Новости
Бизнес
Новости

Илон Маск потерял более $1 млрд после отчета Tesla о рекордном падении продаж

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Илон Маск потерял $1,1 млрд в течение первых двух минут работы Нью-Йоркской биржи из-за падения акций производителя электромобилей Tesla, сообщает Bloomberg.

Его состояние в списке Bloomberg Billionaires Index упало до уровня в $22,3 млрд. Позже, к 19.00 по московскому времени, оно немного отыграло назад – до $22,4 млрд.

Ранее Tesla отчиталась о рекордном – на 31% – снижении продаж. За квартал компания продала 63 000 электромобилей, в то время как в предыдущий было продано 90 966. После этого котировки компании упали на 11%.

Политика
Новости

Зеленский предложил Тимошенко стать модератором на его дебатах с Порошенко

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Актер Владимир Зеленский, набравший больше всех голосов в первом туре выборов украинского президента, предложил Юлии Тимошенко стать модератором на дебатах с действующим президентом Петром Порошенко. Об этом говорится в видеозаписи, которую Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.

«Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?» — обратился он к ней.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), которая по украинскому закону должна транслировать дебаты, сообщила, что в качестве модератора выбран телеведущий Павел Казарин.

3 апреля Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский». Тот отметил, что по украинскому законодательству дебаты должны пройти на базе НОТУ, но согласился участвовать в дебатах и на стадионе. ЦИК Украины также подчеркнул, что дебаты должны пройти в общественной телекомпании.

Первый тур выборов президента на Украине прошел 31 марта. Зеленский и Порошенко прошли во второй тур. Первый набрал 30,24%, второй – 15,95%.

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Алексей Рогозин покинул посты вице-президента ОАК и гендиректора «Ил»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Алексей Рогозин, сын руководителя госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, покинул пост вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина (ПАО «Ил»). Об этом говорится в пресс-релизе ОАК.

В нем отмечается, что решение принято из-за того, что Рогозин переходит на новое место работы. Оба поста займет Юрий Груднин, который до этого руководил таганрогским авиастроительным предприятием «ТАНТК им. Г. М. Бериева».

Рогозин занял должности в ОАК и «Ил» весной 2017 г. Контракт с «Ил» у него был заключен на три года.

О том, что Рогозин покинет ОАК и «Ил», сообщил 4 апреля «Коммерсантъ». Газета также отметила, что ОАК по рекомендации «Ростеха» разработала план оптимизации структуры, предполагающий уменьшение количества директоров и вице-президентов. «Ростех» подтвердил, что, проведя структурный анализ работы ОАК, выявил избыточное количество руководителей различного уровня. В этой связи и была дана рекомендация сократить число руководителей.

Рогозин родился в 1983 г. До прихода в ОАК работал замначальника департамента имущественных отношений Минобороны, а до этого – замгендиректора группы компаний «Промтехнологии», гендиректором Алексинского химкомбината в Тульской области. В 2011–2016 гг. был депутатом Мособлдумы.

Технологии
Новости

Amazon запустит более 3000 спутников для раздачи интернета по всему миру

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Технологический гигант Amazon создаст на низкой околоземной орбите группировку из 3236 спутников, чтобы обеспечить интернетом десятки миллионов людей, еще не получивших к нему доступ. Изначально о планах компании сообщило издание GeekWire, заметившее, что компания подала три заявки в Международный союз электросвязи (МСЭ), отвечающий за использование спутниковых орбит.

Представитель Amazon подтвердил CNBC планы компании запустить более 3000 аппаратов для раздачи широкополосного интернета. По его словам, проект, получивший название Project Kuiper, предусматривает сотрудничество с другими компаниями, которые разделяют видение Amazon. CNBC отмечает, что создание, запуск и эксплуатация спутников может потребовать миллиарды долларов.

Проект Amazon назван в честь выдающегося голландского и американского астронома Джерарда Койпера. Имя ученого также носит пояс космических объектов в Солнечной системе, включающий астероиды и карликовые планеты.

Компании, созданной богатейшим человеком планеты Джеффом Безосом (американский Forbes оценивает его состояние в $131 млрд), придется конкурировать за пользователей с другими техногигантами, которые уже запустили первые спутники для раздачи широкополосного интернета. Ранее запуск двух испытательных спутников провела SpaceX Илона Маска. Они должны войти в сеть из почти 12 000 аппаратов, получившую название Starlink. В феврале другой подобный проект — OneWeb — также запустил первые шесть спутников, которые войдут в группировку из почти 650 аппаратов.

Выбор редактора
Политика
Новости

Роспотребнадзор попросил суд оштрафовать поставщика еды в московские школы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Роспотребнадзор попросил суд оштрафовать поставщика обедов в московские школы – компанию «Московский школьник» – за нарушения требований к продуктам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Арбитражного суда Москвы. Ведомство составило два протокола об административном правонарушении в отношении компании 13 марта. Суд рассмотрит их в конце апреля, свидетельствуют данные картотеки суда.

По мнению ведомства, нарушения со стороны компании повлекли вред здоровью потребителей либо создали угрозу его причинения. Если правонарушение будет доказано в суде, «Московскому школьнику» грозит штраф до 600 000 руб. Роспотребнадзор утверждает, что компания также вовремя не выполнила предписание ведомства. Агентство не смогло оперативно получить комментарий представителя компании.

«Московский школьник» является крупным поставщиком питания: компания обеспечивает продуктами более 450 учреждений СВАО Москвы, в том числе школы, детские сады, колледжи, интернаты, пишет агентство со ссылкой на открытые данные. В конце февраля столичное управление Роспотребнадзора начало расследование в отношении компании, узнав о заболевании учащихся школы № 1506 и «Первого московского образовательного комплекса на севере Москвы».

В 2016 г. РБК писал, что компания может быть связана с другим поставщиком питания в образовательные учреждения – «Конкордом» Евгения Пригожина. Издание со ссылкой на источники уточняло, что «Московский школьник» находится под контролем «Конкорда». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и антикоррупционный центр партии «Яблоко» также утверждали, что компания может быть связана с Пригожиным. Пресс-служба «Конкорда» 2 апреля опровергла эту информацию в беседе с РБК.

В конце марта «Московский школьник» подал иск в суд к Навальному, ФБК, юристу ФБК Любови Соболь и Наталье Шиловой. В ФБК предположили, что истец потребует удаления любой информации о низком качестве поставляемых в школы продуктов. Ранее фонд опубликовал ролик, в котором говорилось, что «бывшая сотрудница Пригожина» Шилова рассказала ФБК об антисанитарии, которая якобы наблюдается на предприятиях бизнесмена. «Московский школьник» участвует и в других разбирательствах: в начале апреля иски к компании подали московские школы №1210 и №1554. Первым о них сообщил портал «МБХ медиа». Суть претензий не раскрывалась. В марте Арбитражный суд Москвы также обязал «Московского школьника» выплатить почти 1,5 млн руб. школе № 760, подавшей иск из-за нарушений в работе компании. На решение обратил внимание юрист ФБК Александр Головач.

Бизнес
Новости

Суд признал банкротом сеть детских магазинов «Бегемот»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Арбитражный суд Москвы признал сеть магазинов детских товаров «Бегемот» банкротом, копия решения суда размещена в картотеке судебных дел. Иск о признании компании банкротом подал Московский кредитный банк (МКБ). В отношении ООО «Торговая сеть «Бегемот» открыта процедура конкурсного производства. Резолютивная часть решения суда еще не опубликована, сумма требований в иске не указана. По информации источника РБК, на ООО «Торговая сеть «Бегемот» оформлены основные активы сети.

О том, что сети магазинов грозит банкротство, РБК сообщал в январе. По информации источника издания, проблемы у «Бегемота» начались после прихода в банк нового топ-менеджмента из Всероссийского банка развития регионов (ВБРР). Руководство банка не захотело «заниматься развитием непрофильных активов». МКБ вошел в капитал сети в 2012 г. Банк владел 8%-ной долей сети через инвестфонд Hi Capital.

В 2018 г. против «Бегемота» был подан 31 иск на общую сумму 166 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2017 г. выручка ритейлера составила 863,42 млн руб., чистая прибыль – 3,39 млн руб. В октябре 2018 г. МКБ подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с ООО «ТС «Гипермаркет «Бегемот» 3,5 млрд руб. В конце марта суд вынес решение в пользу банка.

По данным ЕГРЮЛа на 2 марта, 100% ООО «Торговая сеть «Бегемот» принадлежит ООО «Сим Сим», которым, в свою очередь, владеет компания «Фаберленд холдинг лтд», зарегистрированная на Маршалловых Островах. По информации РБК, сеть магазинов принадлежит группе компаний «Гранд тойз», основанной в 1998 г. Сергеем Киселевым из Тольятти. В 2005 г. компания вышла в розницу, открыв в Пензе первый гипермаркет в формате cash and carry.

Технологии
Новости

Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства. Это следует из разработанного Минкомсвязи законопроекта. На него обратил внимание РБК.

Изменения «обусловлены трудностями, с которыми сталкивается Роскомнадзор <...> при осуществлении государственного контроля и надзора в отношении телеканалов, распространяющихся исключительно в кабельной сети связи», говорится в пояснительной записке.

Как отмечают инициаторы законопроекта, для того чтобы наблюдать за кабельными телеканалами, нужно установить записывающее оборудование на сети связи кабельного оператора. Роскомнадзор заключил договоры с 49 крупными кабельными операторами, что позволяет контролировать только крупные кабельные телеканалы. В то же время ведомство регулярно сталкивается с тем, что телеканалы, в вещании которых обнаруживаются нарушения, преднамеренно заключают договоры с другими операторами связи, констатируют авторы документа.

Сложившаяся ситуация создает риски распространения информации, содержащей публичные призывы к терроризму и свержению конституционного строя, экстремистские материалы, а также материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости, подчеркивается в записке. Инициаторы отмечают, что операторы дополнительных расходов после принятия документа не понесут.

О каком именно оборудовании идет речь, в законопроекте не указано. Роскомнадзор, комментируя законопроект «Ведомостям», сообщил, что оборудование будет принадлежать ему и что оно представляет собой комплексы, позволяющие записывать эфир телеканалов. Порядок того, как эти комплексы будут устанавливаться в сети оператора, должен быть определен подзаконным актом после принятия поправок, подчеркнуло ведомство.

Финансы
Новости

Банк «Санкт-Петербург» заплатит 1,8 млрд рублей дивидендов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» рекомендовал выплатить 1,8 млрд руб. дивидендов за 2018 г., говорится в пресс-релизе. Окончательное решение по этому вопросу примет общее собрание акционеров банка 29 мая 2019 г.

В ноябре прошлого года банк поменял дивидендную политику: он пообещал платить владельцам обыкновенных акций не менее 20% чистой прибыли по МСФО, а не по РСБУ, как прежде. Владельцы привилегированных акций в соответствии с уставом банка получают фиксированные выплаты – 11% от номинала бумаг, или 20 млн руб.

Таким образом, банк заплатит по 3,71 руб. на каждую обыкновенную акцию и по 11 коп. на каждую привилегированную акцию. По итогам прошлого года «Санкт-Петербург» заработал 9,05 млрд руб. чистой прибыли по МСФО: это на 21% больше, чем в 2017 г.

На торгах Московской биржи обыкновенные акции банка дешевели: к 17.35 мск котировки снизились на 2,53% к закрытию среды до 54 руб.

Политика
Новости

Ведущим дебатов Порошенко и Зеленского станет журналист из Крыма

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Модератором дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского будет журналист Павел Казарин. Об этом рассказал изданию «Страна.ua» руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

При этом он выразил мнение, что дебаты будут сорваны. «Я думаю, это борьба слона с китом. Первый ищет смыслы, второй – зрелищ. Я думаю, они не договорятся. И дебаты – в том задуманном, стадионном формате – будут сорваны», – сказал он.

Павел Казарин – уроженец Симферополя. Он был ведущим ГТКР «Крым», шеф-редактором службы интернет-вещания на телеканале «Мир 24», автором в «Росбалте» и Republic. В настоящее время он ведущий на телеканале ICTV, колумнист телеканала «24-й канал» и обозреватель «Крым.Реалии».

НОТУ – принадлежащий государству общественный телерадиовещатель, который по украинскому закону о выборах президента должен транслировать дебаты кандидатов.

3 апреля Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский». Порошенко согласился.

31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. По его итогам во второй тур вышли Зеленский и Порошенко. Первый набрал 30,24%, второй – 15,95%.

Авто
Новости

«Связной» откроет предзаказ на новые электромобили Tesla

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Связной» совместно с Moscow Tesla Club c 5 апреля начнет принимать предзаказы на новые электромобили Tesla Model Y, продажи которых стартуют в 2020 г. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба объединенной компании «Связной – Евросеть».

Новая Tesla Model Y является компактным кроссовером, созданным на платформе Model 3 и предназначенным для массового рынка. Его особенность – высокий кузов, габаритная высота которого лишь немного меньше, чем у флагманского кроссовера Tesla Model X. По словам гендиректора Tesla Илона Маска, новая модель может проехать без подзарядки более 480 км и разгоняется до 100 км/ч за 3,7 с.

Для предзаказа в «Связном» будут доступны модели в трех комплектациях: Long range с задним приводом от 4,8 млн руб., Long range с полным приводом от 5,2 млн руб. и Performance с полным приводом от 6,2 млн руб. Старт продаж модели Standart с ориентировочной стоимостью от 4 млн руб. намечен на 2021 г.

Для онлайн-заказа в «Связном» также доступны флагманские модели Tesla – седан Model S, кроссовер Model X, Model 3 и Roadster.

Tesla представила электрический кроссовер Model Y

Технологии
Новости

Первым глобальным руководителем Conde Nast станет топ-менеджер музыкального сервиса

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет директоров издательского дома Conde Nast объявил о назначении на должность руководителя компании Роджера Линча, бывшего главного исполнительного директора музыкального сервиса Pandora, говорится в сообщении компании. Он вступит в должность 22 апреля и переедет в Нью-Йорк из Сан-Франциско.

Линч станет первым глобальным главным исполнительным директором Conde Nast. В прошлом году издательский дом решил объединить американское отделение компании и издателя международных версий журналов Conde Nast International. Роберт Зауэрберг, который занимал позицию руководителя американского ИД и проработал на ней в общей сложности 18 лет, уходит в отставку.

В ноябре 2018 г. руководитель цифрового бизнеса издательской группы Advance Publications (материнская компания Conde Nast) Стив Ньюхаус признался, что существовавшая много лет структура сдерживает развитие издательского дома. «Мы пришли к выводу, что настало время объединить наши американские и международные компании, чтобы полнее реализовать потенциал Conde Nast в интересах нашей аудитории и бизнес-партнеров», – говорил он.

Conde Nast выпускает глянцевые журналы Vogue, Vanity Fair, The New Yorker, GQ и другие. В январе этого года издательский дом объявил о запуске нового издания, которое получило название Vogue Business. В России Conde Nast работает с 1998 г. и издает журналы Vogue, Tatler, GQ, GQ Style, AD Magazine, Glamour. С 2017 г. издательский дом прекратил публиковать российские версии журналов Conde Nast Traveller и Allure.

Бизнес
Новости

Минюст объявил о создании в России спортивного арбитражного суда

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В России будет создан собственный спортивный арбитражный суд. Об этом на заседании Совета по совершенствованию третейского разбирательства сообщил заместитель министра юстиции Денис Новак, передает ТАСС. Суд будет рассматривать трудовые споры спортсменов и тренеров, спортивных клубов и федераций, споры, касающиеся применения допинга.

По словам Новака, за создание такого суда проголосовали 45 членов совета, 1 высказался против. Законодательная база для создания такого органа готова: в законе «О физкультуре и спорте» содержится положение, что арбитраж может быть создан при некоммерческой организации, учредителем которой является Олимпийский комитет России. Новак сообщил, что Минюст рекомендует наделить обязанностями арбитража автономную некоммерческую организацию «Спортивная арбитражная палата», при которой уже действует третейский спортивный суд. Сейчас там работают 28 судей. В картотеке значатся шесть разбирательств.

Создание собственной системы спортивного арбитража позволит российским спортсменам, тренерам и организациям решать споры на территории России. До сих пор громкие арбитражные дела россиян разбирал Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. В частности, там рассматривались вопросы об употреблении допинга российскими спортсменами и их дисквалификации, отстранении россиян от участия в Олимпиаде. Экс-руководитель РФС и бывший министр спорта России Виталий Мутко подавал иск в CAS из-за обвинений, предъявленных российскому Олимпийскому комитету в «государственной допинговой программе». Бывший руководитель Международной шахматной федерации (FIDE) и экс-глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов там же добился снятия запрета на работу в организации.

Читать ещё
Preloader more
Фото