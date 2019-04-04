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Суд признал банкротом сеть детских магазинов «Бегемот»

Арбитражный суд Москвы признал сеть магазинов детских товаров «Бегемот» банкротом, копия решения суда размещена в картотеке судебных дел. Иск о признании компании банкротом подал Московский кредитный банк (МКБ). В отношении ООО «Торговая сеть «Бегемот» открыта процедура конкурсного производства. Резолютивная часть решения суда еще не опубликована, сумма требований в иске не указана. По информации источника РБК, на ООО «Торговая сеть «Бегемот» оформлены основные активы сети.

О том, что сети магазинов грозит банкротство, РБК сообщал в январе. По информации источника издания, проблемы у «Бегемота» начались после прихода в банк нового топ-менеджмента из Всероссийского банка развития регионов (ВБРР). Руководство банка не захотело «заниматься развитием непрофильных активов». МКБ вошел в капитал сети в 2012 г. Банк владел 8%-ной долей сети через инвестфонд Hi Capital.

В 2018 г. против «Бегемота» был подан 31 иск на общую сумму 166 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2017 г. выручка ритейлера составила 863,42 млн руб., чистая прибыль – 3,39 млн руб. В октябре 2018 г. МКБ подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с ООО «ТС «Гипермаркет «Бегемот» 3,5 млрд руб. В конце марта суд вынес решение в пользу банка.

По данным ЕГРЮЛа на 2 марта, 100% ООО «Торговая сеть «Бегемот» принадлежит ООО «Сим Сим», которым, в свою очередь, владеет компания «Фаберленд холдинг лтд», зарегистрированная на Маршалловых Островах. По информации РБК, сеть магазинов принадлежит группе компаний «Гранд тойз», основанной в 1998 г. Сергеем Киселевым из Тольятти. В 2005 г. компания вышла в розницу, открыв в Пензе первый гипермаркет в формате cash and carry.