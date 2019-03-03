Проект метро в Красноярске заручился поддержкой Путина

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Красноярск может возобновить стройку метро Виталий Иванов / ТАСС

Президент поддержал один из главных долгостроев Красноярского края – городской метрополитен. «Экономить надо, безусловно, но, когда мы говорим о таких объектах, они в известной степени на вырост должны строиться», – сказал Владимир Путин на встрече с губернатором Александром Уссом (цитата по сайту Кремля).

Президент поручил проработать вопрос несколько месяцев назад, сказал Усс, достроить метро планируется к 2023 г. Без метро город будет задыхаться от выбросов и встанет в пробках – к 2030 г. автотранспорт будет ехать со скоростью всего 5–10 км, предупредил он.

Проект обсуждался с советских времен, строительство начиналось и в 1990-е, и в 2000-е гг., но денег не хватало. Построить удалось чуть более 3 км тоннеля. Региональные власти периодически возвращались к обсуждению проекта, а бывший губернатор Виктор Толоконский оценивал его в 70 млрд руб. Такая сумма называлась на совещаниях, говорят два человека, участвующих в проработке проекта в правительстве, но пока смета неизвестна.