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ОВК реструктурировала часть кредитов «ФК Открытие»

Крупнейший в России производитель грузовых вагонов – Объединенная вагонная компания (ОВК) – реструктурировала часть кредитов, выданных банком «ФК Открытие», говорится в сообщении компании.

В частности, были изменены условия по кредитам нескольких компаний на сумму 39 млрд руб. (остаток задолженности по состоянию на 28 февраля), отмечается в сообщении. Среди них сама ОВК, Тихвинский вагоностроительный завод, а также заводы «Тяжмаш» и «Титран-экспресс». По условиям дополнительных соглашений к договорам ставка по кредитам снижается до 9,55%, а срок ближайших погашений задолженности и процентов переносится на конец июня.

В начале февраля акционеры «Открытие холдинга» одобрили выход из капитала ОВК. На конец января холдингу принадлежала доля в размере 7,9% ОВК. По словам представителя «Открытие холдинга», пакет акций ОВК будет передан ключевому кредитору – банку «ФК Открытие». Подробности сделки он не раскрыл.

На конец сентября 2018 г. «Открытие холдинг» был должен банку «ФК Открытие» около 70 млрд руб., свидетельствуют данные отчета холдинга за III квартал.