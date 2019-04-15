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Бывшему руководителю Volkswagen предъявили обвинения по «дизельгейту»

Бывшему руководителю Volkswagen Мартину Уинтеркорну предъявили обвинения по «дизельгейту» в Германии, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление прокуратуры страны. По данным агентства, Уинтеркорн в числе пяти бизнесменов обвиняется в мошенничестве и нарушении законодательства о конкуренции в связи со скандалом из-за выбросов дизельного топлива.

В 2015 г. американское Управление охраны окружающей среды обвинило Volkswagen в манипуляциях с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу. По данным управления, в 2007–2015 гг. Volkswagen поставил на 11 млн своих автомобилей программное обеспечение, которое в 40 раз занижало результаты тестов на выбросы. Власти США и некоторых других стран, в числе которых была и Германия, обязали концерн отозвать проданные автомобили и грозили ему огромными штрафами. Volkswagen не стал опровергать обвинения и согласился на выплаты и отзыв своих автомобилей. Также в топ-менеджменте группы и отдельных компаний, входящих в ее состав, произошли отставки.

Прокуратура немецкого Брауншвейга, расследовавшая обстоятельства «дизельгейта», в 2018 г. оштрафовала Volkswagen на 1 млрд евро. Volkswagen с выплатами согласился, расследование в отношении автоконцерна было прекращено. Суды также обязали Volkswagen возместить покупателям, подавшим на него в суд, стоимость приобретенных автомобилей, выпущенных с нарушениями. Всего в 2018 г. расходы Vokswagen на «дизельгейт» составили 1,2 млрд евро, отмечалось в опубликованной отчетности группы.