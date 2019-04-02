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Reuters: «Черкизово» ведет переговоры о покупке «Приосколья»

Крупнейший производитель мяса птицы в России «Черкизово» ведет переговоры о покупке белгородского конкурента – компании «Приосколье» (основной собственник – Геннадий Бобрицкий. – «Ведомости»), пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли и один, близкий к администрации Белгородской области.

«Процесс уже длится достаточно долго», – сказал один из источников. Детали переговоров он отказался раскрыть. «Черкизово» хотело войти в Белгород много раз, но у них не очень получалось», – отметил источник в отрасли. Представитель «Черкизово» отказалась от комментариев, представитель «Приосколья» не была доступна для журналистов.

По информации источника «Ведомостей», знакомого с руководством «Черкизово», все хозяйство «Приосколья» группе не интересно. Производителя интересуют только отдельные активы, уточнил он.

Группа «Черкизово» ранее объявила о планах разместить акции на Московской бирже среди широкого круга инвесторов. Компания собирается привлечь не менее $200 млн. Первичные поступления компания планирует использовать в том числе и на потенциальные приобретения. В декабре 2018 г. «Черкизово» купило актив «Приосколья» на Алтае – «Алтайского бройлера» – за 4,6 млрд руб. В том же месяце «Черкизово» выкупило долги другого актива белгородской группы – «Белой птицы». Речь идет о долгах трех дочерних структур «Белой птицы» на общую сумму 6,5 млрд руб.