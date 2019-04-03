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СМИ узнали содержание доклада о причинах крушения Boeing 737 Max в Индонезии

Ошибочные сигналы датчика угла атаки Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air могли стать причиной крушения этой модели лайнера в Индонезии 29 октября прошлого года. Катастрофе предшествовало неоднократное сваливание носа самолета вниз. Сам датчик перед полетом ремонтировался в центре технического обслуживания самолетов XTRA Aerospace Inc. в Мирамаре, во Флориде. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, подготовленные для брифинга в парламенте Индонезии.

Отремонтированный датчик был установлен на самолет Lion Air за день до катастрофы – 28 октября. Сейчас работу техцентра проверяют индонезийские следователи. Перед крушением самолета пилоты сообщали о проблемах с приборами, отображающими показатели скорости и высоты. Датчик был изготовлен компанией Rosemount Aerospace Inc. из Миннесоты, «дочкой» United Technologies Corp.

В марте этого года другой Boeing 737 Max, авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпел крушение в Эфиопии при схожих обстоятельствах. Никаких данных о том, что датчик угла атаки этого лайнера проходил ремонт в том же техцентре, что и с самолета Lion Air, в докладе индонезийских следователей не приводится, отмечает агентство. По данным Wall Street Journal, ссылающейся на источники, знакомые с ходом расследования, пилоты Ethiopian Airlines пытались следовать аварийным рекомендациям Boeing, но им так и не удалось установить контроль над самолетом. Первоначально они отключили автоматизированную систему предотвращения срывов (MCAS), которая заставляла опускаться нос самолета. Затем они попытались стабилизировать самолет вручную, но в итоге решили использовать для этого электрические приборы, включение которых вновь запустило работу MCAS. Система продолжила опускать нос самолета.

В двух катастрофах с участием Boeing 737 Max погибли 346 человек. По оценкам Bloomberg Intelligence, производителю лайнеров, возможно, придется выплатить около $1 млрд, чтобы урегулировать многочисленные иски от представителей жертв авиакатастроф.