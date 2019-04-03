Котировки производителя одежды Superdry упали после отставки топ-менеджеров
Цены на акции британского производителя одежды Superdry резко упали после ухода топ-менеджеров компании, свидетельствуют данные Лондонской биржи. Котировки снизились во вторник на 8,8%, а в среду – на 12%.
Накануне совет директоров Superdry проголосовал за возвращение основателя компании Джулиана Данкертона, который покинул ее около года назад, объясняет снижение котировок Bloomberg. В тот же день в отставку ушли председатель совета директоров Superdry Питер Бэмфорд, гендиректор Юан Сазерленд, финансовый директор Эд Баркер и председатель комитета по вознаграждениям Пенни Хьюз. Данкертон был назначен временным гендиректором.
Superdry представлен в России с 2015 г. Выручка российских магазинов бренда за 2017 г. составила 240 млн руб. В прошлом году новым франчайзинговым партнером компании стала Surya Group, писал «Коммерсантъ». В ближайшие несколько лет она планирует открыть 60 новых точек Superdry в крупных российских городах.