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Суд заочно арестовал бывшего гендиректора «Газпром промгаза»

Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего главу «Газпром промгаза» Александра Карасевича, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 620 млн руб., сообщает «РИА Новости».

Суд также наложил арест на две его квартиры в Москве, дачный участок, два машиноместа и деньги в разной валюте на общую сумму 9 млн руб.

Следователь Андрей Бехтин рассказал агентству, что ФНС была признана потерпевшей стороной по этому делу. Она заявила гражданский иск к Карасевичу на 1,2 млрд руб.

По версии следствия, компания «Лорес», которую на момент создания возглавлял Карасевич, уклонялось от уплаты налогов, в том числе выполняя контракты для дочерней организации «Газпрома». Защита утверждает, что Карасевич к компании никакого отношения не имеет и «ни одного документа он не подписал».

Карасевич руководил «Газпром промгазом» с 1999 по 2013 г. Он доктор технических наук, был профессором и заведующим кафедрой экономики региональной энергетики и энергоэффективности РГУ нефти и газа им. Губкина.