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«Новатэк» заключил первые соглашения на поставку газа с «Арктик СПГ 2»

«Новатэк» заключил соглашения с трейдинговой компанией Vitol и испанской энергетической компанией Repsol о поставке сжиженного природного газа (СПГ) с «Арктик СПГ 2» и других проектов, сообщает компания.

Оба соглашения предусматривают заключение контракта на 15 лет c ежегодной поставкой 1 млн тонн СПГ. Компания отмечает, что соглашение с Repsol позволит ей увеличить присутствие на рынках Пиренейского полуострова, а соглашение с Vitol — обеспечит гибкость поставок СПГ по всему миру и максимально реализовывать потенциал по созданию СПГ-хабов в Азиатско-Тихоокеанском и Атлантическом бассейнах.

«Арктик СПГ 2» — второй завод «Новатэка» по производству СПГ после «Ямал СПГ». Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения.

В начале марта Total купил 10% в «Арктик СПГ 2». Остальные 90% принадлежат «Новатэку». У французской компании есть возможность нарастить долю в проекте до 15%, если доля «Новатэка» станет меньше 60%. Ранее «Новатэк» заявлял, что инвесторами «Арктик СПГ 2» могут стать компании из Китая, Японии, Саудовской Аравии и других стран.