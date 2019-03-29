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В Госдуме предложили преодолеть вето Совета Федерации на закон о хостелах

Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству внес проект постановления о повторном рассмотрении законопроекта о запрете хостелов в жилых домах. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Комитет предложил рассмотреть этот вопрос 2 апреля. Если не менее ⅔ депутатов повторно поддержат инициативу, документ будет сразу направлен на подпись президенту.

Госдума 6 марта приняла закон о хостелах, но через неделю Совет Федерации его отклонил. Причиной разногласий стали сроки его вступления в силу. Госдума выступает за то, чтобы он начал действовать с 1 июля 2019 г. Совет Федерации предложил перенести вступление закона в силу на 1 января 2020 г., а потом согласился на 1 октября 2019 г.

После отклонения законопроекта Совфедом была создана согласительная комиссия. Однако ее участники так и не смогли договориться о сроках.