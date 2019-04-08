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РФПИ вместе с турецкой FIBA инвестируют в автолизинг

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с турецкой FIBA Holding планируют купить 20,6% в российской автолизинговой компании «Авто Партнерс». Долю 79,4% сохранит нынешний владелец компании — контролируемый FIBA Holding «КредитЕвропаБанк». Об этом рассказал представитель РФПИ. Подробности он не раскрыл.

Инвестиции РФПИ и партнеров (FIBA, ближневосточные компании) в «Авто Партнерс» составят «несколько сотен миллионов рублей», говорит источник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, партнеры надеются, что это позволит компании в ближайшие пять лет утроить парк до 11 000 машин при ожидаемом росте российского рынка в 16-20% год. Его емкость оценивается почти в 130 млрд руб., добавляет источник.

По словам представителя РФПИ, сделка может стать первыми совместными инвестициями фонда с FIBA Holding. Они планируют в понедельник, 8 апреля подписать соглашение о сотрудничестве.

FIBA Group — холдинговая компания, имеет доли в более 70 компаний в финансовом и нефинансовом секторах, включая недвижимость, розничную торговлю, порты, здравоохранение и др.