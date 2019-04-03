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Венесуэла стабилизировала экспорт нефти после санкций США

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA в марте экспортировала более 980 000 баррелей нефти в сутки, несмотря на перебои в электроснабжении и санкции США, пишет Reuters со ссылкой на документы компании и данные Refinitiv Eikon. Экспорт опускался ниже 650 000 баррелей в сутки во время блэкаутов, показали подсчеты TankerTrackers, но PDVSA сумела компенсировать задержки, загрузив более крупные суда, направляющиеся в Азию, где находятся основные покупатели венесуэльской нефти, отмечает агентство.

До введения санкций самым крупным покупателем венесуэльской нефти были США. Но в конце января 2019 г. американские власти ввели санкции в отношении PDVSA. Американские власти заморозили активы компании на общую сумму $7 млрд. Вашингтон назвал и условия для отмены санкций: действующее правительство Венесуэлы должно передать власть лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.

В феврале Bloomberg сообщал, что администрация президента CША Дональда Трампа рассматривает возможность запрета иностранным компаниям сотрудничать с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA. Американские власти уточняли, что нарушением будет считаться прямой, непрямой и бартерный вид торговли нефтью.