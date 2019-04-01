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Ferrero купит часть бизнеса производителя Pringles

Итальянская Ferrero Group купит несколько активов американского производителя крекеров и сухих завтраков Kellogg за $1,3 млрд. Об этом говорится в сообщении Kellogg.

В сделку войдет бренд печенья Keebler, бренды фруктовых снэков, теста для пирогов и вафельных рожков для мороженого, а также производственные мощности в штатах Джорджия, Кентукки, Вашингтон и Иллинойс. Закрытие сделки запланировано на конец июля. В 2018 г. эти активы принесли Kellogg выручку в размере $900 млн и прибыль в $75 млн.

Компания Kellogg основана в 1906 г. Ей принадлежит около 60 предприятий, расположенных в 17 странах, в том числе в России, при этом продукция продается примерно в 180 станах. Kellogg владеет в том числе брендом Pringles.

Ferrero была создана в 1946 г. и начиналась как семейный бизнес. Это третья по величине компания на мировом рынке кондитерских изделий из шоколада, в прошлом году она продала сладостей на сумму свыше $12 млрд. На предприятиях Ferrero работают более 30 000 сотрудников в 55 странах. Продукция компании продается в 170 странах. Ей принадлежат бренды Tic Tac, Ferrero Rocher, Nutella и другие.