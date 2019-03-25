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Украина предложила сдать в аренду ЕС треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду европейским заказчикам свои подземные хранилища газа (ПХГ) объемом 12 млрд куб. м, сообщается на сайте «Укртрансгаза».

«Укртрансгаз» считает, что это позволит избежать потенциальной угрозы энергобезопасности стран ЕС во время следующего осенне-зимнего периода 2019–2020 гг. В пример приводится Венгрия, которая ежегодно потребляет больше 10 млрд куб. м природного газа. Две трети от этого объема обеспечивается российским газом, около 20% – внутренней добычей, а остальное импортируется из Австрии. По оценке компании, украинские хранилища позволят Венгрии обеспечить бесперебойное газоснабжение следующей зимой, если Россия прекратит транзит газа по территории Украины в страны ЕС с 2020 г.

«Аналогичные услуги и мощности украинская сторона готова предложить поставщикам из других стран Центральной и Восточной Европы», – отмечает «Укртрансгаз».

Комплекс ПХГ Украины состоит из 11 подземных хранилищ объемом 31 млрд куб. м. Для собственных нужд страны используется порядка 50–60% их технической мощи.

1 января 2020 г. завершится 10-летний транзитный контракт между «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом».