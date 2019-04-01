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Бизнес
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Ferrero купит часть бизнеса производителя Pringles

Ведомости
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Итальянская Ferrero Group купит несколько активов американского производителя крекеров и сухих завтраков Kellogg за $1,3 млрд. Об этом говорится в сообщении Kellogg.

В сделку войдет бренд печенья Keebler, бренды фруктовых снэков, теста для пирогов и вафельных рожков для мороженого, а также производственные мощности в штатах Джорджия, Кентукки, Вашингтон и Иллинойс. Закрытие сделки запланировано на конец июля. В 2018 г. эти активы принесли Kellogg выручку в размере $900 млн и прибыль в $75 млн.

Компания Kellogg основана в 1906 г. Ей принадлежит около 60 предприятий, расположенных в 17 странах, в том числе в России, при этом продукция продается примерно в 180 станах. Kellogg владеет в том числе брендом Pringles.

Ferrero была создана в 1946 г. и начиналась как семейный бизнес. Это третья по величине компания на мировом рынке кондитерских изделий из шоколада, в прошлом году она продала сладостей на сумму свыше $12 млрд. На предприятиях Ferrero работают более 30 000 сотрудников в 55 странах. Продукция компании продается в 170 странах. Ей принадлежат бренды Tic Tac, Ferrero Rocher, Nutella и другие.

Бизнес
Новости

Арбитраж Стокгольма рассмотрит дело «Газпрома» и «Нафтогаза» весной 2021 года

Ведомости
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Стокгольмский арбитраж назначил слушания по иску «Газпрома» с требованием изменить или расторгнуть контракт на транзит с «Нафтогазом» и встречным требованиям «Нафтогаза» о взыскании с российского холдинга $11,58 млрд на апрель — май 2021 г. Об этом говорится в материалах «Газпрома».

Арбитражный институт Торговой палаты 6 сентября прошлого года объединил данные разбирательства, в конце декабря был сформирован состав арбитража. В декабре 2017 г. и феврале 2018 г. Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках газа на Украину и транзите топлива через украинскую территорию, обязав российский холдинг перечислить украинской стороне $2,56 млрд. «Газпром» решения суда обжаловал. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции на октябрь 2019 г.

«Газпром» в марте прошлого года предложил «Нафтогазу» провести переговоры по вопросу восстановления баланса интересов сторон, нарушенного решениями Стокгольмского арбитража. К какому-либо результату переговоры не привели, в связи с этим 20 апреля прошлого года российская компания направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма просьбу об арбитраже с требованием изменить или расторгнуть контракты с «Нафтогазом».

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Политика
Новости

СКР завел уголовное дело по факту крушения самолета с совладелицей S7 Филевой

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело по факту авиакатастрофы в Германии, в которой погибла совладелица и председатель совета директоров группы S7 Наталия Филева, сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного судна, повлекшем по неосторожности гибель людей.

Все погибшие в результате катастрофы – россияне, уточняет ведомство. Вместе с Филевой погиб ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Представитель столичного управления ведомства на транспорте Елена Марковская отметила, что расследование дела будет проводиться в соответствии с требованиями российского УПК и нормами международного права.

Шестиместный самолет Epic E1000 с Филевой, ее отцом и пилотом разбился 31 марта. Крушение произошло при заходе на посадку в немецком аэропорту Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). Обстоятельства трагедии пока неизвестны. S7 сообщала, что расследование происшествия будет проводиться международной комиссией.

Погибла совладелица S7 Наталия Филева

Авто
Новости

Reuters узнало о жалобе Renault в прокуратуру на подозрительные платежи при Карлосе Гоне

Ведомости
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Автоконцерн Renault передал французской прокуратуре информацию о подозрительных платежах деловому партнеру Renault-Nissan в Омане, передает Reuters со ссылкой на два источника. Как отмечает агентство, деньги были переведены в тот период, когда компанией руководил Карлос Гон.

Информация о подозрительных переводах была получена в результате внутреннего расследования, начатого французским автопроизводителем после ареста Гона в Японии по подозрению в мошенничестве. Во время расследования было установлено, что Renault за пять лет, начиная с 2011 г., выплатила миллионы евро оманскому дистрибутору Suhail Bahwan Automobiles (SBA). Денежные средства перечислялись в качестве стимула для дальнейшего сотрудничества.

По информации двух источников, значительная часть полученных SBA средств впоследствии была перечислена ливанской компании, подконтрольной сообщникам Гона.

Представитель Renault, адвокат Гона не смогли оперативно прокомментировать данную информацию. Французская прокуратура не ответила на запрос агентства.

Карлос Гон был задержан в ноябре 2018 г. по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии, через несколько недель суд арестовал его. По версии следствия, топ-менеджер скрыл размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г., задекларировав лишь половину доходов – около $89 млн. Сам Гон вину не признает. По его мнению, его арест стал результатом «заговора и предательства» руководителей Nissan. «Люди интерпретировали сильное лидерство как диктаторство, чтобы исказить реальность и избавиться от меня», – говорил он. В начале марта суд освободил Гона из тюрьмы под залог почти в $9 млн. Топ-менеджеру нельзя покидать Японию. Суд обязал его до вынесения приговора проживать в квартире в Токио. Ему также запрещено общаться с другими фигурантами дела.

Карлос Гон вышел на свободу после 108 дней в тюрьме

Выбор редактора
Технологии
Новости

«В контакте» прокомментировала сообщения об утечке голосовых сообщений

Ведомости
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Соцсеть «В контакте» прокомментировала сообщения о наличии уязвимости, позволяющей получить доступ к голосовым сообщениям пользователей в приложении. «Уязвимости "В контакте" нет – все голосовые сообщения в приложении "В контакте" защищены. Никто, кроме самих участников переписки, не сможет получить к ним доступ», – отметили в пресс-службе соцсети.

Ранее некоторые пользователи соцсети сообщили, что в разделе «Документы» можно обнаружить отправленные голосовые сообщения, а также определить id пользователя. Для этого в поиск по документам необходимо ввести «audiocomment.3gp», указывали они.

Компания в свою очередь заявила, что не использует файлы такого формата для голосовых сообщений. По информации соцсети, в разделе «Документы» оказались аудиосообщения, которые пользователи загружали в приложение при помощи сторонних сервисов. «Для дальнейшего разбирательства мы оперативно выключим поиск по таким документам», – добавили во «В контакте». Сейчас поиск по документам такого типа в соцсети недоступен, убедился сотрудник «Ведомостей».

Какие приложения россияне использовали чаще всего

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Политика
Новости

Минтруд рекомендовал чиновникам дарить подчиненным подарки

Ведомости
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Министерство труда и социальной защиты России посоветовало чиновникам не перерабатывать, заниматься физкультурой на рабочем месте, дарить коллегам подарки и чаще друг друга хвалить. Такие рекомендации перечислены в опубликованной на сайте ведомства «Методике нематериальной мотивации госслужащих». Документ из 54 страниц подготовлен для руководителей министерств и ведомств, в нем содержатся советы по тому, как создать комфортные условия работы.

Минтруд советует чиновникам больше поощрять своих подчиненных почетными грамотами, нагрудными знаками отличия, ценными подарками и сувенирами, словами «спасибо» и «молодец», составлять график отпусков с учетом пожеланий сотрудников. Для того чтобы приобрести дополнительную квалификацию, чиновникам стоит выдавать государственные образовательные сертификаты, считают в ведомстве. Кроме того, министерство советует чаще отправлять госслужащих на конференции, торжественные мероприятия, в командировки, включать их в состав экспертных советов.

Рабочие места чиновников должны соответствовать параметрам освещенности, отопления, вентиляции, столовые – предоставлять качественное питание. В каждом госучреждении должно быть оборудовано место для занятия спортом, в ежедневное рабочее расписание чиновников должны быть внесены физкультурные пятиминутки. Сотрудникам рекомендуется установить нормальную продолжительность рабочего дня, гарантировать ежегодную оплату основного и дополнительного отпуска.

К «Методике» прилагается анонимная анкета из 19 вопросов, на которые должны ответить сотрудники министерств и ведомств. Чиновников просят ответить, почему они могут посоветовать подобную карьеру своим друзьям, определить степень своей мотивации и вовлечения в рабочий процесс, назвать главные ценности своей работы. В самом документе говорится, что самыми важными ценностями являются профессионализм, компетентность, честность и беспристрастность.

Финансы
Новости

ЦБ выделил на ликвидность Московского индустриального банка 40 млрд рублей

Ведомости
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Центробанк России выделил 39,9 млрд руб. на поддержку Московского индустриального банка, в отношении которого в конце января было принято решение о санации, передает ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя ЦБ Василия Поздышева. Кредитная организация уже прошла кризис ликвидности, отметил он.

По его словам, отток средств клиентов банка прекратился в марте, в феврале он составил менее 650 млн руб. Наибольший отток наблюдался в январе – почти 25 млрд руб. «Сейчас ежедневно по оттокам и притокам у банка либо нулевое, либо небольшое положительное сальдо. Ожидаю за март положительное сальдо», – сказал Поздышев.

ЦБ 22 января объявил о санации Московского индустриального банка. На тот момент банк занимал 33-е место в российской банковской системе по размеру активов (320,5 млрд руб.). Санацией поручено заниматься Фонду консолидации банковского сектора. Поздышев ранее говорил, что регулятор может предоставить банку до 77 млрд руб. на поддержку ликвидности. Разница между активами и пассивами банка на момент принятия решения о санации составляла от 60 до 100 млрд руб.

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Политика
Новости

Goldman Sachs оценил еженедельные потери Великобритании от Brexit почти в $800 млн

Ведомости
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Ущерб экономике Великобритании от решения покинуть Евросоюз – около 600 млн фунтов стерлингов ($786,5 млн) в неделю, оценили аналитики банка Goldman Sachs. В отчете банка говорится, что ВВП Великобритании примерно на 2,4% меньше, чем гипотетический показатель, рассчитанный при условии, что на референдуме 2016 г. страна решила бы сохранить членство в составе ЕС.

По словам экономиста Goldman Sachs Свен Яри Стен, основные потери Великобритания несет в сфере инвестиций и потребительских расходов. Рост инвестиций замедлился сразу после референдума о выходе Великобритании из ЕС. В последнее время влияние Brexit на этот показатель усилилось на фоне возобновления неопределенности вокруг этой сделки.

В последние недели власти Великобритании трижды выносили на голосование законопроект о Brexit, но парламентарии трижды его отклонили. ЕС дал стране отсрочку до 12 апреля, и, если ее власти не договорятся о конкретной процедуре Brexit, в этот день страна покинет Евросоюз без какого-либо соглашения.

Экономисты Goldman Sachs полагают, что уход Великобритании из ЕС без соглашения приведет к еще большим потерям за счет падения курса фунта стерлингов. При этом, если страна все же решит остаться в составе ЕС, подъем ее экономики ускорится, что компенсирует нанесенный ущерб.

Бизнес
Новости

ОВК реструктурировала часть кредитов «ФК Открытие»

Ведомости
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Крупнейший в России производитель грузовых вагонов – Объединенная вагонная компания (ОВК) – реструктурировала часть кредитов, выданных банком «ФК Открытие», говорится в сообщении компании.

В частности, были изменены условия по кредитам нескольких компаний на сумму 39 млрд руб. (остаток задолженности по состоянию на 28 февраля), отмечается в сообщении. Среди них сама ОВК, Тихвинский вагоностроительный завод, а также заводы «Тяжмаш» и «Титран-экспресс». По условиям дополнительных соглашений к договорам ставка по кредитам снижается до 9,55%, а срок ближайших погашений задолженности и процентов переносится на конец июня.

В начале февраля акционеры «Открытие холдинга» одобрили выход из капитала ОВК. На конец января холдингу принадлежала доля в размере 7,9% ОВК. По словам представителя «Открытие холдинга», пакет акций ОВК будет передан ключевому кредитору – банку «ФК Открытие». Подробности сделки он не раскрыл.

На конец сентября 2018 г. «Открытие холдинг» был должен банку «ФК Открытие» около 70 млрд руб., свидетельствуют данные отчета холдинга за III квартал.

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Финансы
Новости

Стартапы привлекли почти в 60 раз меньше денег с помощью ICO

Ведомости
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Стартапы привлекли с помощью первичного размещения криптовалют (ICO) лишь $118 млн в I квартале, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные TokenData. Для сравнения: за аналогичный период годом ранее они привлекли $6,9 млрд. Это еще один признак снижения популярности криптовалют.

ICO позволяет стартапам привлекать финансирование, продавая клиентам собственную криптовалюту, или токены, связанные с их продуктами или услугами. Впервые они стали проводиться пять лет назад, но пик их популярности пришелся на конец 2017 г. – начало 2018 г., когда резко подорожали биткойн и другие криптовалюты. Это привлекло внимание регуляторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупредила о высоком риске мошенничества и заявила, что приравнивает размещение токенов к первичным публичным размещениям акций (IPO).

Стартапы планировали провести 2500 ICO с 2017 г., но в 55% случаев они не смогли привлечь деньги, согласно TokenData. Причем из выпущенных за это время токенов только 15% сейчас стоят дороже, чем на момент ICO.

В марте чикагский биржевой оператор Cboe Global Markets, первым начавший торговать фьючерсами на биткойн, объявил трейдерам о планах отказаться от этого инструмента в июне, когда истечет срок действия последнего из обращающихся ныне контрактов. Таким образом, он прекратит торговлю ими спустя всего полтора года. Это произошло на фоне резкого снижения курса биткойна. Если в декабре 2017 г. он был около $20 000, то теперь – $4140, по данным Coinmarketcap.

Бизнес
Новости

Сечин назвал «Роснефть» крупнейшим налогоплательщиком России

Ведомости
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал нефтяную компанию «налогоплательщиком номер один» в России (расшифровку их встречи опубликовала пресс-служба Кремля). В 2018 г. «Роснефть», по его словам, заплатила налоги в консолидированный бюджет в размере 4 трлн руб.

Сумма инвестиций по сравнению с 2017 г. выросла на 1,5% и достигла 936 млрд руб., добавил Сечин. Он рассказал президенту, что чистая прибыль «Роснефти» увеличилась за год в 2,5 раза и составила почти 550 млрд руб. «Акционерам было перечислено 225 млрд руб. чистой прибыли», — уточнил Сечин. «Таким образом, «Роснефть» вошла в десятку мировых топ-лидеров нефтегазовой отрасли. Это единственная российская компания, которая в этом рейтинге сейчас находится», — заключил он.

Ранее Сечин неоднократно называл «Роснефть» крупнейшим налогоплательщиком в России, в том числе на встречах с руководством страны. Сам президент также отмечал высокие налоговые поступления в бюджет со стороны компании. В феврале на встрече с премьером Дмитрием Медведевым Сечин сообщил, что компания подтвердила статус, заплатив почти в полтора раза больше налогов по результатам 2018 г., чем годом ранее, и достигла рекорда по этому показателю за свою историю.

Руководитель «Роснефти» также подчеркивал, что «Роснефть» платит намного больше налогов, чем «Газпром», объясняя это несправедливой разницей в налогообложении нефтяной и газовой отраслей страны. В 2013 г. Сечин «поспорил» на эту тему с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером. Последний говорил, что крупнейший налогоплательщик в России — «Газпром». По итогам 2012 г. общая сумма налоговых платежей газовой монополии составила 1,9 трлн руб., а «Роснефти» — всего 1,7 трлн руб., уточнял Миллер. Сечин же заявлял, что именно его компания является крупнейшим налогоплательщиком в стране.

Политика
Новости

Навальный рассказал об иске компании Пригожина к нему и ФБК

Ведомости
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Компания «Московский школьник» подала иск к оппозиционеру Алексею Навальному, Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), юристу ФБК Любови Соболь и Наталье Шиловой, говорится в карточке дела. Иск был подан еще 28 марта. Других подробностей нет.

На видеоролике, размещенном в Telegram-канале Навального, утверждается, что Наталья Шилова является «бывшей сотрудницей Пригожина» и ранее она рассказала ФБК об антисанитарии, которая якобы наблюдается на предприятиях бизнесмена. Иск «Московского школьника» связан с деятельностью ФБК по расследованию бизнеса Евгения Пригожина, считают в ФБК. Бизнесмен через суд «потребует удалить из интернета любую информацию о том, что он кормит детей некачественными продуктами», уверены в фонде.

«Мы, конечно, не прекратим заниматься расследованием деятельности Пригожина, и, если он поставляет гнилые продукты <...> в детские сады и школы по всей стране, мы будем об этом говорить прямым текстом», – сообщил Навальный в Instagram.

В конце прошлого года Роспотребнадзор выявил 127 случаев заражения кишечной инфекцией (в том числе дизентерией) в дошкольных учреждениях на юго-востоке Москвы из-за некачественных продуктов. Среди поставщиков питания в детсады была компания Пригожина – «предприятие питания «Конкорд», говорилось в расследовании ФБК. Источником заражения детей стала загрязненная продукция, производимая на одном из молочных предприятий Липецкой области, сообщал, в свою очередь, «Конкорд». В компании подчеркивали, что она является лишь поставщиком, а не производителем продукции. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за заражения детей. Позже «Конкорд» сообщил, что выплатит компенсации пострадавшим от кишечной инфекции.

«Московский школьник» и «Конкорд» Евгения Пригожина могут быть связаны друг с другом, ранее писал РБК. Бенефициаром «Московского школьника» до лета 2015 г. был Павел Панфилов, затем компания перешла под контроль «Конкорда», сообщал РБК. Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Московский школьник» принадлежит ООО «Макслайф», в котором по 50% принадлежит Кириллу Рулеву и Андрею Юшину. В мае – июне 2017 г. «Московский школьник» заключил контракты на 11 млрд руб. на организацию пятиразового питания в детских садах и трехразового – в школах.

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