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«Победа» начала продавать туристические туры

Авиакомпания «Победа» начала продажи туристических пакетов, включающих в себя перелет и проживание, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя лоукостера. «Проект запущен пока в тестовом режиме, но мы уверены в высочайшей востребованности нового сервиса у наших клиентов», — пояснила агентству представитель компании.

Согласно информации сервиса «Победа Трэвел», «Победа» предлагает туры в Сочи, Анталью, Аланию, Даламан, Стамбул и Бодрум, Римини, Бари и Кальяри и Варну.

О том, что «Победа» собирается начать продавать туры (авиабилеты + проживание в гостинице) сообщалось еще в начале 2018 г.

«Победа» — низкобюджетная дочерняя авиакомпания группы «Аэрофлот». Компания была учреждена в сентябре 2014 г. Сейчас в парке лоукостера 24 самолета Boeing 737 NG, еще шесть лайнеров должны пополнить авиапарк до лета. Согласно стратегии «Аэрофлота», концу 2021 г. число судов увеличится до 50. В 2018 г. «Победа» перевезла 7,2 млн человек.