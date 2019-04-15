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Трамп предложил Boeing провести ребрендинг модели 737 Mах

Президент США Дональд Трамп посоветовал компании Boeing провести ребрендинг модели Boeing 737 Max. «Что я знаю о брендинге? Возможно, ничего (но я все-таки стал президентом США!). На месте компании Boeing я бы не только исправил неполадки в модели 737 Max, добавил бы ей дополнительные преимущества, но и провел ее ребрендинг, изменив название самолета», – написал Трамп на своей странице в соцсети Twitter. По мнению президента США, ни одна модель самолетов не сталкивалась с таким негативным отношением, как названная модель.

За последние полгода разбились уже два лайнера Boeing 737 Max. Первый потерпел крушение в октябре 2018 г. в Индонезии, второй – в марте 2019 г. над Эфиопией. В общей сложности в этих двух авиакатастрофах погибли 346 человек. Анализ данных с бортовых самописцев обоих самолетов указал на сходство причин крушений, сообщал Reuters со ссылкой на свои источники: по необычному расположению обломков эксперты заключили, что перед падением оба самолета резко наклонили носы вниз.

После крушений Boeing потеряла контракты на поставку самолетов этой серии. В марте корпорация не смогла продать ни одной новой модели Boeing 737 Max, писал The Wall Street Journal. Boeing вынуждена была разработать для самолетов этой серии обновление программного обеспечения, которое ранее предоставляло неверные данные об угле наклона самолета и могло стать причиной крушений. Министерство транспорта США инициировало проверку сертификации Boeing 737 Max. Акционеры компании подали иск к Boeing, обвинив ее в сокрытии проблем с безопасностью.

Многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max и закрыли для них воздушное пространство. В их числе страны Евросоюз, США, Канада, Австралия, Китай, Индонезия, Украина.