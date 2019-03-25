Alitalia отменила почти 100 рейсов из-за забастовки
Авиакомпания Alitalia из-за забастовок персонала отменила в понедельник 95 из 550 рейсов, передает информагентство ANSA. Профсоюзы работников авиатранспорта Италии собираются провести 4-часовую забастовку с 10 до 14 по местному времени (с 12 до 16 часов мск).
Alitalia предлагает пассажирам перенести полет на другое время. В случае отказа компания выплатит компенсацию стоимости билета. Под отмену подпадает рейс из Москвы в Рим (AZ548) и обратный из Рима в Москву (AZ549). Отменены также рейсы в Лондон, Париж, Брюссель, Каир, Тель-Авив, Афины.
Из-за забастовки приостановила осуществлять полеты и авиакомпания Air Italia (бывшая Meridiana).
В свою очередь немецкая авиакомпания Lufthansa собирается отменить 22 рейса из аэропорта Франкфурта-на-Майне из-за проблем с программным обеспечением авиадиспетчерской службы.