месторождение «Юбилейное» представляет собой подземный рудник с запасами медной и медно-цинковой руды, расположен в Башкирии. Введение в эксплуатацию рудника запланировано на 2025 г.