Бизнес

Новости

«Коммерсантъ»: у сети магазинов «Красная икра» возникли проблемы с поставками

У сети магазинов «Красная икра» возникли трудности с закупками из-за интереса со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По информации источника на рынке, ранее рестораторы могли купить у сети небольшие партии свежей рыбы, однако сейчас найти товар стало сложнее, так как часть прямых отгрузок продукции с Дальнего Востока для сети приостановлена. В некоторых столичных магазинах сети из продажи исчезло несколько видов свежей и охлажденной рыбы, отмечает газета.

На прошлой неделе ФНС начала проверки группы предпринимателей и компаний, занимающихся продажей рыбы, морепродуктов и красной икры. Налоговая служба усмотрела в их работе признаки искусственного дробления бизнеса и неполной инкассации торговой выручки, уточняет газета. В ФНС не стали комментировать данную информацию.

Источник среди рыбопромышленников рассказал газете, что проверки ФНС отбили желание у части участников рынка работать с «Красной икрой». По словам источника в отрасли, большинство магазинов сети работали по патентной системе налогообложения, используя для расчетов с поставщиками наличные деньги. За счет этого сеть могла позволить себе держать относительно низкие цены, отмечает «Коммерсантъ». Оптимизация бизнеса в соответствии с требованиями налоговой службы может заставить сеть поднять цены на 20–30%, а это, в свою очередь, может привести к снижению продаж, пояснил источник в отрасли.

В «Красной икре» не стали комментировать информацию о проверках ФНС. На фоне проблем с поставками «Красная икра» закрывает магазины, отмечает газета. С начала года сеть сократилась на 15%, до 68 точек, подсчитал руководитель «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

«Красная икра» – сеть рыбных магазинов и морепродуктов. В Москве под этим брендом работает более 90 точек. Согласно информации на сайте сети, владельцем «Красной икры» является компания «Сахалин рыба». В марте источники «Ведомостей» в рыбопромышленных компаниях называли бенефициаром «Красной икры» и «Сахалин рыбы» бизнесмена Александра Борисика.