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Венесуэла рассчитывает на помощь России в предотвращении энергетических «диверсий»

Правительство Венесуэлы стремится защитить энергосистему страны от «диверсий» и рассчитывает в этом на помощь России. Об этом заявил отраслевой вице-президент, министр планирования Венесуэлы Рикардо Менендес, прилетевший в Москву на заседание совместной комиссии высокого уровня двух стран, сообщает национальное издание Globovision.

«В рабочих повестках уже изложены вопросы, связанные с этим, они уже прорабатывались, они являются частью того, что мы хотели бы подписать», — сказал он журналистам. Менендес подчеркнул опыт России в защите общих энергосистем, и указал, что первоочередной проблемой, требующей решения в венесуэльской энергетике, является «саботаж».

7-8 марта в Венесуэле прекратилась подача электричества в 21 из 25 штатов. Президент страны Николас Мадуро возложил ответственность за случившееся на США. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о кибератаке, инициированной американцами, на автоматическую систему контроля ГЭС. В Госдепе отвергли обвинения. В конце марта Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военнослужащих сил спецназначения, а также специалистов по кибербезопасности. В США их приезд был воспринят как проявление «безрассудной эскалации».

Менендес также подтвердил, что вопрос о переносе офиса нефтяной компании PDVSA из столицы Португалии в Москву в настоящее время прорабатывается, передает ТАСС. Он не уточнил сроки возможного переноса. Ранее о проекте заявляла исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.