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Бизнес
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«Новатэк» заключил первые соглашения на поставку газа с «Арктик СПГ 2»

Ведомости
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«Новатэк» заключил соглашения с трейдинговой компанией Vitol и испанской энергетической компанией Repsol о поставке сжиженного природного газа (СПГ) с «Арктик СПГ 2» и других проектов, сообщает компания.

Оба соглашения предусматривают заключение контракта на 15 лет c ежегодной поставкой 1 млн тонн СПГ. Компания отмечает, что соглашение с Repsol позволит ей увеличить присутствие на рынках Пиренейского полуострова, а соглашение с Vitol — обеспечит гибкость поставок СПГ по всему миру и максимально реализовывать потенциал по созданию СПГ-хабов в Азиатско-Тихоокеанском и Атлантическом бассейнах.

«Арктик СПГ 2» — второй завод «Новатэка» по производству СПГ после «Ямал СПГ». Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения.

В начале марта Total купил 10% в «Арктик СПГ 2». Остальные 90% принадлежат «Новатэку». У французской компании есть возможность нарастить долю в проекте до 15%, если доля «Новатэка» станет меньше 60%. Ранее «Новатэк» заявлял, что инвесторами «Арктик СПГ 2» могут стать компании из Китая, Японии, Саудовской Аравии и других стран.

Бизнес
Новости

РФС сообщил о резком росте расходов «Спартака» и ЦСКА на выплаты агентам

Ведомости
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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем сайте расходы футбольных клубов на вознаграждения агентам — посредникам при совершении трансферов спортсменов из одного клуба в другой.

Как следует из материалов РФС, расходы некоторых клубов на посредников возросли в прошлом году в несколько раз к 2017 г. Лидером по тратам стал футбольный клуб «Спартак», который принадлежит миллиардеру и совладельцу «Лукойла» Леониду Федуну. Клуб потратил на вознаграждения более 9 млн евро — в 3,7 раз больше, чем в позапрошлом году.

Самый большой рост расходов на выплаты агентам у ЦСКА, им владеет бизнесмен Евгений Гинер. В 2018 г. клуб выплатил агентам 3,8 млн евро — в 7 раз больше, чем в 2017 г. Петербургский «Зенит» (основной спонсор — «Газпром») в прошлом году потратил на агентов чуть более 3 млн евро, данные за 2017 г. о клубе не опубликованы. Расходы футбольного клуба «Краснодар», им владеет один из основателей «Магнита» Сергей Галицкий, на агентов  составили около 1 млн евро. Для сравнения в 2017 г. клуб потратил на агентов чуть больше 13 000 руб.

Траты футбольного клуба «Локомотив», принадлежащий РЖД, в прошлом году почти не изменились: он выплатил  агентам 43,6 млн руб. (около 600 000 евро по среднему значению курса за 2018 г.), а в 2017 г. сумма его расходов составила 47,4 млн руб.

РФС публикует расходы клубов на выплаты агентам с 2015 г. Это требование УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций).

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Недвижимость
Новости

Крупнейший застройщик жилья в России отчитался о росте прибыли в семь раз

Ведомости
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Группа компаний ПИК, крупнейший застройщик жилой недвижимости в России, в 2018 г. получил чистую прибыль 21,3 млрд руб., что в 7 раз превосходит аналогичный показатель за 2017 г., следует из ее отчетности по МСФО.

Общая выручка ПИК выросла более, чем на 40% до 245,8 млрд руб. (в 2017 г. — 175 млрд руб.), почти на 39% выросла выручка от продажи недвижимости — до 236,3 млрд руб. против 170,1 млрд руб. в прошлом году. EBITDA увеличилась на 214,7% и составила 42,8 млрд руб. против 13,6 млрд руб. в 2017 г. Рентабельность по EBITDA выросла до 17,2%. В прошлом году этот показатель достиг 7,8%.

Маржа компании выросла до 22,4% с 16,2% в 2017 г.

На конец 2018 г. общая стоимость активов девелопера составила 382,1 млрд руб. Портфель проектов вырос на 19,8% до 269,5 млрд руб. Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2018 г. составил 2,5 млрд руб, уменьшившись в 6 раз к показателю прошлого года, его соотношение к EBITDA снизилось до 0,06%.

Девелопер связывает улучшение своих финансовых показателей с хорошей динамикой продаж недвижимости, выходом на новые региональные рынки Екатеринбург и Тюмень, сокращением чистого долга, . Ввод жилья в 2018 г., по данным сайта компании, составил почти 2 млн кв. м.

Бизнес
Новости

Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлера

Ведомости
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Сбербанк в результате реструктуризации долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor, говорится в материалах центра раскрытия корпоративной информации.

Банк получил права на активы 1 апреля. В тот же день бизнес Agrokor перешел под управление Fortenova.

Долг компании перед Сбербанком составлял около 1,1 млрд евро. Еще 300 млн евро Agrokor должен был ВТБ. В июле 2018 г. кредиторы договорились об урегулировании долга. В результате реструктуризации Сбербанк должен был получить 39% ритейлера, а ВТБ – 7%.

Сбербанк планирует в первой половине года продать свою долю в Agrokor, сообщил в январе агентству «Прайм» первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Agrokor был крупнейшей частной компанией Хорватии. В начале 2016 г. на нее работало порядка 60 000 человек. Выручка группы в 2015 г. составила 6,6 млрд евро, а чистая прибыль – 175 млн евро. Позже стало известно, что отчетность компании недостоверна и ей нечем расплачиваться с банками и поставщиками.

Бизнес
Новости

«Лента» завершила программу выкупа депозитарных расписок

Ведомости
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Ритейлер «Лента» прекратил программу обратного выкупа своих глобальных депозитарных расписок (GDR), говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Лондонской биржи.

«Лента» выкупила 4,553 млн GDR на общую сумму 980,8 млн руб. Средняя цена за бумагу составила $3,28. Приобретенные компанией расписки составили 0,93% от всех GDR «Ленты», находившихся в обращении на Лондонской бирже.

В конце октября «Лента» объявила о запуске программы обратного выкупа GDR. Лимит программы составил 11,6 млрд руб., что эквивалентно 10% GDR. Компания объяснила это решение состоянием финансовых рынков, слабыми макроэкономическими показателями и возросшей стоимостью капитала.

Ранее крупнейшие акционеры «Ленты» – TPG Group (34,4%) и Европейский банк реконструкции и развития (7,5%) – договорились продать свои доли «Севергрупп» Алексея Мордашова. Сумма сделки составит почти $730 млн. После ее закрытия «Севергрупп» должна будет сделать предложение миноритарным акционерам ритейлера. Они смогут продать свои расписки на акции «Ленты» по цене $3,6 за штуку или акции по $18 за бумагу.

Политика
Новости

СМИ узнали об обысках в подразделении президентской Службы спецобъектов

Ведомости
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Сотрудники ФСБ провели обыски в юридическом отделе воинской части, которая входит в состав Службы специальных объектов. Эта служба относится к Главному управлению спецпрограмм президента и отвечает за командные бункеры для руководства страны. Обыски проводились по уголовному делу об организации преступного сообщества, сообщает РБК. Одним из эпизодов стало хищение 35 га находившейся в госсобственности земли в Чеховском районе Московской области. «Силовиков заинтересовали документы по межеванию земельного участка закрытого военного городка Чехов-2», – пояснили собеседники издания.

Изъятые сотрудниками ФСБ документы имеют отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с пос. Талалихино, рассказал источник, знакомый с материалами дела. Тендер на его проведение состоялся еще в 2010 г. Межеванием занималась компания «Геометр», не имеющая допуска к работам на территории секретных объектов. Близкий к Службе спецобъектов собеседник уточнил, что в 1993 г. в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания его площадь уменьшилась до 3189 га.

Постановка на учет земельных участков, которые входили в границы спецобъекта, была подтверждена постановлением администрации Чеховского района от 1999 г. Ее представителей следователи и подозревают в организации вывода государственных земельных участков в частную собственность. Следствие предполагает, что 35 га из утраченной территории были включены в состав населенного пункта Талалихино. Позже там появился коттеджный поселок «Лесное озеро», где был построен небольшой ликероводочный завод, рассказал источник.

В показаниях анонимного свидетеля говорится, что схему хищений в 2000-х гг. придумал Данис Низаметдинов, бывший помощником бизнесмена Олега Стрекалова. Последнего свидетель назвал «главным финансистом предполагаемого лидера ОПГ Чеховского района Николая Павлинова». Также он утверждает, что в хищениях земель принимали участие бывшие руководители района Анатолий Чибесков и Сергей Юдин.

Финансы
Новости

Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты

Ведомости
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Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только карты с возможностью бесконтактной оплаты, сообщает РБК.

Visa вводит новое требование с 13 апреля 2019 г., а Mastercard – с 12 апреля 2021 г., рассказали источники издания в банковской сфере. В Альфа-банке, Райффайзенбанке и банке «Русский стандарт» заявили, что знакомы с этими предписаниями. В пресс-службе Mastercard подтвердили, что с 2021 г. все новые карты должны быть с технологией бесконтактной оплаты.

В Райффайзенбанке, Промсвязьбанке и ВТБ на сегодняшний день выпускают только бесконтактные карты, отмечает РБК. Почти все карты, выпущенные Совкомбанком в прошлом году, тоже были оснащены бесконтактной технологией. Доля эмиссий контактных карт Альфа-банка в 2018 г. составила 15%. При этом некоторые банки выпускают значительную часть контактных карт. Например, у Газпромбанка она составляет около 40%, а у «Ак барса» – 55%.

По оценкам руководителя дирекции процессинга Альфа-банка Сергея Брынина, заготовка бесконтактной карты стоит банку в 1,5–2 раза дороже контактной. С такой оценкой согласны в ВТБ. Однако в Промсвязьбанке отмечают, что разница в стоимости очень мала при крупных тиражах. Выпуск исключительно бесконтактных карт станет вызовом в основном для небольших и региональных банков, считает руководитель группы Deloitte Digital Максим Шапировский.

Ранее «Ведомости» сообщали, что Visa потребовала, чтобы с апреля 2020 г. все устанавливаемые или обновляемые банкоматы принимали бесконтактные карты и бесконтактные устройства.

Технологии
Новости

«Ростех» пообещал подготовить условия для развертывания сетей 5G к 2024 году

Ведомости
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Госкорпорация «Ростех» сформирует план развития и подготовит условия для создания до 2024 г. связи пятого поколения (5G) на основе российской инфраструктуры. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы госкорпорации. «Разработка дорожных карт будет учитывать требования всех ключевых участников процесса. Это будет касаться и выбора частот», – пообещали в «Ростехе». Первые пилотные проекты компания планирует реализовать в ближайшие несколько лет.

Ранее Минобороны призвало Минкомсвязи не торопиться с передачей сотовым операторам частот для развертывания связи пятого поколения в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Такая позиция содержалась в отзыве оборонного ведомства на проект концепции развития и создания сетей пятого поколения в России, писали «Ведомости».

Один из собеседников в Минкомсвязи, знакомый с документом, пояснял, что частоты, одобренные госкомиссией, для массового использования непригодны. Так, под диапазон 4,8–4,99 ГГц нет коммерческого оборудования, а диапазон 27,1–27,5 ГГц обеспечивает только локальное покрытие. У компаний есть оборудование для диапазона 3,4–3,8 ГГц, но он занят связью военного назначения.

По расчетам чиновников, массовое внедрение 5G в России начнется в начале следующего десятилетия. В США американский оператор Verizon планирует запуск 5G в Чикаго и Миннеаполисе уже 11 апреля.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Депутаты подготовили поправки об обязательном использовании российской криптографии

Ведомости
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Профильный комитет Госдумы подготовил поправки в законопроект о «суверенном рунете», которые в случае принятия сделают обязательным использование российской криптографии для всего трафика в отечественном сегменте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект поправок, подписанных председателем комитета по информполитике Леонидом Левиным. Правительство «устанавливает порядок выдачи и использования кодов и средств шифрования, необходимых для кодирования информации, а также определяет лиц, уполномоченных выдавать такие коды и средства шифрования», отмечается в проекте.

В документе отдельно прописана обязанность организаторов распространения информации обеспечить возможность использования дополнительного кодирования электронных сообщений с использованием одобренных правительством шифрования средств. Реестр организаторов ведет Роскомнадзор. Сейчас в списке более 170 компаний, в том числе «Яндекс», Telegram, Mail.ru Group и Сбербанк. Для них принятие поправок будет означать обязанность внедрить российские средства шифрования в свои продукты, отмечает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. «В случае с браузерами это означает, что им придется добавить российскую структуру в доверенные корневые центры сертификации в настройках. При этом все мировые центры сертификации – это, как правило, частные компании: GlobalSign, DigiCert и др.», – указывает эксперт. Он привел мнение о том, что «национальные стандарты криптографии продвигаются странами исключительно в целях контроля за гражданами».

Эксперты в области кибербезопасности опасаются, что нововведения помогут российским силовым структурам расшифровывать российский интернет-трафик. В 2015 г. исследователь Лео Перрин из Университета Люксембурга представил доклад о скрытых особенностях российских криптографических стандартов «Кузнечик» и «Стрибог», разработанных Центром защиты информации и спецсвязи ФСБ при участии компании «Инфотекс». Эксперт указывал на признаки специально заложенных уязвимостей. Этот вывод он обосновал в новом исследовании, представленном в феврале 2019 г.

Бенефициарами новых поправок могут оказаться всего две компании, между которыми поделен российский рынок средств криптозащиты информации, отмечают собеседники издания. На 90% его делят между собой «Инфотекс» и «Код безопасности», входящий в холдинг «Информзащита». В сентябре 2018 г. «Инфотекс» попал под санкции США за «способствование злонамеренной деятельности в киберпространстве».

Выбор редактора
Политика
Новости

Колокольцев находится с визитом в Северной Корее

Ведомости
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл с визитом в Северную Корею. Об этом сообщило официальное СМИ КНДР – Центральное телеграфное агентство Кореи.

В Пхеньян Колокольцев и сопровождающие его чиновники прилетели поздно вечером 1 апреля из Иркутска, передает ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в КНДР. В Северной Корее они пробудут до 3 апреля. Представители российской делегации проведут переговоры с руководством министерства народной безопасности КНДР. В российской дипмиссии пояснили, что в декабре 2018 г. в Москве побывала делегация министерства народной безопасности Северной Кореи во главе с первым заместителем руководителя ведомства Ли Сен Чхором, который передал приглашение российскому министру в Пхеньян.

Ранее в СМИ появлялись прогнозы о предстоящем приезде в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. О том, что такой визит может состояться в ближайшее время, заявлял руководитель группы дружбы Совета Федерации и корейского парламента Олег Мельниченко по итогам своей поездки в Пхеньян в конце марта. Также приезд Ким Чен Ына в Россию прогнозировал экс-чиновник ЦРУ, бывший директор центра по вопросам Кореи Эндрю Ким, слова которого приводило южнокорейское издание Donga Ilbo. Он указывал на демонстративное сближение северокорейского руководства с Москвой после срыва саммита с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме. Американский экс-чиновник обращал внимание на наращивание северокорейских дипломатических усилий на российском направлении, в частности на три визита высокопоставленных чиновников КНДР в Россию за месяц.

Выбор редактора
Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал вероятную причину крушения самолета совладелицы S7

Ведомости
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Наиболее вероятная причина крушения шестиместного самолета Epic с совладелицей S7 Group Наталией Филевой на борту – ошибка пилота. К такому предварительному выводу пришли эксперты, расследующие причины трагедии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

По их словам, уже после завершенного 1 апреля разбора обломков самолета была выдвинута версия, по которой после перехода на ручное управление пилот допустил опасную потерю скорости. Это привело к снижению подъемной силы и сваливанию самолета в так называемый плоский штопор. Критическая ситуация возникла быстро – самолет совершил самопроизвольный крутой разворот и по спирали понесся к земле; летчик не успел сообщить об этом диспетчеру.

Один из источников «Коммерсанта» отметил, что о потере летчиком контроля над самолетом свидетельствует, в частности, компактное расположение обломков. Также осмотр обломков показал, что двигатель в момент удара о землю работал на низких оборотах.

Как пишет «Коммерсантъ», самописцев на самолете, возможно, не было. По словам источника газеты, параметрический черный ящик в этой модели конструктивно предусмотрен, но мог быть снят владельцами, так как в малой авиации его наличие необязательно. Речевой же отсутствовал изначально: самолет управляется одним пилотом – переговариваться ему в полете не с кем.

Шестиместный самолет с Филевой, ее отцом и пилотом на борту разбился 31 марта. Крушение произошло при заходе на посадку в немецком аэропорту Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). СКР завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного судна, повлекшем по неосторожности гибель людей.

Технологии
Новости

Телеканал RTVi вдвое сократит количество новостей в эфире

Ведомости
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Международный канал для русскоязычной аудитории RTVi вдвое сокращает количество новостей в эфире, рассказал «Коммерсанту» его владелец Руслан Соколов.

По его словам, раньше 45% вещания приходилось на новости, 30% – на другой собственный контент, а остальные 25% – на кино и сериалы. По новой стратегии соотношение изменится: по 25% – на новости, а также на кино и сериалы, а остальные 50% – на проекты собственного производства.

Причины изменений финансовые, объяснил Соколов: новости – самый дорогой и наименее монетизируемый формат.

Как отметил Соколов, реклама приносит RTVi 30% выручки, составляющей $5,5 млн, а остальное – доходы от дистрибуции, прежде всего от кабельных операторов в Израиле и США. Также телеканал получает дотации от инвестора, они составляют 70% от выручки – около 240 млн руб.

О прибыли пока речи не идет, подчеркнул владелец, телеканал нацелен выйти на окупаемость. Бюджет останется прежним, отметил он, а на развитие новых бюро и продвижение RTVi получит от инвестора еще $1,5 млн на год. Телеканал откроет новые офисы в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, рассказал Соколов.

По словам двух источников «Коммерсанта» на медиарынке, сокращение новостей указывает на проблемы с деньгами.

RTVi основал в 1997 г. Владимир Гусинский. Сейчас телеканал принадлежит Руслану Соколову, экс-гендиректору телеканала «Звезда». В 2017 г. он был перезапущен на деньги инвестора, чье имя не разглашается. По данным телеканала, с момента перезапуска аудитория канала выросла с 6,5 млн до 10 млн человек, посещаемость сайта – с 42 000 до 2 млн.

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