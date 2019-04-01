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Сечин стал членом попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин стал членом попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов города Москвы, говорится в решении совета директоров компании. В сообщении уточняется, что он будет совмещать эту деятельность со своей работой в «Роснефти».

Соответствующее решение было одобрено советом директоров компании 29 марта, указывается в сообщении.

Фонд был учрежден в 2010 г. для сбора пожертвований на строительство храмов по программе «200 храмов». Его учредитель – финансово-хозяйственное управление РПЦ. Фонд заключает договор с благотворителями «О пожертвовании на строительство» и перечисляет средства. Председатель правления фонда – митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий. Сопредседатели попечительского совета – патриарх Кирилл и Сергей Собянин, среди членов совета – Герман Греф, Владимир Потанин, Владимир Якунин, Алексей Миллер.

На официальном сайте в качестве партнеров фонда указаны правительство Москвы, ВТБ, Сбербанк, «Газпром», телеканалы «Спас» и «Союз», строительные компании ПИК и «Сатори», «Русгидро», ГУП «Мосгоргеотрест» и другие.

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