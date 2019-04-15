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«Новатэк» переведет перевалку СПГ из Норвегии под Мурманск

Ведомости
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Перевалка сжиженного природного газа с проекта «Новатэка» «Ямал СПГ» будет переведена из норвежского Хоннингсвога в Мурманскую область. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Речь идет о перегрузке СПГ с танкеров усиленного ледового класса Arc7, способных самостоятельно ходить во льдах, на обычные СПГ-танкеры. Перевод в Мурманскую область может произойти до конца года. В качестве новой точки перевалки компания рассматривает острова Кильдин в 60 км от Мурманска.

В «Новатэке» подтвердили, что компания «занимается проектированием перевалок в Мурманской области. Их структура будет включать перевалку через баржу по аналогии с Камчаткой и якорные стоянки под перевалку по схеме «борт – борт», как сейчас это происходит в Норвегии». По информации издания, Минтранс уже одобрил новую схему «Новатэка», но компании еще предстоят сложные переговоры с Минобороны, поскольку в регионе находятся основные базы российского Северного флота. «Новатэк» рассчитывает начать перевалку в Мурманской области с 25 октября.

Для перевода перевалки в Мурманскую область специальная наземная инфраструктура не нужна. Необходимое оборудование «Новатэк» уже приобрел – изотермические шланги, по которым идет СПГ, и специальные кранцы.

Собеседники издания отмечают, что норвежский Хоннингсвог с точки зрения погодных условий был «не слишком удачным» местом для перевалки. Другие источники напоминают о давлении США на правительство Норвегии из-за перевалки российского СПГ, и не исключают, что это могло быть одной из причин ее перевода в российскую юрисдикцию. Руководитель консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев отмечает, что первоначально разрешение на перевалку СПГ в Хоннингсвоге было получено на срок до июня 2019 г. Его продление может быть затруднено из-за позиции США.

Технологии
Новости

«Коммерсантъ» рассказал о новой схеме мошенничества в рунете

Ведомости
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В Роскомнадзор и МВД в апреле поступили жалобы пользователей интернета, ставших жертвами мошенничества под видом «беспроигрышных лотерей» и опросов за вознаграждение. Об этом рассказал «Коммерсанту» неназванный источник.

По его словам, для участия в лотерее или опросе пользователей просили заплатить комиссию «за перевод документов» и ввести данные банковской карты. При выводе денег использовалась платежная система Tele2, говорит источник. Оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей, оценил он.

Пресс-служба Роскомнадзора подтвердила получение жалоб, но отметила, что установить факты мошенничества возможно только при оперативно-розыскной работе, что не входит в компетенции этого ведомства. МВД не предоставило комментариев.

Жалоб на мошенничество с использованием сим-карт Tele2 в последнее время не было, отметила пресс-служба оператора. Компания принимает все необходимые меры по борьбе с мошенниками в соответствии с законом и успешно ведет эту борьбу, подчеркнула она, добавив, что недавно перестала принимать платежи на сайте через платформу ChronoPay и в настоящее время работает с Газпромбанком.

Владелец ChronoPay Павел Врублевский отметил, что платформа заметила аномальный рост денежных переводов у оператора. ChronoPay вынужден был включить фильтры, после чего оборот вернулся на старые показатели, рассказал Врублевский. Но, добавил он, через несколько недель оператор перестал работать с платформой, а трафик платежей пошел через собственный шлюз Tele2 в одном из банков.

Для ограничения подозрительных трансакций операторы устанавливают лимиты по снятию наличных, как правило от 5000 до 15 000 руб. в день и до 400 000 руб. в месяц, пишет «Коммерсантъ». Как утверждают собеседники газеты на рынке связи, Tele2 установил ограничение в 15 000 руб., однако трансакции можно совершить до 50 в сутки. Оператор указывает, что перевод денег с мобильного счета ограничен 600 000 руб. в месяц, а лимит в день – 100 000 руб.

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Бизнес
Новости

Бывший завод Порошенко станет главной ремонтной базой кораблей Черноморского флота

Ведомости
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Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе («Севморзавод»), принадлежавший ранее президенту Украины Петру Прошенко, должен стать базовым предприятием для ремонта кораблей Черноморского флота. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора завода Владимира Баженова. По его словам, для этого на «Севморзаводе» разработана программа модернизации и технического перевооружения. Первые военные корабли Черноморского флота могут встать на ремонт в доки завода в течение года, уточнил Баженов.

«Севморзавод» расположен на двух площадках: основной «Южной» и «Инкерман». Их общая площадь составляет 53 га. На заводе есть два сухих дока, специализированные цеха по ремонту корпуса, изготовлению судового оборудования, систем и трубопроводов. По словам Баженова, завод располагает условиями для ремонта, докования, переоборудования и модернизации различных кораблей и судов. Сейчас на «Севморзаводе» строят два тяжелых плавучих крана – ПК-400 «Севастополь» и ПК-700 «Григорий Просянкин».

Севастопольский морской завод был создан в 1783 г. С 2010 г. до начала 2015 г. он контролировался структурами Порошенко, после чего был национализирован и передан в собственность Севастополя. В конце 2015 г. севастопольский филиал центра судоремонта «Звездочка» подписал с «Севморзаводом» договор об аренде его основных производственных мощностей сроком на 49 лет. В феврале 2018 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев своим распоряжением перевел «Севморзавод» в федеральную собственность.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Росрыболовство определило размер лотов для крабовых квот на аукционах

Ведомости
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Предложения Росрыболовства по количеству и составу лотов для аукционов по распределению части крабовых квот содержатся в презентации агентства, на которую ссылается «Коммерсантъ». Всего ведомство предлагает разыграть 36 лотов общим объемом 5470 т. В первом лоте – 839 т – предлагаются крабы, выловленные в Японском море и в районе Курил. Еще 21 лот на 1005 т – это крабы Охотского моря, 6 лотов на 1100 т – из Берингова моря и 5 лотов на 988 т – камчатские крабы.

В Росрыболовстве рассчитывают, что первые торги пройдут в июле 2019 г. Как уточнили в ведомстве, стартовая цена каждого лота будет зависеть от ставки сбора и срока закрепления квоты. В среднем она должна быть на уровне 300–500 млн руб. за лот.

От продажи предлагаемых на аукционы 5470 т краба можно выручить от $38,5 млн до $110 млн (2,47–7,08 млрд руб.), говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Исходя из текущих цен за 15 лет выручка может превысить 100 млрд руб. В Росрыболовстве рассчитывают, что продажа всех лотов принесет примерно 82 млрд руб., т. е. в среднем каждый лот на торгах может вырасти в 4,5–7,5 раза. При этом собеседник в отрасли считает, что на аукционы планируется выставить слишком большой объем, который может обрушить рынок.

Законопроект, предусматривающий распределение до 50% квот на вылов краба через аукционы, был внесен в Госдуму 19 марта, а принят в окончательном чтении уже 10 апреля. Теперь его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Крабовые квоты будут закрепляться на 15 лет. Победителям аукционов дается не более пяти лет на реализацию проектов «по строительству объектов на территории РФ». В Росрыболовстве поясняли, что речь идет о судах-краболовах длиной свыше 50 м.

Выбор редактора
Политика
Новости

Трамп накопил на переизбрание более $40 млн

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп собрал $30 млн в бюджет избирательной кампании за I квартал 2019 г., сообщает CNBC. Вместе с привлеченными ранее средствами размер его предвыборного фонда сейчас оценивается более чем в $40 млн. Средний взнос составил примерно $34, передает CNN. К этому можно прибавить бюджет, привлеченный национальным комитетом республиканской партии – $46 млн. Таким образом, на переизбрание Трампа собрано около $86 млн.

Сборы штаба Трампа превысили бюджеты демократов: сенатора от Вермонта Берни Сандерса, аккумулировавшего $18,2 млн, и сенатора от Калифорнии Камалы Харрис – $12 млн. Суммарно восемь потенциальных кандидатов, намеревающихся баллотироваться в президенты от демпартии, собрали $65,8 млн.

Трамп стал единственным президентом, который начал собирать деньги на переизбрание, едва вступив в должность, в январе 2017 г. Именно тогда он подал документы на переизбрание, что позволило ему собирать средства в предвыборный фонд в течение всего времени своей работы. В общей сложности штаб рассчитывает собрать к президентским выборам $1 млрд, отмечает Bloomberg.

По данным Федеральной избирательной комиссии США, расходы на прошлую президентскую кампанию, длившуюся 17 месяцев, у Трампа составили $429,5 млн, у его соперницы от демпартии Хиллари Клинтон – $897,7 млн.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

РСПП раскритиковал проект Минприроды о квотировании загрязняющих выбросов

Ведомости
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Минприроды подготовило и внесло в правительство вторую версию законопроекта о вводимом в России механизме квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Законопроект описывает систему расчетов загрязнения воздуха в населенных пунктах. Отправной точкой таких расчетов станут не предельно допустимые концентрации выбросов загрязнителей, а допустимые объемы загрязнений воздуха. Квоты на допустимые выбросы будут распределяться между всеми хозяйствующими субъектами, кроме предприятий, отнесенных к четвертой, наименее опасной категории. Пилотные проекты предлагается ввести в 12 промышленных городах – Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Череповце, Челябинске и Чите.

Если в первой редакции законопроекта полномочия по определению перечня квотируемых объектов, ассортименту квот и определение допустимых вкладов концентраций были у региональных властей, то в последнем варианте они перешли к федеральному Росприроднадзору.

В РСПП раскритиковали новую редакцию законопроекта. Собеседник издания в союзе отметил, что «в документе отсутствуют принципы и правила распределения квот между объектами, создается коррупциогенная система регулирования». По его мнению, предприятиям могут дать заведомо невыполнимые квоты специально, чтобы «компаниям пришлось выполнять мероприятия, хоть каким-то образом связанные с уменьшением негативного воздействия, от строительства или реконструкции объектов инфраструктуры до покупки новых, отвечающих более высоким экологическим стандартам автомобилей для местных властей». В документе не прописан механизм перераспределения квот. «Квоты – это рыночный механизм, нужно учитывать возможность предприятия перепродать свои квоты или, допустим, отложить их на будущее. Иначе этот механизм нерабочий», – отмечает источник в РСПП. Также в Минприроды не учли социально-экономический эффект от введения новой системы. Многим предприятиям, чтобы достичь нормативов, придется снизить объемы производства или вовсе его закрыть.

Собеседник издания в правительстве пояснил, что новые предложения Минприроды по перераспределению полномочий в пользу центра направлены на сохранение контроля над средствами в рамках нацпроекта «Экология». В текущей версии законопроекта пока еще есть несогласованные замечания от Минэнерго, Минпромторга и Минфина. Так, Минпромторг пытается возглавить межведомственную комиссию по согласованию комплексных планов снижения загрязнений. Предполагается, что разногласия будут устранены в ближайшее время. По данным издания, законопроект находится на особом контроле в администрации президента и должен быть одобрен Госдумой до конца весенней сессии.

Технологии
Новости

«Почта России» предупредила о повышении тарифов на доставку прессы

Ведомости
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«Почта России» планирует в 2020 г. повысить тарифы на доставку для издателей печатной прессы, рост может составить до 10%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя гендиректора ФГУП по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослава Мандрона. В 2019 г. тарифы выросли на 7%, в 2018 г. почтовый оператор их не повышал.

Повышение тарифов отразится на стоимости подписки на газеты и журналы, подорожание которой, по прогнозам экспертов, с учетом роста цен на бумагу может достигнуть 20%, отмечает «Коммерсантъ». В опрошенных газетой издательских домах официального сообщения о росте тарифов пока не получали.

Издатели в свою очередь призывают вернуть «Почте России» субсидию на подписку из госбюджета, которую почтовый оператор получал до 2014 г., рассказал изданию гендиректор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков. Заместитель гендиректора ИД «Комсомольская правда» Ирина Дегтярева в беседе с «Коммерсантом» отметила, что уже сейчас цена подписки «на грани лимита»: «перешагнем этот предел – и подписчики будут массово отказываться от газет и журналов».

До 2014 г. «Почта России» получала от государства субсидию до 3,5 млрд руб. ежегодно, за счет которой покрывала убытки от расходов на подписку. В 2015 г. льгота была отменена, и последовал рост тарифов. По словам Мандрона, после отмены субсидии оператор каждый год выделяет из своего бюджета 1,5 млрд руб. в виде скидок на доставку 2500 изданий, рекомендованных экспертным советом при Минкомсвязи. Эта поддержка не будет отменена. «Почта России» также дает скидки на подписку населению при оформлении по официальному каталогу и каталогам альтернативных агентств, отметил он.

Политика
Новости

СМИ назвали возможную дату встречи Путина и Ким Чен Ына в России

Ведомости
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Российский президент Владимир Путин может встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в России на следующей неделе, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

«Президент России Путин собирается посетить Дальний Восток 24-го числа для участия во внутреннем мероприятии», – рассказали собеседники агентства. Ким Чен Ын, по их данным, 26–27 апреля отправится на встречу на высшем уровне в Пекин. По пути на мероприятие в Пекине Ким Чен Ын может посетить Россию, уточнили источники Yonhap. Самым вероятным местом встречи лидеров России и Северной Кореи они назвали Владивосток.

Информация о возможном визите лидера КНДР в Россию стала появляться после второго саммита между американским президентом Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Встреча состоялась 27–28 февраля во вьетнамском Ханое и завершилась без каких-либо договоренностей.

Встреча Путина и Ким Чен Ына ожидалась на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре 2018 г., но северокорейский лидер на мероприятие не приехал. В конце марта этого года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что визит Ким Чен Ына «давно обсуждается и готовится». Уточнять дату возможной встречи он не стал.

Радость Дональда Трампа и Ким Чен Ына от встречи

Политика
Новости

СКР возобновил расследование в отношении экс-гендиректора «Роснано» Меламеда

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) возобновил расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда, которому инкриминируется растрата свыше 220 млн руб. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Асниса, представляющего интересы «Роснано».

По версии следствия, Меламед в 2008 г. организовал растрату средств госкорпорации, заключив договор об оказании консультационных услуг с ИФД «Алемар». Помогли ему в этом бывший финансовый директор «Роснано» Святослав Понуров и заместитель гендиректора «Роснано» Андрей Малышев, утверждали следователи. В результате компания, совладельцем которой был сам Меламед, в течение полугода получала средства от госкорпорации. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из «Роснано», Меламед обеспечил себе так называемый золотой парашют.

Всем троим фигурантам были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в крупном размере, совершенная организованной группой лиц). Меламед и Понуров были задержаны и отправлены под арест. Находящийся за границей Малышев объявлен в международный розыск и арестован заочно. Но в мае 2017 г. фигуранты были освобождены в связи с истечением предельного срока содержания под стражей. Свою вину Меламед и Понуров не признали.

Дело рассматривал Черемушкинский районный суд Москвы. Показания по нему давал председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. Он заявлял, что решение о проведении тендера, который выиграл ИФД «Алемар», инициировал лично он, а не Меламед. В конце 2017 г. суд вернул дело для доследования. Аснис пояснил «Коммерсанту», что прокуратура пыталась обжаловать решение суда, но в результате передала материалы СКР. Источники газеты уточнили, что по делу уже допрошен Понуров. Самого Меламеда к следователю еще не вызывали.

Экономика
Новости

Орешкин поспорил с Кудриным о причинах отставания от цели по инвестициям

Ведомости
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Отставание по инвестициям от целевых показателей связано с обязательствами России в рамках сделки ОПЕК+, считает министр экономического развития Максим Орешкин. Он пояснил, что по итогам прошлого года «мы идем с опережением по несырьевой экономике и отстаем только в части нефтегазовой отрасли». «Нет возможности наращивать добычу – скромнее инвестиции», – констатировал Орешкин, слова которого приводит «РИА Новости».

При этом министр обратил внимание на опережающий рост в части соотношения инвестиций и ненефтегазового ВВП. «Больший в номинале общий ВВП – следствие высоких цен на нефть», – пояснил он.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что план правительства по увеличению инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнен не будет. По его мнению, выполнению этого плана мешают общий инвестиционный климат, санкции, осторожность в проведении структурных реформ, повышение налогов.

План по повышению уровня инвестиций в экономику России до 25% ВВП к 2024 г. был одобрен правительством в июле прошлого года. В 2018 г. отношение инвестиций в основной капитал к ВВП составило 20,6%, сообщал Росстат.

Экономика
Новости

Кудрин посчитал невыполнимым план правительства по увеличению инвестиций

Ведомости
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План правительства по увеличению инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнен не будет, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. «Прошлый год оказался очень низким, даже ниже, чем предыдущий, по инвестициям. Этот объем, этот план, скорее всего, не будет выполнен», – цитирует его «РИА Новости». На то есть разные причины, добавил Кудрин: общий инвестиционный климат, санкции, осторожность в проведении структурных реформ, повышение налогов. «Поэтому этот год не будет прорывным в части наращивания темпов инвестиций», – констатировал он.

План по повышению уровня инвестиций в экономику России до 25% ВВП к 2024 г. был одобрен правительством в июле прошлого года. В 2018 г. отношение инвестиций в основной капитал к ВВП составило 20,6%, сообщал Росстат. Министр экономического развития Максим Орешкин ранее заявил, что план по увеличению инвестиций может быть выполнен лишь при условии роста банковского кредитования, инвестирования пенсионных накоплений и снижения оттока капитала.

Кудрин также отметил, что Счетную палату «немножко беспокоит» запланированный Министерством финансов прирост заимствований на внутреннем рынке, поскольку он приведет к увеличению стоимости обслуживания российского долга. «Вместе с тем, я думаю, этот долг посилен. Просто его цена несколько увеличится», – отметил он.

Минфин планирует в текущем году чистое привлечение на внутреннем рынке на 1,5 трлн руб., а валовое – около 2,5 трлн руб., что почти в три раза выше прошлогоднего плана, который ведомству выполнить не удалось. Кудрин считает, что российским властям надо с осторожностью подходить к заимствованиям.

10 цитат председателя Счетной палаты

Политика
Новости

Чубайс прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс»

Ведомости
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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в 90-е гг. фразу «во всем виноват Чубайс». По его мнению, фраза появилась в 90-е, потому что это было тяжелейшее время для десятков миллионов людей и им нужно было сделать кого-то виноватым. Об этом руководитель «Роснано» сказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

Чубайс отметил, что ему бы хотелось, чтобы этим виноватым был не он, но так сложилось. «Я попал куда-то, знаете, туда уже, в район Бабы-яги и Кощея Бессмертного, ну, сложилось – значит, сложилось. Будем жить с этим», – сказал он (цитата РБК).

Руководитель «Роснано» также рассказал о своем отношении к тому, что его фамилия стала «одной из самых популярных кличек для рыжих котов». По словам Чубайса, нет ничего плохого или обидного в том, что его фамилией называют домашних питомцев. Люди всегда очень хорошо относятся к котам, отметил он.

В 90-х гг. Чубайс сначала занимал должность председателя Госкомитета России по управлению государственным имуществом, работал заместителем председателя правительства, затем руководил администрацией президента и несколько месяцев был министром финансов. Фраза «Чубайс во всем виноват» впервые прозвучала в передаче «Куклы», которая выходила в эфир телеканала НТВ.

В программе «Действующие лица» Чубайс также ответил на вопрос, как ему удалось не попасть в так называемый «кремлевский список» США. По его словам, туда попали российские бизнесмены, объем активов которых превышает $1 млрд. «Я не являюсь таковым, поэтому не мог там оказаться по определению», – приводит слова Чубайса «Вести.ru». «У нас все считали: все понятно, Чубайс со своими дружками на Западе договорился, и его там вычеркнули! Там так не бывает», – добавил он. Чубайс считает, что отношения с США в ближайшее время не улучшатся и «сложнейшая геополитическая ситуация сохранится как минимум на несколько лет, а возможно – десятилетий».

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