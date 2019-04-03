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«Коммерсантъ» узнал об ужесточении условий использования подержанных самолетов

Росавиация ужесточила условия использования в России подержанных иностранных самолетов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, за последний месяц остановлены как минимум три машины авиакомпаний Azur Air и Nordwind.

Во вторник, 2 апреля, Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщила, что направила письмо министру транспорта Евгению Дитриху. По данным «Коммерсанта», в письме руководитель АЭВТ Владимир Тасун пожаловался на несоблюдение Росавиацией норм воздушного законодательства. По мнению Тасуна, регулятор применяет избыточные требования к перевозчикам по надзору за безопасностью полетов. В результате авиакомпании столкнулись с «массовыми случаями неправового отказа Росавиацией» в сертификации самолетов, говорилось в письме.

Как отмечает «Коммерсантъ», речь идет о самолетах, зарегистрированных на Бермудских островах. В частности, Росавиация ограничила эксплуатацию Boeing 777 компании Azur Air, а также двух самолетов Nordwind, пишет издание. Авиакомпании на вопросы журналиста не ответили.

Росавиация подтвердила приостановку эксплуатации самолета Azur Air. В качестве причины ведомство назвало «несоответствия конструкции судна типовой конструкции, сертифицированной в России, связанные с изменением компоновки салона для увеличения вместимости в ущерб комфортабельности перевозок». Также в самолете было выявлено несоответствие аварийно-спасательного оборудования стандартам безопасности, добавила Росавиация.

АЭВТ считает действия регулятора нарушением статьи Чикагской конвенции, согласно которой за поддержание летной годности отвечают власти страны регистрации, в данном случае – Бермудских островов. Росавиация ссылается на нормы Воздушного кодекса, по которым произведенные за рубежом суда проходят сертификацию в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Опрошенные «Коммерсантом» представители отрасли полагают, что ужесточение требований Росавиации – это попытка стимулировать авиакомпании регистрировать суда в российском реестре. Росавиация опровергла это предположение.