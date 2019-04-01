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Компания под руководством Митволя может получить подряд на проектирование метро в Красноярске

Председатель правления Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (АО «КрасноярскТИСИз»), бывший замруководителя Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь рассчитывает, что «КрасноярскТИСИз» получит заказ на разработку нового проекта первой линии метрополитена в Красноярске, передает «Интерфакс».

В субботу на Красноярском экономическом форуме прошел первый раунд переговоров. Во время встречи с губернатором Красноярского края Александром Уссом Митволь напомнил, что «КрасноярскТИСИз» выполнял работы по проектированию красноярского метро в 1983–1989 гг. «Мы готовы актуализировать проект и выполнить задачу запуска метро в 2023 г.», – сказал он. Митволь также предложил привлечь к строительству метро китайскую компанию Poly Group. По его словам, группа имеет большой опыт строительства в разных странах и может работать без привлечения кредитов.

«КрасноярскТИСИз» совместно с Poly Group в течение двух недель подготовит предварительное технико-экономическое обоснование проекта, пообещал Митволь. Во время встречи с губернатором представитель Poly Group Ли Вэньбо заявил, что компания готова сотрудничать и предложить несколько вариантов сокращения затрат на строительство. В свою очередь Усс предложил участникам встречи проработать проект строительства метро с правительством края.

Несколько месяцев назад президент Владимир Путин поручил местным властям проработать вопрос достройки метро в Красноярске, строительство которого началось еще в 1990-е гг. Из-за нехватки денег проект не был реализован. Всего было построено чуть более 3 км тоннеля. Теперь же власти города планируют построить девять станций метро к 2023 г.

АО «КрасноярскТИСИз» выполняет работы в области инженерно-строительных изысканий и проектирования. Предприятие принадлежит Росимуществу.