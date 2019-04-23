Новости
Бизнес
Новости

Частные акционеры «Шереметьево» могут продать 30% акций аэропорта

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Частные акционеры международного аэропорта «Шереметьево» могут продать 30% акций аэропорта, рассказал в интервью Reuters председатель совета директоров и совладелец аэропорта Александр Пономаренко.

По его словам, у акционеров «Шереметьево» существует договоренность с властями о встречных опционах на выкуп 30,5%-ного госпакета. Росимущество может предъявить пакет к выкупу в любое время (put-опцион), а акционеры с октября – ноября этого года смогут сами купить этот пакет у государства (call-опцион). «Если мы найдем покупателя на 30%, то у нас есть возможность реализовать call-опцион», – сказал Пономаренко.

Потенциальных покупателей Пономаренко не назвал, но заявил, что им может стать стратегический или финансовый инвестор, предположительно, иностранный. Предполагаемую сумму сделки он также не назвал. По словам Пономаренко, 10%-ный пакет акций акционеры хотели реализовать за $400–500 млн. Окончательное решение о продаже может быть принято в 2019 г.

Осенью прошлого года частные акционеры «Шереметьево» отложили продажу 10% акций аэропорта, которая планировалась с 2017 г., до 2019 г. Как объяснял «Ведомостям» Пономаренко, это связано с изменившейся стоимостью актива. Возможные покупатели тогда также не назывались.

«Шереметьево» – самый большой и самый загруженный аэропорт России (за январь – март 2019 г. он принял 10,7 млн пассажиров, в 2018 г. – 45,8 млн человек). Крупнейшим акционером аэропорта является компания «Шереметьево холдинг»: ей принадлежит 66% акций. Компанией «Шереметьево холдинг» на 100% владеет кипрская TPS Avia Holding. TPS Avia Holding на 65,22% принадлежит трасту семей Пономаренко и Александра Скоробогатько и на 34,78% Аркадию Ротенбергу. Кроме того, 30,43% акций «Шереметьево» владеет Росимущество. Миноритариями аэропорта являются «Аэрофлот» и «ВЭБ капитал».

10 самых загруженных аэропортов Европы

Авто
Новости

Акимов предложил увеличить скорость на федеральных трассах до 110 км/ч

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспорт, предложил увеличить скорость на федеральных трассах с 90 км/ч до 110 км/ч., передает ТАСС. Акимов уже поручил Минтрансу и МВД проанализировать до конца года такую возможность.

«Минтрансу совместно с МВД поручил провести ревизию федеральной дорожной сети на предмет возможного повышения скоростного режима до 110 км/ч. В первую очередь это касается новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта», — пояснил Акимов в кулуарах IV конференции «Безопасная дорога».

Новость дополняется...

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Reuters узнал о планах российского Burger King выйти на IPO

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Burger King Россия готовится в этом году выйти на IPO на Московской бирже, сообщили Reuters чытыре источника в банковских кругах.

По их словам, первичное размещение состоится, возможно, осенью. Среди организаторов — «ВТБ Капитал», JP Morgan и Morgan Stanley. В этом году в России первичные размещения акций еще не проводились, отмечает Reuters.

Головная для сети Burger King в России компания Burger King Russia была создана в 2012 г. как совместное предприятие «ВТБ Капитала» и ООО «Бургер Рус». Владельцем последнего был совладелец сети «Шоколадница» Александр Колобов. В 2018 г. крупнейшим акционером Burger King Russia с долей 35,02% стала зарегистрированная на Кипре компания Xomeric Holdings Ltd. Продавцом доли стала структура ВТБ. Как писал РБК, Xomeric связана с украинской инвесткомпанией ICU.

Владелец глобальной Burger King — канадская Restaurants Brands International (акционеры — 3G Capital и Berkshire Hathaway). Сеть основана в 1954 г.

Политика
Новости

Верховный суд не разрешил принимать в детсады Москвы без регистрации

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Верховный суд не стал отменять положения приказа Минобрнауки от 2014 г., из-за которых семьи без постоянной регистрации в столице не могли устроить детей в детсады Москвы, сообщает РБК со ссылкой на корреспондента в суде.

Правозащитная организация «Гражданское содействие» от лица нескольких проживающих в Москве семей пыталась оспорить пункты приказа, согласно которым при подаче документов на зачисление в дошкольные учреждения семья ребенка должна предоставить свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. Иск был подан к Министерству просвещения, курирующему детские дошкольные учреждения (оно было образовано после разделения Минобрнауки на два ведомства).

Основные претензии предъявлялись к способу подачи заявления для зачисления в детсады. Его можно подать только через городской портал, где необходимо указать адрес московской прописки или регистрации, причем указывать необходимо настоящий адрес, поскольку вся информация проверяется по базам МВД. По мнению правозащитников, такой подход нарушает право детей на доступное дошкольное образование.

В пресс-службе Министерства просвещения изданию заявили, что приказ не противоречит Конституции и не ущемляет права москвичей без регистрации. В ведомстве подчеркнули, что учет детей, имеющих право на дошкольное образование, осуществляют органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. Однако юрист «Гражданского содействия» Марина Краснова в свою очередь заявила РБК, что в теории запрета на прием детей в сады не существует, но на практике формулировка приказа становится основанием для местных властей для отказа семьям без постоянной регистрации в Москве. Организация пока не решила, будет ли обжаловать решение Верховного суда, и надеется найти компромисс с Министерством просвещения.

Финансы
Новости

Сбербанк объяснил причины апрельских сбоев в работе банкоматов и интернет-банка

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сбербанк рассказал о причинах сбоев в работе банкоматов и интернет-банка, которые произошли в апреле. По словам зампреда правления Станислава Кузнецова, они были вызваны ошибками подрядчика и обновлением программного обеспечения. «Это абсолютно прозрачная ситуация. Только с сожалением можно говорить, что наш подрядчик допустил ошибки. Но мы уже перед всеми извинились за это. Никаких рисков других серьезных, беспокоящих не существует. Никакой атаки не было», – цитирует Кузнецова «Интерфакс».

Клиенты Сбербанка 8 апреля в течение семи часов не могли провести операции в «Сбербанк онлайн», а также в банкоматах и терминалах кредитной организации. Через два дня несколько часов снова не работало мобильное приложение «Сбербанк онлайн». Пользователи жаловались на сбой всех его сервисов.

Пресс-служба госбанка сообщила, что по техническим причинам 10 апреля ряд клиентов не могли провести операции не только в «Сбербанк онлайн», но и в банкоматах и терминалах, и обещала в ближайшее время устранить неполадки.

Как стать идеальным сотрудником. Объясняет Герман Греф

Выбор редактора
Политика
Новости

РБК: ФСБ возбудила уголовное дело против руководства компании Босова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Красноярское управление ФСБ возбудило уголовное дело против неустановленных лиц из числа руководства Арктической горной компании (АГК). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, и собеседника в Минприроды.

АГК – один из проектов компании «Востокуголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева, говорится на ее сайте. Гендиректор АГК – Вадим Бугаев. Представитель «Востокугля» отказался от комментариев.

По словам одного из источников РБК, дело возбуждено по факту незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК). Босов проходит по этому делу в качестве свидетеля, отметил собеседник. Минприроды известно, что дело возбуждено, сказал собеседник в ведомстве. Но материалы и какие-либо распоряжения приостановить действие права АГК на добычу в министерство на поступали, добавил он.

АГК, согласно данным на ее сайте, с 2014 г. владела лицензией на геологоразведку на участке р. Малая Лемберова на полуострове Таймыр. В 2016 г. компания открыла Малолемберовское месторождение, а в следующем году получила лицензию на разведку и добычу.

В сентябре 2016 г. прокурор Таймырского района Красноярского края провел проверку участка, после чего Росприроднадзор обвинил АГК в самовольной добыче каменного угля марки антрацит и потребовал возместить вред на 2,1 млрд руб. АГК потребовала через суд признать внеплановую проверку Росприроднадзора незаконной. К спору третьим лицом была привлечена ФСБ. Суд отклонил иск компании и ее апелляцию.

Изначально данные о деле против Арктической горной компании появились в Telegram-канале «Незыгарь». Он, в частности, опубликовал фотографии протокола допроса Бугаева, который прошел 17 апреля.

Финансы
Новости

Курс евро обновил минимум 2019 года

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Курс евро обновил минимум 2019 г., опустившись на 23 коп. до 71,59 руб., свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. На момент открытия торгов курс евро составлял 71,8 руб.

На 16:05 мск курс доллара снизился на 2 коп. до 63,79 руб. На открытии торгов курс доллара был 63,85 руб.

Рубль с начала недели уверенно укрепляется благодаря росту мировых цен на нефть, ранее говорил «Ведомостям» ведущий аналитик «Открытие брокера» Андрей Кочетков. Этому способствует решение президента США Дональда Трампа о дальнейшем ужесточении санкций США против нефтяного сектора Ирана. Во вторник стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,2% до $74,19 за баррель. На 11:53 мск Brent дорожала до $74,69 за баррель, что на 0,88% выше уровня закрытия торгов предыдущего дня.

Рубль укрепляется благодаря дорожающей нефти и высокому спросу иностранных инвесторов на ОФЗ – их по-прежнему привлекают сделки керри-трейд (стратегия получения прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок – прим. «Ведомости»), говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. Однако на глобальном рынке доллар во вторник дорожает – индекс доллара к шести мировым валютам уже прибавил 0,38%. «В результате мы видим, что рубль намного быстрее укрепляется к евро, чем к доллару», – резюмирует Суверов.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Выбор редактора
Политика
Новости

Лидер украинских социалистов призвал национализировать киевскую фабрику Roshen

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Лидер украинских социалистов Илья Кива обратился в суд с иском о признании незаконной приватизации старейшего кондитерского предприятия Киева – Киевской кондитерской фабрики Roshen, которая входит в основанную действующим президентом Украины Петром Порошенко корпорацию Roshen, сообщает «Интерфакс». Кива намерен добиваться возвращения фабрики украинскому народу, так как, по его словам, после президентских выборов появилась надежда на прозрачное рассмотрение этого дела.

Киевская кондитерская фабрика была основана в 1886 г., в 1996 г. она вошла в состав кондитерского концерна Roshen, которым владел Порошенко. После избрания на пост президента Украины Порошенко пообещал продать акции предприятия, но впоследствии передал свою долю в концерне в слепой траст (бенефициар такого траста не может определять инвестиционную политику и получает лишь отчет о прибыли или убытках траста) под управлением инвестиционного банка Rothschild. Другим крупным акционером Roshen является генеральный директор корпорации Вячеслав Москалевский (13%), четыре миноритария из менеджмента корпорации владеют по 0,5% каждый.

Это второе обвинение, которое получил Порошенко после избрания Зеленского президентом Украины. Отменившие национализацию Приватбанка судьи 23 апреля заявили о вмешательстве властей в их деятельность, в том числе со стороны Порошенко, говорится в заявлении на сайте Окружного административного суда Киева. Судьи считают, что Порошенко создал угрозу для судебной системы страны.

Сам Порошенко и его представители на момент написания материала не комментировали обвинение в давлении на судей и иск.

Бизнес
Новости

В рейтинге покупателей нефти по версии Forbes впервые сменился лидер

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Китайский партнер «Роснефти» China National United Oil Corporation впервые обошел трейдера «Лукойла» Litasco в списке крупнейших покупателей российской нефти, следует из рейтинга российского Forbes.

Как отмечает издание, компания Chinaoil по итогам 2018 г. стала крупнейшим покупателем российской нефти и по общей сумме контрактов ($20,5 млрд), и по физическим объемам поставок (39,5 т). На Litasco за год пришлось 34,9 т, сумма контрактов составила $17,6 млрд. Третье место второй год подряд занимает Rosneft Trading (дочернее предприятие «Роснефти») с контрактами на сумму $12,5 млрд, объем закупок – 25,1 млн т.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), благодаря периоду увеличения квот по соглашению ОПЕК+ добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 г. на 1,6% до 555,837 млн т, а экспорт вырос только на 0,3% до 257,67 млн т. Составители рейтинга отмечают, что почти 85% этого объема ушло 20 участникам четвертого рейтинга крупнейших покупателей российской нефти по версии Forbes.

«Общая сумма их операций выросла до $107,2 млрд (против $78,3 млрд в 2017 г.). Но больше половины из них сократили объемы закупок в России», – отмечают авторы рейтинга.

Рейтинг крупнейших покупателей российской нефти составляется российским Forbes ежегодно с 2016 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд наложил арест на имущество и счета Арашуковых

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество и денежные средства временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесской республики (КЧР) Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, который занимал пост советника гендиректора «Газпром межрегионгаза», сообщает пресс-служба суда.

У младшего Арашукова под арестом оказались принадлежащие ему 3 жилых дома, 1 жилое помещение и земельный участок, у его отца – земельный участок и 3 здания. Все эти объекты расположены в КЧР. Суд арестовал и денежные средства, находящиеся на счетах Арашуковых, запретив распоряжаться ими в пределах суммы причиненного ущерба.

Рауль и Рауф Арашуковы были задержаны 30 января 2019 г. Рауф Арашуков был задержан во время пленарного заседания Совета Федерации, после того как сенаторы проголосовали за снятие с него неприкосновенности. Впоследствии были арестованы остальные фигуранты дела: гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов, директор одного из филиалов этой компании Гузер Хашукаев, заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов и исполнительный директор АО «Ессентукигоргаз» Алан Кятов, а также двоюродный брат сенатора Руслан Арашуков, который руководил газораспределительной компанией Северо-Кавказского федерального округа. На имущество и денежные средства обвиняемых также был наложен арест.

В деле Арашуковых 23 апреля появились новые фигуранты, сообщил источник «Ведомостей» в правоохранительных органах. Ими стали начальник центра по противодействию экстремизму министерства внутренних дел по КЧР Тимур Бетуганов и бывший первый заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета по КЧР генерал-майор юстиции Казбек Булатов. Сейчас Бетуганов и Булатов арестованы.

Следствие полагает, что созданная обвиняемыми преступная группа организовывала поставки газа на предприятия Северо-Кавказского федерального округа, похищала его и продавала компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Размер ущерба «Газпрому» оценивается в 30 млрд руб. Рауфу Арашукову также предъявлено обвинение по статьям «давление на свидетеля» и «убийство». Остальные лица подозреваются в мошенничестве, создании и участии в преступном сообществе.

Арашуковы свою вину отрицают и называют дело против них «заказным».

Бизнес
Новости

Читатели «Ведомостей» выбрали Галицкого бизнесменом 20-летия

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Основатель и бывший владелец «Магнита» Сергей Галицкий стал бизнесменом 20-летия по версии читателей и редакции «Ведомостей». Таковы итоги голосования в спецпроекте «Персона 20-летия», который «Ведомости» запустили 2 апреля. Читатели и редакция выбирали персон 20-летия в шести номинациях: «Политик», «Бизнесмен», «Профессионал», «Частное лицо», «Культурный герой» и «Загадка». Выбор редакции и читателей совпал в двух номинациях.

Галицкий одержал уверенную победу в номинации «Бизнесмен» – по числу голосов читателей он опередил Аркадия Воложа, занимающего второе место, почти в 3 раза. Владимир Путин стал политиком 20-летия, по мнению читателей и редакции. По числу голосов читателей он почти в 2 раза обошел занимающего второе место Алексея Навального.

В номинации «Профессионал 20-летия» читатели выбрали основателя Telegram Павла Дурова, а редакция – президента Сбербанка Германа Грефа. «Культурный герой», по мнению читателей, – Сергей Шнуров, редакция выбрала в этой номинации писателя Владимира Сорокина. Чулпан Хаматова стала «Частным лицом» по версии читателей, выбор редакции – первый президент России Борис Ельцин. В номинации «Загадка» читатели выбрали мэра Москвы Сергея Собянина, редакция – гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова.

Политика
Новости

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство террористов Amaq. Об этом же сообщает организация SITE Intelligence Team, которая отслеживает активность «Исламского государства» в интернете.

21 апреля, во время празднования католической Пасхи, в церквях и отелях на Шри-Ланке произошла серия из восьми взрывов. Жертвами стали не менее 321 человека, около 500 человек пострадали. Эпицентром взрывов стал город Коломбо – крупнейший на острове – и его окрестности. Еще один взрыв произошел на следующий день при попытке полицейских разминировать грузовик возле одной из католических церквей. На острове было введено чрезвычайное положение.

Власти Шри-Ланки ранее 23 апреля назвали эти взрывы местью за расстрел людей в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. В результате стрельбы тогда погибло 50 человек, еще около 50 получили ранения. По подозрению в причастности к нападению были задержаны три человека, но в настоящее время единственным обвиняемым по делу остается 28-летний австралиец Брентон Таррант.

Взрывы на Шри-Ланке

Читать ещё
Preloader more
Фото