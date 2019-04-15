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Бывшему руководителю Volkswagen предъявили обвинения по «дизельгейту»

Ведомости
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Бывшему руководителю Volkswagen Мартину Уинтеркорну предъявили обвинения по «дизельгейту» в Германии, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление прокуратуры страны. По данным агентства, Уинтеркорн в числе пяти бизнесменов обвиняется в мошенничестве и нарушении законодательства о конкуренции в связи со скандалом из-за выбросов дизельного топлива.

В 2015 г. американское Управление охраны окружающей среды обвинило Volkswagen в манипуляциях с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу. По данным управления, в 2007–2015 гг. Volkswagen поставил на 11 млн своих автомобилей программное обеспечение, которое в 40 раз занижало результаты тестов на выбросы. Власти США и некоторых других стран, в числе которых была и Германия, обязали концерн отозвать проданные автомобили и грозили ему огромными штрафами. Volkswagen не стал опровергать обвинения и согласился на выплаты и отзыв своих автомобилей. Также в топ-менеджменте группы и отдельных компаний, входящих в ее состав, произошли отставки.

Прокуратура немецкого Брауншвейга, расследовавшая обстоятельства «дизельгейта», в 2018 г. оштрафовала Volkswagen на 1 млрд евро. Volkswagen с выплатами согласился, расследование в отношении автоконцерна было прекращено. Суды также обязали Volkswagen возместить покупателям, подавшим на него в суд, стоимость приобретенных автомобилей, выпущенных с нарушениями. Всего в 2018 г. расходы Vokswagen на «дизельгейт» составили 1,2 млрд евро, отмечалось в опубликованной отчетности группы.

Стиль жизни
Новости

Организаторы «Тотального диктанта – 2019» назвали самые частые ошибки

Ведомости
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Самыми сложными для участников «Тотального диктанта» стали слова «обаяние» и «земля», а также словосочетания «Василисин муж» и «корабельный дуб». Об этом на пресс-конференции рассказал член экспертного совета «Тотального диктанта» и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов, передает ТАСС.

В частности, пишущие смешивали слова «обаяние» и «обоняние». Многие писали слово «земля» с большой буквы, хотя ни высокого смысла, ни астрономического термина в тексте не было. Словосочетание «Василисин муж» некоторые писали с маленькой буквы. По словам Пахомова, расхожее мнение, что большинство не знает, как правильно писать -ться- и -тся- в глаголах, не оправдалось.

«Если говорить о каких-то смешных случаях, забавных словах, то у нас в некоторых работах поймал Васька Пепел не леща, а клеща», – сказал он. Встречались также случаи, когда участники диктанта писали «тропическая развязка» вместо «трагическая развязка».

Председатель экспертного совета «Тотального диктанта» Наталья Кошкарева добавила, что некоторые писали «карамельный дуб» вместо «корабельный дуб». Кроме того, были ошибки, когда трагедия Пушкина «Моцарт и Сальери» превращалась в «Моцарта и Савелия». Кошкарева считает, что это не особо знакомые для молодежи реалии, поэтому они допускали такие ошибки.

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Технологии
Новости

Осеевский обвинил ГКРЧ в затягивании решения вопроса с частотами для 5G

Ведомости
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Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) обвинил ее в затягивании сроков выделения операторам частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для сетей 5G. Так он прокомментировал отказ комиссии продлить срок действия пилотных зон, в которых 5G в этом диапазоне тестировали «Ростелеком» и «Мегафон». Пункт о продлении срока их действия был изначально включен в проект решения ГКРЧ, однако впоследствии был удален из документа, сказал Осеевский. Это произошло по просьбе «Роскосмоса» и силовых ведомств, уточнил представитель Минкомсвязи.

Проработка вопроса на этом не завершена, отметил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. Детали он обещал сообщить членам комиссии на закрытой для журналистов части совещания. По словам Иванова, целесообразно изучить вопрос об использовании для 5G частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, занятых сейчас операторами фиксированной беспроводной связи.

В конце марта Минобороны подготовило отзыв на подготовленный Минкомсвязи проект концепции развития и создания сетей пятого поколения в России. По мнению ведомства, сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи 5G. «Ведомости» ознакомились с частью документа, его содержание подтвердили человек, близкий к профильному ведомству, федеральный чиновник и сотрудники двух операторов. Один из источников, знакомый с документом, сообщил, что одобренные комиссией частоты не подходят для массового использования. Под диапазон 4,8–4,99 ГГц нет коммерческого оборудования, а диапазон 27,1–27,5 ГГц годится только для локального покрытия, уточнил он. В свою очередь диапазон 3,4–3,8 ГГц, для которого имеется оборудование, занят связью Минобороны, рассказал федеральный чиновник. Без используемых военными частот невозможны беспилотный транспорт, телемедицина, интернет вещей, считает источник, близкий к профильному ведомству. В будущем из-за возрастающей нагрузки на нынешние сотовые сети качество связи будет снижаться, говорил он.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Правительство перевело детские пособия и выплаты безработным на карты «Мир»

Ведомости
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Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переводиться на карты национальной платежной системы «Мир», следует из постановления правительства.

Постановление начнет действовать с 1 мая 2019 г. Оно дополняет постановление правительства от 1 декабря 2018 г., которое предусматривает перевод пенсий военных и сотрудников правоохранительных органов на карты «Мир» до 1 июля 2020 г.

В прошлом году банки завершили перевод бюджетников на карты «Мир». До 1 июля 2020 г. на них также должны перевести всех пенсионеров.

Национальная система платежных карт в 2018 г. увеличила чистую прибыль на 43% до 4,7 млрд руб. В частности, выручка «Мира» за год выросла почти в 5 раз — до 2,4 млрд руб. К концу марта эмиссия карт «Мир» превысила 56 млн штук.

Недвижимость
Новости

Сбербанк оценил потребности российских застройщиков в проектном финансировании

Ведомости
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Сбербанк получил от застройщиков с начала года почти в три раза меньше заявок на проектное финансирование застройщиков жилья, чем изначально ожидали в кредитной организации, заявил на пресс-конференции вице-президент – директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка Сергей Бессонов, сообщает «Интерфакс». По словам Бессонова, в банк поступило 284 заявки на проектное финансирование при плановом показателе 800. Из них одобрено было только 111 заявок на общую сумму 117,5 млрд руб. Совокупная же потребность российских застройщиков в проектном финансировании на 2019 г. составляет, по оценке Сбербанка, 1,5 трлн руб., цитирует ТАСС заместителя председателя правления кредитной организации Анатолия Попова.

С 1 июля 2019 г. все застройщики в стране должны перейти на использование счетов эскроу при продаже квартир. Закон запрещает финансирование строек напрямую через деньги дольщиков. Средства дольщиков будут зачисляться на банковский счет, деньги с которого девелоперы смогут получить только после передачи квартир дольщикам. Финансироваться же стройки будут с помощью банковских кредитов.

Российская строительная отрасль не готова к переходу на новую схему с 1 июля 2019 г. , когда вступят в силу поправки в закон, рассказал на конференции Сбербанка заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, передает «Интерфакс». По оценке чиновника, переходный период займет два-три года. По данным Минстроя, сейчас в России строится 130 млн кв. м жилья, а с учетом нежилых помещений – 175 млн кв. м. По словам Стасишина, около половины этих строек Минстрой разрешит завершить по старой схеме.

Для того чтобы облегчить застройщикам переходный период, Минстрой разработал проект постановления правительства, который разрешит достраивать жилье по старым правилам, если строительная готовность дома превышает 30%, а количество заключенных договоров долевого участия – не менее 10% от общей площади в проекте. Кроме того, застройщик может быть включен в перечень системообразующих организаций России решением правительственной комиссии. Компаниям, попадающим под указанные в проекте критерии, позволят завершить начатые стройки с привлечением средств дольщиков. Также застройщики смогут получить поддержку от Фонда защиты прав дольщиков, если об этом будут ходатайствовать власти субъектов, обещал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Выбор редактора
Политика
Новости

МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Ведомости
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Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель руководителя МИД России Александр Грушко.

По его словам, НАТО отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Пока нет признаков того, что эта организация знает, как выходить из этого тупика, подчеркнул Грушко.

НАТО зашла слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, констатировал замруководителя МИДа: «Парадокс, но сегодняшние отношения Россия – НАТО как раз больше всего и напоминают «обычное» состояние дел, под которое создавалась НАТО, – под холодную войну».

По его мнению, разногласия внутри альянса есть и были, но сегодня они «даже глубже, чем раньше». Организация пытается сплотиться за счет «российской угрозы», считает Грушко.

Российские власти неоднократно ранее критиковали НАТО. В частности, это касается вопроса о нерасширении альянса на Восток. Как заявлял в 2017 г. в интервью режиссеру Оливеру Стоуну президент Владимир Путин, договоренность об этом должна была быть зафиксирована не устно, а письменно. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь обвинял Россию в «запугивании соседей».

Бизнес
Новости

«Лукойл» оспорил в суде решение ФАС по жалобе «Роснефти»

Ведомости
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Принадлежащая «Лукойлу» компания «Варандейский терминал» подала в Арбитражный суд Москвы иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) о признании недействительным решение ведомства и предписания от 27 марта 2019 г., следует из картотеки суда. Рассмотрение дела назначено на 30 мая.

В конце прошлого года «Роснефть» подала жалобу в ФАС на тарифы на перевалку нефти в терминале «Варандей», услугами которого пользуется совместное предприятие «Лукойла» и «Башнефти» (последняя в 2016 г. стала «дочкой» «Роснефти») – «Башнефть полюс». Путь через Варандей – единственный способ вывезти нефть с месторождений Требса и Титова, которое разрабатывает «Башнефть-полюс». ФАС в середине марта поддержала «Роснефть», посчитав тарифы в терминале завышенными.

В начале апреля президент «Лукойла» Вагит Алекперов говорил журналистам, что ФАС рекомендовала компаниям договориться о тарифе на транспорт нефти через Варандей. «В ближайшее время примем решение окончательное. Скорее всего, будет арбитраж», – отмечал он.

Ранее Алекперов сообщал, что «Роснефти» предлагалось несколько вариантов выхода из ситуации, в том числе своп нефти Требса-Титова на тимано-печорское сырье. «Мы предлагали отдавать им нефть на узле учета Уса «Транснефти». Замещать нашу нефть нефтью Требса и Титова. Предложения были разные – например, привязать формулу цены перевалки к объему производства (на Требса-Титова), как это делается во всем мире, но их это тоже не устроило», – уточнял он. «Лукойл» подал в ФАС документы, обосновывающие цену перевалки в Варандее.

Согласно данным ЦДУ ТЭК, которые приводит «Интефракс», «Башнефть-полюс» в 2018 г. добыла 1,1 млн т нефти.

Политика
Новости

Штаб Зеленского обвинил Порошенко в недоборе людей в участковые комиссии

Ведомости
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В некоторых областях Украины наблюдается недобор людей в участковые комиссии перед вторым туром президентских выборов. Об этом сообщил штаб кандидата Владимира Зеленского в Facebook.

По его данным, нехватка людей возникла из-за того, что соперник Зеленского Петр Порошенко подал недостаточное число для формирования комиссий: «И здесь понятно одно: малое количество людей в участковых комиссиях может значительно повлиять на качество проведения голосования».

По закону в случае недобора людей их должны подать окружные комиссии, указал штаб Зеленского, но последние тоже этого не делают, показывая «либо свою несостоятельность, либо умышленный саботаж процесса организации выборов».

Нехватка людей, согласно информации штаба Зеленского, есть в Киеве, а также в Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской областях. «Это [недобор людей] может свидетельствовать о попытках сорвать выборы как в конкретных городах, так и по всей стране», – подчеркнул штаб.

31 марта на Украине прошел первый тур выборов. Во второй тур, который должен состояться 21 апреля, прошли Зеленский и Порошенко, набрав 30,24 и 15,95% соответственно.

Порошенко провел «дебаты» на стадионе без Зеленского. Главное

Политика
Новости

Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова

Ведомости
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Мещанский суд Москвы назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Согласно решению суда экспертиза будет финансово-экономической, оценочной и искусствоведческой. Финансово-экономическую поручено провести комиссии Центра судебной экспертизы при Минюсте, а искусствоведческую – заместителю директора МХТ им. Чехова Марине Андрейкиной и профессору Института театрального искусства Видмантасу Силюнасу.

Суд поставил перед экспертами несколько вопросов. В частности, сколько денег «Седьмая студия» получала в 2011–2014 гг. от Минкульта, сколько – из иных источников; какую сумму составили все расходы организации за этот период; были ли у «Седьмой студии» траты, не связанные с проектом «Платформа». Также суд интересует, сколько денег было перечислено на счета фирм, занимавшихся обналичиванием, и  сколько тратилось на каждое конкретное мероприятие. Рассмотрение дела отложено на два месяца. Следующее заседание состоится 17 июня.

Ранее  Мосгорсуд отпустил под подписку о невыезде Серебренникова, а также других фигурантов дела – бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум. До этого они находились под домашним арестом. Серебренников и другие фигуранты дела обвиняются в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа». Никто из фигурантов дела не признает вину, кроме бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Она заключила сделку со следствием и дала показания против коллег.

Серебренников на свободе. Режиссера отпустили из-под домашнего ареста

Политика
Новости

Песков прокомментировал информацию о визите Ким Чен Ына в Россию на следующей неделе

Ведомости
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Встреча президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына действительно готовится, но определенности по срокам и месту ее проведения пока нет, сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Я могу вам подтвердить, что встреча готовится, действительно, мы об этом говорим давно. Как только будет полная ясность по срокам проведения встречи, месту проведения, мы вас проинформируем. Пока что-либо конкретного мы вам сказать не можем», – сказал Песков.

Кремль не раз говорил о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына. В сентябре 2018 г. российский и северокорейский лидеры должны были встретиться на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), но глава Северной Кореи на мероприятие не приехал. В конце марта Песков заявил, что визит Ким Чен Ына в Россию «давно обсуждается и готовится».

Северокорейское агентство Yonhap со ссылкой на собственные источники раскрыло 15 апреля детали предполагаемой встречи. По данным агентства, Путин собирается посетить Дальний Восток 24 апреля для участия во внутреннем мероприятии. Ким Чен Ын 26–27 апреля отправится на встречу на высшем уровне в Пекин. По пути на мероприятие в Пекине Ким Чен Ын может посетить Россию. Самым вероятным местом встречи двух лидеров является Владивосток, предполагает источник агентства.

Экономика
Новости

Акции «Мостотреста» выросли после информации о возможной сделке с ВЭБом

Ведомости
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Акции строительной компании «Мостотрест» выросли на 4,5% на торгах на Московской бирже, следует из данных Мосбиржи по состоянию на 11.10 мск. В начале торгов рост составлял порядка 7% (до 103,5 руб. за штуку).

Госкорпорация может выкупить более чем блокирующий пакет «Мостотреста», рассказали «Ведомостям» несколько источников. Это позволит ей стать вторым по величине или даже крупнейшим акционером компании, которую сейчас контролирует бизнесмен Аркадий Ротенберг. Кроме того, ВЭБ может приобрести значительную долю в ООО «Группа компаний «1520» Алексея Крапивина и его партнеров.

В каждой компании ВЭБ планирует выкупить от 30 до 49%. Госкорпорация может заплатить за доли в обеих строительных компаниях от 30 млрд до 130 млрд руб. Объявить о сделках могут на Петербургском международном экономическом форуме.

Технологии
Новости

«Первый канал» впервые покажет интервью, сделанное для YouTube-канала

Ведомости
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«Первый канал» покажет интервью певицы Аллы Пугачевой, которое она дала актеру Олегу Меньшикову для его YouTube-канала. Об этом говорится в пресс-релизе телеканала. Это первый случай в истории «Первого», когда в эфире выйдет полная версия проекта, созданного для интернета.

Олег Меньшиков ведет YouTube-канал «ОМ Олега Меньшикова». Интервью с Пугачевой вышло в июне 2018 г. и собрало около 48 000 просмотров. Сейчас оно недоступно для просмотра – на канале висит лишь его тизер. В эфире «Первого» интервью будет показано 15 апреля после программы «Время» – в 21.30 мск. Представитель «Первого» отказался раскрыть, сколько канал заплатил за право показа интервью. Источник, близкий к телекомпании, знает, что расходы сопоставимы со стоимостью прав на документальный фильм.

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Ранее президент Владимир Путин поздравил ее с юбилеем, направив ей телеграмму. Интервью, которое Пугачева дала Меньшикову, – первое большое ее интервью за последние 10 лет, подчеркивает телеканал.

Политики и бизнесмены рядом с Аллой Пугачевой. Фотографии

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