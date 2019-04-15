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«Газпром» подтвердил возобновление поставок газа из Туркмении

Ведомости
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«Газпром» и государственный туркменский концерн «Туркменгаз» подтвердили возобновление поставок туркменского природного газа в Россию, сообщают электронная газета нефтегазового комплекса Туркменистана и ТАСС со ссылкой на представителя компании.

У «Газпрома» есть контракт на покупку газа у Туркменистана. Последние поставки по нему произошли в 2015 г. С 2016 г. туркменский газ в Россию не поставлялся. «Газпром» назвал это «контрактной паузой». Российскую сторону не устраивала цена газа, но договориться о ее снижении с туркменскими коллегами не удалось. «Газпром экспорт» подал иск в арбитраж, требуя пересмотра стоимости газа с 2010 г. Размер компенсации, по данным «Интерфакса», российская компания оценивала примерно в $4 млрд.

Осенью 2018 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прилетал в Ашхабад на переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, после чего в СМИ появились сообщения о возможном возобновлении поставок. Поставки возобновлены по действующему межправительственному соглашению между Туркменистаном и Россией о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 г.

Политика
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Власти Франции объяснили отказ тушить с воздуха Собор Парижской Богоматери

Ведомости
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Французская экстренная служба Sécurité civile объяснила отказ тушить пламя, охватившее Собор Парижской Богоматери, с воздуха риском обрушения всей конструкции. Об этом говорится в сообщении службы в Twitter. К месту ЧП стянуты сотни пожарных, которые делают все возможное, чтобы взять огонь под контроль, уточнила служба.

Мощный пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Вскоре огонь охватил шпиль собора и помещения под ним. В результате шпиль и крыша обрушились, пожар перекинулся на одну из башен собора. Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что пожарные пытаются взять под контроль распространение огня, а также спасти произведения искусства. Официальных данных о причинах возгорания пока нет. По некоторым данным, он мог начаться на строительных лесах. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование.

Президент США Дональд Трамп призвал принять незамедлительные меры для тушения пожара. «Так ужасно видеть мощный пожар в Нотр-Даме в Париже. Возможно, должна быть задействована пожарная авиация. Надо действовать быстро!» – написал он в своем Twitter.

Собор Парижской Богоматери – одна из самых известных достопримечательностей Парижа. Кафедральный собор архиепархии строился почти два века – с 1163 по 1345 г. Его возвели по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли, главными создателями считаются два архитектора – Жан де Шель, работавший над зданием с 1250 по 1265 г., и создатель Святой капеллы Пьер де Монтрей, руководивший работами с 1250 по 1267 г.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери. Фотографии

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Президент Франции приехал к горящему Собору Парижской Богоматери

Ведомости
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Президент Франции Эмманюэль Макрон покинул Елисейский дворец и приехал к горящему Собору Парижской Богоматери в 20.15 по парижскому времени, сообщает газета Le Figaro. По данным газеты, на месте происшествия ожидаются председатель Национальной ассамблеи Франции Ришар Ферран и премьер-министр Эдуар Филипп.

«Собор Парижской Богоматери в огне. Вся нация переживает. Подумаем о всех католиках и о всех французах. Как и всем соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как горит эта часть нас», – написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

К горящему зданию стянуты пожарные команды Парижа. Мэрия Парижа начала эвакуацию жителей острова, работников предприятий и туристов, остановившихся в отелях, расположенных неподалеку от места пожара.

Собор Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) – кафедральный собор архиепархии Парижа, один из символов французской столицы. Пожар в Соборе начался в 18.50 по парижскому времени. К настоящему моменту обрушился шпиль здания, загорелась крыша.

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Политика
Новости

У горящего собора Парижской Богоматери обрушилась крыша

Ведомости
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У горящего собора Парижской Богоматери обрушилась крыша. Огонь перекинулся на несущую конструкцию Нотр-Дама, сообщает представитель собора.

В Соборе Парижской Богоматери в 18.50 произошел пожар, сообщает газета Le Monde. Изначально огнем был охвачен шпиль здания и помещения под ним. Спустя приблизительно час шпиль обрушился. Возгорание связано именно с проведением ремонтных работ в стреле собора, передает Cnews со ссылкой на заявление парижских пожарных.

По состоянию на 21.30 информации о пострадавших нет, отмечают RTBF и BFMTV. Полиция и спасатели оцепили территорию вокруг собора. К месту происшествия прибыли пожарные.

Технологии
Новости

Путин расширил полномочия «Роскосмоса»

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия «Роскосмоса» в области создания коммерческих и некоммерческих организаций. Копия документа размещена на официальном портале правовой информации.

В состав «Роскосмоса» теперь могут быть включены общества с ограниченной ответственностью (ООО), ассоциации, фонды, автономные некоммерческие организации. С госкорпорации также снимаются ограничения на создание некоммерческих и коммерческих организаций различных организационно-правовых форм. «Роскосмосу» разрешено принимать участие в работе иностранных структур при условии, что это соответствует целям, для которых она была создана.

Согласно действующим нормам, «Роскосмос» может создавать только собственные учреждения и некоммерческие организации. Нормы об участии в иностранных структурах на сегодняшний день отсутствуют. Теперь же уточнен порядок определения цены находящегося в федеральной собственности имущества, в том числе земельных участков, при его передаче в качестве имущественного взноса «Роскосмоса», полномочия наблюдательного совета госкорпорации.

Политика
Новости

Мексика создаст «институт Робин Гуда», чтобы вернуть награбленное коррупционерами

Ведомости
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Мексика создаст организацию, которая займется возвращением государству и народу активов, конфискованных у политиков-коррупционеров и представителей организованной преступности, передает Reuters Latina America со ссылкой на президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. По словам Обрадора, сейчас готовится законопроект о создании специального института, который будет работать, как Робин Гуд или знаменитый мексиканский разбойник Чучо эль Рото, и оперативно возвращать все украденное. Средства, вырученные от конфискации активов, пойдут прежде всего на развитие больниц и школ, пообещал президент.

По данным Transparency International, Мексика входит в число стран, не принимающих необходимых мер для борьбы с коррупцией, и в индексе восприятия коррупции, который ежегодно составляет организация, сейчас занимает 138-е место наряду с Папуа – Новой Гвинеей, Ливаном, Ираном и Россией.

После вступления в должность президента Мексики 1 декабря 2018 г. Обрадор пообещал народу бороться с «раковой опухолью» коррупции.

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Политика
Новости

Мосгорсуд признал законным отстранение Арашукова от должности сенатора

Ведомости
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Мосгорсуд признал законным временное отстранение от должности сенатора Рауфа Арашукова, передает ТАСС. «Жалобу защиты оставить без удовлетворения», – огласила решение судья.

Сам Арашуков заявил в суде, что его «не хотят видеть в должности сенатора». Все происходящие с ним после задержания события он назвал попыткой лишить его полномочий члена Совета Федерации. Арашуков также напомнил, что его вина еще не доказана.

Неделей ранее Мосгорсуд признал законным продление ареста Арашукову до 30 июня. Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в зале заседаний Совета Федерации в конце января. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. В середине марта Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении Арашукова от должности сенатора. В суде следователь заявил, что сенатор может использовать свое положение для угроз свидетелям и потерпевшим, оказывая давление на ход следствия.

Комментируя дело Арашукова, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее сказала, что сенатор может быть лишен полномочий в двух случаях: если он сам напишет заявление или суд признает его виновным.

Сенатор Арашуков в Басманном суде

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Политика
Новости

Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях с 1 октября 2019 г. Копия документа размещена на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса России. «Дополнить предложением следующего содержания: Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», – отмечается в документе.

Закон вводит запрет на использование жилых помещений многоквартирного дома в качестве хостелов. Владельцам мини-гостиниц необходимо будет переоформлять жилое помещение в нежилое. При этом, согласно закону, нежилым помещением в многоквартирном доме могут быть квартиры только на первом этаже или квартиры на втором этаже при условии, что под ними тоже находится нежилое помещение. Одним из условий перевода помещения из жилого в нежилое также является возможность оборудования отдельного входа с улицы.

Госдума одобрила соответствующий законопроект в третьем окончательном чтении 4 апреля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что разработка законопроекта велась на протяжении четырех лет. Первую редакцию закона Совет Федерации не одобрил и предложил перенести срок вступления его в силу на 1 января 2020 г. После этого решения была сформирована согласительная комиссия, в которую вошли депутаты и сенаторы. На заседании 3 апреля комиссия достигла компромисса. Парламентарии и сенаторы решили, что закон вступит в силу после окончания курортного сезона – 1 октября.

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Политика
Новости

Молодым британцам запретят ставить лайки в соцсетях

Ведомости
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Британская организация Information Commissioner's Office (подконтрольна министерству цифровой индустрии, культуры, медиа и спорта страны), регулирующая вопросы защиты персональных данных граждан в сети интернет, опубликовала новые стандарты обработки личных данных молодых британцев в соцсетях. Этих стандартов должны будут придерживаться все британские и зарубежные IT-компании, дизайнеры и разработчики онлайн-сервисов, которыми могут пользоваться жители страны, не достигшие 18 лет. Организация запрещает компаниям независимо от того, находятся ли они в Великобритании или за рубежом, собирать сведения о таких гражданах страны, делиться ими с третьими лицами или использовать полученные данные в коммерческих целях, отслеживать их перемещения. Кроме того, в документе предлагается запретить молодым британцам ставить «лайки» в соцсетях, чтобы снизить зависимость от них молодежи.

Всем компаниям, нарушившим данное требование, будет предъявлен штраф в размере 4% их годового оборота, узнала британская The Times. В случае с Facebook и Instagram, если они откажутся выполнять требования британского регулятора, он может составить около $2,2 млрд, отмечает газета.

По мнению экспертов, опрошенных газетой, подобные меры могут привести к тому, что в соцсетях появятся две версии: для тех, кто старше 18 лет, и для молодежи. Если способы проверки возраста окажутся ненадежными, то тогда IT-компаниям и онлайн-сервисам придется предоставлять всем пользователям одинаковый – повышенный – уровень конфиденциальности или уходить с рынка Соединенного Королевства.

Экономика
Новости

Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет

Ведомости
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Инвестиции немецкого бизнеса в России в 2018 г. превысили 3 млрд евро, что является максимальным показателем с 2008 г., говорится на сайте Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).

Несмотря на санкции Запада и контрсанкции России, инвестиции немецких компаний в российскую экономику оказались рекордными «за все время с финансового кризиса 2008 г.», отмечается в пресс-релизе. Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро. «Данный показатель составил 3,2 млрд евро, а не 2,1 млрд евро, как сообщалось в предварительных результатах», – уточняется в сообщении.

На рост инвестиций повлияла реализация таких масштабных проектов, как строительство газопровода «Северный поток – 2». «Возможности российского рынка открывает для себя немецкий малый и средний бизнес. Компании, которые хорошо знают российский рынок, не спешат пугаться санкций и политических проблем», – приводятся в сообщении слова председателя правления палаты Маттиаса Шеппа.

Объем российско-германской торговли в 2018 г. увеличился на 8,4% до 61,9 млрд евро. Объем поставок из Германии в Россию по сравнению с 2017 г. вырос на 14,7% и составил около 36 млрд евро: объем поставок из России в Германию – на 0,6% до 25,9 млрд евро, уточняется с сообщении.

По данным немецкого регулятора, чистые прямые инвестиции немецких компаний в России в 2017 г. составили более 1,6 млрд евро.

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Политика
Новости

Законодатели отказались от идеи снимать техосмотр автомобиля на видео

Ведомости
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Правительство решило убрать требование фиксировать проведение техосмотра на видео, следует из текста поправок ко второму чтению, опубликованного на сайте Госдумы. Сейчас предлагается ограничить контроль двумя фотоснимками – в начале и в конце осмотра. Данные о техосмотре будут размещаться в сети интернет.

Ранее правительство разработало и в августе 2018 г. внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании системы техосмотра автомобилей, направленный на борьбу с мошенничеством с диагностическими картами. Проект документа предусматривал фото- и видеофиксацию техосмотра. Кроме того, предлагалось ввести государственный контроль за операторами, которые проводят техосмотр.

В действующей версии закона «О техническом осмотре транспортных средств» подобные меры отсутствуют.

Политика
Новости

Суд отклонил иск о закрытии мусорного полигона под Волоколамском

Ведомости
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Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации Волоколамского района о запрете эксплуатации мусорного полигона «Ядрово», следует из картотеки арбитражных дел.

Иск поступил в суд в июне 2018 г. В октябре суд назначил проведение экспертизы, которая должна была ответить на вопросы в том числе о том, был ли превышен допустимый уровень содержания вредных веществ на территории, прилегающей к полигону, и может ли прекращение его деятельности привести к нанесению большего вреда. В феврале суд возобновил производство по делу в связи с поступлением заключения экспертов.

Жители Волоколамского района в феврале прошлого года начали жаловаться на неприятный запах с полигона «Ядрово». Они провели несколько митингов с требованием его закрытия. Через месяц на полигоне произошел выброс свалочного газа, после чего в больницу Волоколамска доставили несколько десятков детей.

В мае Волоколамский городской суд отклонил два иска местных жителей с требованием закрыть прием отходов и провести рекультивацию полигона. Оба иска были поданы до отравления детей в городе и протестных акций.

В Волоколамске прошли пикеты за закрытие свалки «Ядрово»

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