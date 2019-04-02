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«Лента» завершила программу выкупа депозитарных расписок

Ритейлер «Лента» прекратил программу обратного выкупа своих глобальных депозитарных расписок (GDR), говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Лондонской биржи.

«Лента» выкупила 4,553 млн GDR на общую сумму 980,8 млн руб. Средняя цена за бумагу составила $3,28. Приобретенные компанией расписки составили 0,93% от всех GDR «Ленты», находившихся в обращении на Лондонской бирже.

В конце октября «Лента» объявила о запуске программы обратного выкупа GDR. Лимит программы составил 11,6 млрд руб., что эквивалентно 10% GDR. Компания объяснила это решение состоянием финансовых рынков, слабыми макроэкономическими показателями и возросшей стоимостью капитала.

Ранее крупнейшие акционеры «Ленты» – TPG Group (34,4%) и Европейский банк реконструкции и развития (7,5%) – договорились продать свои доли «Севергрупп» Алексея Мордашова. Сумма сделки составит почти $730 млн. После ее закрытия «Севергрупп» должна будет сделать предложение миноритарным акционерам ритейлера. Они смогут продать свои расписки на акции «Ленты» по цене $3,6 за штуку или акции по $18 за бумагу.