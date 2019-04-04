Илон Маск потерял более $1 млрд после отчета Tesla о рекордном падении продаж

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Зеленский предложил Тимошенко стать модератором на его дебатах с Порошенко

Актер Владимир Зеленский, набравший больше всех голосов в первом туре выборов украинского президента, предложил Юлии Тимошенко стать модератором на дебатах с действующим президентом Петром Порошенко. Об этом говорится в видеозаписи, которую Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.

«Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?» — обратился он к ней.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), которая по украинскому закону должна транслировать дебаты, сообщила, что в качестве модератора выбран телеведущий Павел Казарин.

3 апреля Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский». Тот отметил, что по украинскому законодательству дебаты должны пройти на базе НОТУ, но согласился участвовать в дебатах и на стадионе. ЦИК Украины также подчеркнул, что дебаты должны пройти в общественной телекомпании.

Первый тур выборов президента на Украине прошел 31 марта. Зеленский и Порошенко прошли во второй тур. Первый набрал 30,24%, второй – 15,95%.