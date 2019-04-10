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Корпорация Boeing не продала ни одного самолета 737 Max в марте

Впервые за семь лет компания Boeing не получила ни одного коммерческого заказа за месяц на свой еще недавно самый продаваемый лайнер. В марте корпорация не смогла продать ни одной новой модели Boeing 737 Max, пишет The Wall Street Journal.

Всего в марте Boeing осуществил поставки 11 лайнеров 737 Max по ранее заключенным контрактам. Для сравнения, в январе Boeing поставил покупателям 24 лайнера 737 Max, а в феврале — 27. При этом в портфеле корпорации есть еще 4 625 заказов Max на сумму более $440 млрд. без учета скидок, а также 78 – на предыдущие модификации лайнера.

В марте стало известно, что индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ почти на $5 млрд на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8, поскольку пассажиры потеряли доверие к этой модели после двух авиакатастроф с ее участием за последние полгода. Компания была готова рассмотреть замену этого типа самолета контрактом на поставку других модификаций.

В октябре 2018 г. Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение над Яванским морем, а 10 марта аналогичный лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. В двух катастрофах погибли 346 человек. В результате авиационные власти по всему миру приостановили полеты 737 Mах. Компания обещала выпустить обновление программного обеспечения и руководства для пилотов. Как ранее сообщала WSJ ,пилоты Ethiopian Airlines пытались следовать аварийным рекомендациям Boeing, но это не помогло им установить контроль над самолетом.