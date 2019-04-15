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«Новатэк» переведет перевалку СПГ из Норвегии под Мурманск

Перевалка сжиженного природного газа с проекта «Новатэка» «Ямал СПГ» будет переведена из норвежского Хоннингсвога в Мурманскую область. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Речь идет о перегрузке СПГ с танкеров усиленного ледового класса Arc7, способных самостоятельно ходить во льдах, на обычные СПГ-танкеры. Перевод в Мурманскую область может произойти до конца года. В качестве новой точки перевалки компания рассматривает острова Кильдин в 60 км от Мурманска.

В «Новатэке» подтвердили, что компания «занимается проектированием перевалок в Мурманской области. Их структура будет включать перевалку через баржу по аналогии с Камчаткой и якорные стоянки под перевалку по схеме «борт – борт», как сейчас это происходит в Норвегии». По информации издания, Минтранс уже одобрил новую схему «Новатэка», но компании еще предстоят сложные переговоры с Минобороны, поскольку в регионе находятся основные базы российского Северного флота. «Новатэк» рассчитывает начать перевалку в Мурманской области с 25 октября.

Для перевода перевалки в Мурманскую область специальная наземная инфраструктура не нужна. Необходимое оборудование «Новатэк» уже приобрел – изотермические шланги, по которым идет СПГ, и специальные кранцы.

Собеседники издания отмечают, что норвежский Хоннингсвог с точки зрения погодных условий был «не слишком удачным» местом для перевалки. Другие источники напоминают о давлении США на правительство Норвегии из-за перевалки российского СПГ, и не исключают, что это могло быть одной из причин ее перевода в российскую юрисдикцию. Руководитель консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев отмечает, что первоначально разрешение на перевалку СПГ в Хоннингсвоге было получено на срок до июня 2019 г. Его продление может быть затруднено из-за позиции США.