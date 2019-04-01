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РЖД построит железную дорогу к месторождениям Тувы

РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железной дороги Кызыл – Курагино к угольным месторождениям Тувы. Соответствующее соглашение гендиректор компании Олег Белозеров подписал с Тувинской энергетической промышленной корпорацией (ТЭПК) Руслана Байсарова, говорится в сообщении РЖД.

ТЭПК владеет лицензией на разработку месторождения Элегест, к которому пройдет дорога. Это один из крупнейших транспортных проектов в России, а также первая железная дорога в Туве. К разработке Элегестского месторождения Байсаров пытается приступить с 2011 г. Инвестиции в проект составят около 126,6 млрд руб. (без НДС, в ценах 2017 г.), срок строительства – 4,5 года.

Протяженность дороги – 410 км. Ее основное назначение – вывоз угля с Элегестского месторождения на российские металлургические комбинаты, а также на экспорт. Строительство будет вестись в гористой местности, что потребует прокладки восьми тоннелей общей длиной 11 км, возведения 127 мостов протяженностью около 16 км. Поезда будут водить тепловозы.

Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол говорил в интервью «РИА Новости», что дорога между Курагино и Кызылом не должна быть тупиковой и должна иметь сообщение с Китаем. Кара-оол отмечал, что строительство дороги обойдется в 200 млрд руб.