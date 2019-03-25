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«ВЭБ.РФ» хочет взыскать с «Евродона» более 40 млрд рублей долга

«ВЭБ.РФ» требует включить в реестр кредиторов агрохолдинга «Евродон» требования на 38,9 млрд руб. и 17,5 млн евро (около 1,27 млрд руб.), говорится в карточке дела.

В марте Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел два иска «ВЭБ. РФ» к «Евродону». Требования касались включения в реестр кредиторов задолженности на сумму 25,42 млрд руб. и 17,5 млн евро по договорам поручительства от 12 декабря 2012 г., 27 мая 2009 г. и 5 июля 2017 г. Речь также шла о включении в реестр требований в размере 13,461 млрд руб., из которых 5,147 млрд руб. обеспечены залогом имущества должника. Следующие заседания суда по данным требованиям состоятся 13 мая и 22 апреля соответственно.

«Евродон» – второй по объему производитель индейки в России после «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова. Согласно данным Agrifood Strategies, в прошлом году группа произвела 45 000 т мяса индейки в убойном весе и заняла 17% рынка в натуральном выражении (259 080 т).

В сентябре прошлого года у основного владельца и кредитора «Евродона» – ВЭБа – возник конфликт с основателем группы Вадимом Ванеевым. «Евродон» не перечислил банку платеж по кредиту в размере 240 млн руб. После этого банк предложил Ванееву добровольно отойти от управления. В ноябре собрание участников «Евродона» приняло решение уволить Ванеева с поста гендиректора. Управление ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг» перешло к ООО «РК-проект», входящему в периметр «Дом.РФ». В 2019 г. Ванеев перестал владеть миноритарными долями в компаниях группы.