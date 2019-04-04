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Минюст объявил о создании в России спортивного арбитражного суда

В России будет создан собственный спортивный арбитражный суд. Об этом на заседании Совета по совершенствованию третейского разбирательства сообщил заместитель министра юстиции Денис Новак, передает ТАСС. Суд будет рассматривать трудовые споры спортсменов и тренеров, спортивных клубов и федераций, споры, касающиеся применения допинга.

По словам Новака, за создание такого суда проголосовали 45 членов совета, 1 высказался против. Законодательная база для создания такого органа готова: в законе «О физкультуре и спорте» содержится положение, что арбитраж может быть создан при некоммерческой организации, учредителем которой является Олимпийский комитет России. Новак сообщил, что Минюст рекомендует наделить обязанностями арбитража автономную некоммерческую организацию «Спортивная арбитражная палата», при которой уже действует третейский спортивный суд. Сейчас там работают 28 судей. В картотеке значатся шесть разбирательств.

Создание собственной системы спортивного арбитража позволит российским спортсменам, тренерам и организациям решать споры на территории России. До сих пор громкие арбитражные дела россиян разбирал Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. В частности, там рассматривались вопросы об употреблении допинга российскими спортсменами и их дисквалификации, отстранении россиян от участия в Олимпиаде. Экс-руководитель РФС и бывший министр спорта России Виталий Мутко подавал иск в CAS из-за обвинений, предъявленных российскому Олимпийскому комитету в «государственной допинговой программе». Бывший руководитель Международной шахматной федерации (FIDE) и экс-глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов там же добился снятия запрета на работу в организации.