«Газпром» подтвердил возобновление поставок газа из Туркмении
«Газпром» и государственный туркменский концерн «Туркменгаз» подтвердили возобновление поставок туркменского природного газа в Россию, сообщают электронная газета нефтегазового комплекса Туркменистана и ТАСС со ссылкой на представителя компании.
У «Газпрома» есть контракт на покупку газа у Туркменистана. Последние поставки по нему произошли в 2015 г. С 2016 г. туркменский газ в Россию не поставлялся. «Газпром» назвал это «контрактной паузой». Российскую сторону не устраивала цена газа, но договориться о ее снижении с туркменскими коллегами не удалось. «Газпром экспорт» подал иск в арбитраж, требуя пересмотра стоимости газа с 2010 г. Размер компенсации, по данным «Интерфакса», российская компания оценивала примерно в $4 млрд.
Осенью 2018 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прилетал в Ашхабад на переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, после чего в СМИ появились сообщения о возможном возобновлении поставок. Поставки возобновлены по действующему межправительственному соглашению между Туркменистаном и Россией о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 г.