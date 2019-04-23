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Частные акционеры «Шереметьево» могут продать 30% акций аэропорта

Частные акционеры международного аэропорта «Шереметьево» могут продать 30% акций аэропорта, рассказал в интервью Reuters председатель совета директоров и совладелец аэропорта Александр Пономаренко.

По его словам, у акционеров «Шереметьево» существует договоренность с властями о встречных опционах на выкуп 30,5%-ного госпакета. Росимущество может предъявить пакет к выкупу в любое время (put-опцион), а акционеры с октября – ноября этого года смогут сами купить этот пакет у государства (call-опцион). «Если мы найдем покупателя на 30%, то у нас есть возможность реализовать call-опцион», – сказал Пономаренко.

Потенциальных покупателей Пономаренко не назвал, но заявил, что им может стать стратегический или финансовый инвестор, предположительно, иностранный. Предполагаемую сумму сделки он также не назвал. По словам Пономаренко, 10%-ный пакет акций акционеры хотели реализовать за $400–500 млн. Окончательное решение о продаже может быть принято в 2019 г.

Осенью прошлого года частные акционеры «Шереметьево» отложили продажу 10% акций аэропорта, которая планировалась с 2017 г., до 2019 г. Как объяснял «Ведомостям» Пономаренко, это связано с изменившейся стоимостью актива. Возможные покупатели тогда также не назывались.

«Шереметьево» – самый большой и самый загруженный аэропорт России (за январь – март 2019 г. он принял 10,7 млн пассажиров, в 2018 г. – 45,8 млн человек). Крупнейшим акционером аэропорта является компания «Шереметьево холдинг»: ей принадлежит 66% акций. Компанией «Шереметьево холдинг» на 100% владеет кипрская TPS Avia Holding. TPS Avia Holding на 65,22% принадлежит трасту семей Пономаренко и Александра Скоробогатько и на 34,78% Аркадию Ротенбергу. Кроме того, 30,43% акций «Шереметьево» владеет Росимущество. Миноритариями аэропорта являются «Аэрофлот» и «ВЭБ капитал».

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