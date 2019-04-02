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Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлера

Сбербанк в результате реструктуризации долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor, говорится в материалах центра раскрытия корпоративной информации.

Банк получил права на активы 1 апреля. В тот же день бизнес Agrokor перешел под управление Fortenova.

Долг компании перед Сбербанком составлял около 1,1 млрд евро. Еще 300 млн евро Agrokor должен был ВТБ. В июле 2018 г. кредиторы договорились об урегулировании долга. В результате реструктуризации Сбербанк должен был получить 39% ритейлера, а ВТБ – 7%.

Сбербанк планирует в первой половине года продать свою долю в Agrokor, сообщил в январе агентству «Прайм» первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Agrokor был крупнейшей частной компанией Хорватии. В начале 2016 г. на нее работало порядка 60 000 человек. Выручка группы в 2015 г. составила 6,6 млрд евро, а чистая прибыль – 175 млн евро. Позже стало известно, что отчетность компании недостоверна и ей нечем расплачиваться с банками и поставщиками.