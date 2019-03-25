Бизнес

Новости

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское на 26,2% – со 164 до 207 руб. за 0,75 литра. Проект соответствующего приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство объясняет необходимость повышения МРЦ увеличением ставок акциза, НДС, тарифов на электроэнергию, введением помарочного учета, а также изменением цены федеральных специальных марок и стоимости винограда.

Эта мера «позволит создать нормальную конкурентную среду на рынке сбыта, вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию и увеличить поступления в бюджетную систему РФ», отмечается в пояснительной записке.

Минфин может устанавливать МРЦ на крепкие алкогольные напитки и игристые вина. В феврале ведомство опубликовало законопроект, который позволит ему получить право устанавливать МРЦ на все алкогольные напитки.