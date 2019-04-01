Сечин стал членом попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин стал членом попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов города Москвы, говорится в решении совета директоров компании. В сообщении уточняется, что он будет совмещать эту деятельность со своей работой в «Роснефти».
Соответствующее решение было одобрено советом директоров компании 29 марта, указывается в сообщении.
Фонд был учрежден в 2010 г. для сбора пожертвований на строительство храмов по программе «200 храмов». Его учредитель – финансово-хозяйственное управление РПЦ. Фонд заключает договор с благотворителями «О пожертвовании на строительство» и перечисляет средства. Председатель правления фонда – митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий. Сопредседатели попечительского совета – патриарх Кирилл и Сергей Собянин, среди членов совета – Герман Греф, Владимир Потанин, Владимир Якунин, Алексей Миллер.
На официальном сайте в качестве партнеров фонда указаны правительство Москвы, ВТБ, Сбербанк, «Газпром», телеканалы «Спас» и «Союз», строительные компании ПИК и «Сатори», «Русгидро», ГУП «Мосгоргеотрест» и другие.
Храмы, мечети и синагоги, построенные на деньги российских бизнесменов
Вложил деньги в строительство Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде (на фото)
Принимал участие в строительстве церкви Смоленской иконы Божией Матери (на фото), храма Великого князя Александра Невского в Кировском районе Ленобласти и храма Сретения Господня в Орловской области. Миллер входит в попечительский совет Фонда поддержки строительства храмов г. Москвы. Помимо него в совет фонда входят Герман Греф, Владимир Якунин, Владимир Потанин
Принимал участие в строительстве храмового комплекса Новомучеников и исповедников церкви Русской в Норильске, храме великомученицы Варвары в Норильске и храме Святого Благоверного князя Александра Невского при МГИМО (на фото)
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко принимал участие в восстановлении Валаамского Спасо-Преображенского монастыря, строительстве Свято-Владимирского скита (на фото) и воссоздании Смоленского скита. В 2014 г. производитель воды «Акваника», который входит в Volga Group, заключил контракт с РПЦ на использование ее товарного знака «Муромский источник», писал РБК. Представитель финансово-хозяйственного управления РПЦ уточнял изданию, что проект был запущен специально для финансирования программы строительства и реконструкции церквей «200 храмов»
Принимал участие в восстановлении московского храма Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором (на фото), а также православного храма в таллинском районе Ласнамяэ
Помогал в восстановлении храма равноапостольного князя Владимира Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Московского епархиального дома (на фото)
Участвовали в восстановлении Троице-Сергиевой лавры, Валаамского монастыря, помогали Псково-Печерскому монастырю, сообщал «Царьград». По данным Forbes, они помогли восстановить храм Живоначальной Троицы в Серебренниках (на фото), который посещают больше 10 лет. Реставрация обошлась примерно в $300 000. По словам Алексея Ананьева, в реконструкцию вложились не только братья, «все прихожане участвовали»
Участвовал в восстановлении колонны Воинской Славы в Свято-Троицком Измайловском соборе. По данным Forbes, Лисин оказывал финансовую помощь храму Христа Спасителя в Москве (на фото), Благовещенскому кафедральному собору в Воронеже, мужскому и женскому Задонским монастырям в Липецкой области. Как говорится на сайте НЛМК, компания «на протяжении многих лет оказывает всестороннюю помощь Русской православной церкви и активно участвует в воссоздании и реставрации церковных храмов и памятников культуры»
Инвестировал в реконструкцию соборной мечети в Москве (на фото), писал РБК. Ее реконструкцию оценивали в $170–200 млн. Выступая на церемонии открытия, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин отмечал, что основной вклад в строительство внес Керимов. Его имя было увековечено на мемориальной табличке на стене мечети
Был одним из инвесторов реконструкции соборной мечети в Москве, отмечал РБК. Также он принимал участие в строительстве Свято-Михайловского собора, Спасо-Вознесенского кафедрального собора в Ульяновске (на фото) и храма Покрова Пресвятой Богородицы в ХМАО
Учрежденный Петром и Еленой Авен благотворительный фонд «Поколение» восстановил Яунпиебалгскую церковь Святого Фомы в Латвии (на фото)
Основанный бизнесменом благотворительный фонд «Вольное дело» построил несколько храмов в рамках совместного проекта «Золотое кольцо Усть-Лабинска». В частности, на личные средства Дерипаски построен Свято-Владимирский храм в Усть-Лабинске (на фото)
Абрамович – один из крупнейших спонсоров Московского еврейского общинного центра и синагоги Бейс Менахем в Москве (на фото)
При поддержке «Транснефти» было построено, реконструировано и восстановлено много православных храмов, в частности храм Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» и Патриарший Успенский собор Московского Кремля (на фото)
Вложил деньги в строительство храма мученицы Татианы в Когалыме (на фото)
Малофеев помогал в строительстве храма Святителя Спиридона Тримифунтского Свято-Преображенского подворья Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы (на фото). Фонд Святителя Василия Великого, председателем попечительского совета которого является Малофеев, помогает Русской православной церкви и реализует более 30 программ в российских регионах
Пожертвовал сотни миллионов рублей на строительство Белой мечети в Болгаре (на фото), сообщал РБК. По данным «Коммерсанта», благодаря поддержке Усманова была отреставрирована Читинская соборная мечеть, а также построена читинская медресе «Забайкалье». Мэр Казани рассказывал РБК, что Усманов внес свой вклад и в возрождение православного Крестовоздвиженского храма
Инвестировал в реконструкцию Малого собора Донского монастыря (на фото). Учрежденный Вексельбергом культурно-исторический фонд «Связь времен» в 2004 г. взял на себя все расходы по возвращению Свято-Данилову монастырю Даниловских колоколов из Гарвардского университета (США)
АФК «Система» инвестировала в строительство храма Священномученника Ермогена, патриаршего подворья в Крылатском (на фото)
Участвовал в строительстве храма и монастыря в честь Царственных Страстотерпцев в Свердловской области (на фото), Свято-Троицкого храма в Шадринском районе и храма Святой Екатерины в Екатеринбурге