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Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию

Белоруссия прекратила сертификацию овощей и фруктов из стран, в отношении которых ранее Россия ввела продуктовое эмбарго, а также их растаможивание и дальнейший реэкспорт, сообщает Россельхознадзор.

О соответствующем решении белорусская сторона уведомила Россельхознадзор, уточняется в сообщении. «Указанная мера... продлится до проведения инспекцией необходимых мероприятий по подтверждению страны происхождения продукции третьих стран», – сказала «РИА Новости» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. Импортные поставки овощей и фруктов, предназначенные для употребления на территории Белоруссии, продолжатся, добавила она.

Для исключения нелегальных поставок таких товаров в Россию, по ее словам, Минск начал рассылать запросы в третьи страны с просьбой уточнить информацию об объемах производства и экспорта плодоовощной продукции в Белоруссию.

Во время переговоров Россельхознадзор обратил внимание белорусских коллег на продолжающиеся поставки в Россию белорусских яблок, выращенных в 2018 г. В прошлом году такие поставки были прекращены в середине февраля, отметила Мелано. Похожая ситуация наблюдается с поставками белорусской пекинской капусты, которая не может храниться так долго, добавила представитель российского ведомства.

Ранее Россельхознадзор заявил, что оставляет за собой право ввести запрет на реэкспорт овощей и фруктов из Белоруссии. Служба подозревает, что санкционная продукция поставляется под видом турецкой, говорила «Ведомостям» Мелано.