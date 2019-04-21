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«Сибантрацит» назвал сроки строительства второго Северомуйского тоннеля

Группа «Сибантрацит» и компания «Востокуголь» приступили к работам по подготовке строительства второго Северомуйского тоннеля. Ожидается, что его возведение начнется в этом году и займет 5 лет, говорится в сообщении «Сибантрацита».

В рабочую группу по реализации проекта строительства тоннеля вошли руководители профильных департаментов и управлений РЖД и топ-менеджеры «Сибантрацита» и «Востокугля», отмечается в сообщении. Первое заседание группы состоялось 11 апреля.

Планируется, что «Северомуйский тоннель – 2» станет одним из самых протяженных в России, его длина составит около 18 км. Он позволит увеличить пропускную способность на этом участке БАМа с 16 млн до 100 млн т грузов в год.

Ранее совладелец «Сибантрацита» и «Востокугля» Дмитрий Босов написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросил предоставить группе «Сибантрацит» приоритетный доступ к БАМу и Транссибу на 25 лет для перевозки 50 млн т своих грузов в год. Взамен «Востокуголь» готов за собственные средства (без привлечения софинансирования) построить второй Северомуйский тоннель. Стоимость тоннеля может составить до 260,8 млрд руб.