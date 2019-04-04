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Бизнес
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«Шереметьево» начало обслуживание клиентов с электронным посадочным талоном

Ведомости
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Аэропорт «Шереметьево» начал обслуживать клиентов с электронными посадочными талонами, говорится в его сообщении.

Услуга введена «в рамках стратегии автоматизации и внедрения электронных сервисов», отмечает «Шереметьево». Оно подчеркивает, что услуга позволит пассажирам «сэкономить время, исключит необходимость печати посадочного талона и риск его утери, упростит и ускорит процедуру предполетных формальностей».

О том, что аэропорт введет такую услугу во всех своих терминалах (В, D, E и F), в марте рассказывал «Ведомостям» его гендиректор Михаил Василенко. Он отметил, что для прохода в стерильную зону аэропорта достаточно предъявить считывающему устройству посадочный талон на экране смартфона.

В феврале вступил в силу приказ Минтранса, который разрешил использовать электронный посадочный талон. Возможность пользоваться талоном, распечатанным самостоятельно или на стойке регистрации, сохраняется.

Помимо «Шереметьево» подобную услугу ввели пока только аэропорты «Домодедово» и Казани. Поставщиком для «Домодедово» системы под ключ – считывающих устройств и программного обеспечения – стала компания SITA.

Финансы
Новости

Банк «Санкт-Петербург» заплатит 1,8 млрд рублей дивидендов

Ведомости
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Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» рекомендовал выплатить 1,8 млрд руб. дивидендов за 2018 г., говорится в пресс-релизе. Окончательное решение по этому вопросу примет общее собрание акционеров банка 29 мая 2019 г.

В ноябре прошлого года банк поменял дивидендную политику: он пообещал платить владельцам обыкновенных акций не менее 20% чистой прибыли по МСФО, а не по РСБУ, как прежде. Владельцы привилегированных акций в соответствии с уставом банка получают фиксированные выплаты – 11% от номинала бумаг, или 20 млн руб.

Таким образом, банк заплатит по 3,71 руб. на каждую обыкновенную акцию и по 11 коп. на каждую привилегированную акцию. По итогам прошлого года «Санкт-Петербург» заработал 9,05 млрд руб. чистой прибыли по МСФО: это на 21% больше, чем в 2017 г.

На торгах Московской биржи обыкновенные акции банка дешевели: к 17.35 мск котировки снизились на 2,53% к закрытию среды до 54 руб.

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Политика
Новости

Ведущим дебатов Порошенко и Зеленского станет журналист из Крыма

Ведомости
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Модератором дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского будет журналист Павел Казарин. Об этом рассказал изданию «Страна.ua» руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

При этом он выразил мнение, что дебаты будут сорваны. «Я думаю, это борьба слона с китом. Первый ищет смыслы, второй – зрелищ. Я думаю, они не договорятся. И дебаты – в том задуманном, стадионном формате – будут сорваны», – сказал он.

Павел Казарин – уроженец Симферополя. Он был ведущим ГТКР «Крым», шеф-редактором службы интернет-вещания на телеканале «Мир 24», автором в «Росбалте» и Republic. В настоящее время он ведущий на телеканале ICTV, колумнист телеканала «24-й канал» и обозреватель «Крым.Реалии».

НОТУ – принадлежащий государству общественный телерадиовещатель, который по украинскому закону о выборах президента должен транслировать дебаты кандидатов.

3 апреля Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский». Порошенко согласился.

31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. По его итогам во второй тур вышли Зеленский и Порошенко. Первый набрал 30,24%, второй – 15,95%.

Авто
Новости

«Связной» откроет предзаказ на новые электромобили Tesla

Ведомости
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«Связной» совместно с Moscow Tesla Club c 5 апреля начнет принимать предзаказы на новые электромобили Tesla Model Y, продажи которых стартуют в 2020 г. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-служба объединенной компании «Связной – Евросеть».

Новая Tesla Model Y является компактным кроссовером, созданным на платформе Model 3 и предназначенным для массового рынка. Его особенность – высокий кузов, габаритная высота которого лишь немного меньше, чем у флагманского кроссовера Tesla Model X. По словам гендиректора Tesla Илона Маска, новая модель может проехать без подзарядки более 480 км и разгоняется до 100 км/ч за 3,7 с.

Для предзаказа в «Связном» будут доступны модели в трех комплектациях: Long range с задним приводом от 4,8 млн руб., Long range с полным приводом от 5,2 млн руб. и Performance с полным приводом от 6,2 млн руб. Старт продаж модели Standart с ориентировочной стоимостью от 4 млн руб. намечен на 2021 г.

Для онлайн-заказа в «Связном» также доступны флагманские модели Tesla – седан Model S, кроссовер Model X, Model 3 и Roadster.

Tesla представила электрический кроссовер Model Y

Технологии
Новости

Первым глобальным руководителем Conde Nast станет топ-менеджер музыкального сервиса

Ведомости
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Совет директоров издательского дома Conde Nast объявил о назначении на должность руководителя компании Роджера Линча, бывшего главного исполнительного директора музыкального сервиса Pandora, говорится в сообщении компании. Он вступит в должность 22 апреля и переедет в Нью-Йорк из Сан-Франциско.

Линч станет первым глобальным главным исполнительным директором Conde Nast. В прошлом году издательский дом решил объединить американское отделение компании и издателя международных версий журналов Conde Nast International. Роберт Зауэрберг, который занимал позицию руководителя американского ИД и проработал на ней в общей сложности 18 лет, уходит в отставку.

В ноябре 2018 г. руководитель цифрового бизнеса издательской группы Advance Publications (материнская компания Conde Nast) Стив Ньюхаус признался, что существовавшая много лет структура сдерживает развитие издательского дома. «Мы пришли к выводу, что настало время объединить наши американские и международные компании, чтобы полнее реализовать потенциал Conde Nast в интересах нашей аудитории и бизнес-партнеров», – говорил он.

Conde Nast выпускает глянцевые журналы Vogue, Vanity Fair, The New Yorker, GQ и другие. В январе этого года издательский дом объявил о запуске нового издания, которое получило название Vogue Business. В России Conde Nast работает с 1998 г. и издает журналы Vogue, Tatler, GQ, GQ Style, AD Magazine, Glamour. С 2017 г. издательский дом прекратил публиковать российские версии журналов Conde Nast Traveller и Allure.

Бизнес
Новости

Минюст объявил о создании в России спортивного арбитражного суда

Ведомости
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В России будет создан собственный спортивный арбитражный суд. Об этом на заседании Совета по совершенствованию третейского разбирательства сообщил заместитель министра юстиции Денис Новак, передает ТАСС. Суд будет рассматривать трудовые споры спортсменов и тренеров, спортивных клубов и федераций, споры, касающиеся применения допинга.

По словам Новака, за создание такого суда проголосовали 45 членов совета, 1 высказался против. Законодательная база для создания такого органа готова: в законе «О физкультуре и спорте» содержится положение, что арбитраж может быть создан при некоммерческой организации, учредителем которой является Олимпийский комитет России. Новак сообщил, что Минюст рекомендует наделить обязанностями арбитража автономную некоммерческую организацию «Спортивная арбитражная палата», при которой уже действует третейский спортивный суд. Сейчас там работают 28 судей. В картотеке значатся шесть разбирательств.

Создание собственной системы спортивного арбитража позволит российским спортсменам, тренерам и организациям решать споры на территории России. До сих пор громкие арбитражные дела россиян разбирал Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. В частности, там рассматривались вопросы об употреблении допинга российскими спортсменами и их дисквалификации, отстранении россиян от участия в Олимпиаде. Экс-руководитель РФС и бывший министр спорта России Виталий Мутко подавал иск в CAS из-за обвинений, предъявленных российскому Олимпийскому комитету в «государственной допинговой программе». Бывший руководитель Международной шахматной федерации (FIDE) и экс-глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов там же добился снятия запрета на работу в организации.

Политика
Новости

МИД Венесуэлы: число российских военных в стране может увеличиться

Ведомости
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Число российских военных в Венесуэле может увеличиться, рассказал замглавы МИДа страны Иван Хиль в кулуарах российско-венесуэльского бизнес-форума, передает «РИА Новости».

В конце марта латиноамериканские СМИ написали о прибытии двух российских самолетов и группы из 99 военнослужащих под командованием генерал-майора Вооруженных сил Василия Тонкошкурова. Представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что военные приехали в Каракас по действующим межправительственным соглашениям и пробудут там столько, сколько потребуется. Военный атташе посольства страны в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес сообщал «Интерфаксу», что речь об участии российских военных в боевых операциях не идет.

Власти США резко отреагировали на прибытие российских военных. На встрече с женой лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «должна убраться» из Венесуэлы.

В конце января 2019 г. в Венесуэле состоялись президентские выборы, на которых победил действующий президент Николас Мадуро. Парламент не признал итогов голосования. Председатель парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Российские власти поддержали Мадуро. США, страны Европы и государства Латинской Америки признали Гуайдо. В феврале США ввели санкции в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA как спонсировавшей режим Мадуро, заморозив ее активы на $7 млрд, и установили список близких к режиму Мадуро лиц, против которых ввели ограничительные меры.

Два крупнейших российских банка ВТБ и Газпромбанк также попали под санкции. Чтобы избежать преследований в США, ВТБ пришлось передать свою долю в «Еврофинанс Моснарбанке», который финансировал российско-венесуэльские проекты, государству. О таком же намерении заявил Газпромбанк.

Политика
Новости

Правительство одобрило законопроект об упрощении системы госзакупок

Ведомости
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Правительство одобрило проект федерального закона, упрощающего процедуры госзакупок, сообщает пресс-служба кабинета министров. Документ подготовил и внес на рассмотрение правительства Минфин. Замминистра финансов Алексей Лавров ранее говорил, что документ изначально был посвящен стройкам, но при доработке был расширен. «В совокупности он обеспечивает сокращение сроков и упрощение реализации не только строительных, но и других контрактов», – уточнял он.

Теперь в случае форс-мажоров участники закупки смогут поменять условия контракта, не проводя новый тендер, если цена и срок исполнения контракта не вырастут более чем на 30%. Поправки также предусматривают возможность однократно продлить срок его исполнения. Если же подрядчик нарушит договоренности, заказчик сможет сразу перезаключить контракт со вторым участником конкурентной закупки. Таким образом, ситуации, когда «кто-то один выигрывает конкурс, причем просто так, чтобы поучаствовать или испортить настроение другим, а потом отказывается, и приходится новый конкурс проводить, в этом случае будет исключена», пояснил премьер Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства.

От участника закупки перестанут требовать заполнения в заявке множества параметров и характеристик строительных работ, если все они уже есть в проекте и не подлежат изменению. Таким образом, подрядчик должен будет подать только согласие. Документ также расширяет случаи проведения закупок товаров, работ, услуг за единицу, если определить объем необходимых товаров, работ или услуг на момент закупки невозможно.

Медведев, открывая заседание правительства, заявил, что действующая система госзакупок недостаточно гибкая для решений нацпроектов. Он признал, что в нынешнем виде она зачастую мешает работать. Вносимые изменения, по мнению премьера, позволят существенно сэкономить время при проведении закупок.

Политика
Новости

ЦИК Украины предложил Зеленскому и Порошенко самим оплатить проведение дебатов

Ведомости
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Дебаты, о которых договорились кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский, являются формой предвыборной агитации, а не определенными законом о выборах теледебатами. Об этом сказал «Укринформу» зампредседателя украинского Центризбиркома Евгений Радченко. Поэтому эти дебаты должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов, следует из его слов.

Как пояснил Радченко, закон о выборах президента Украины предполагает предвыборные теледебаты, которые проводятся на общественном телеканале и оплачиваются из государственного бюджета. Тот же формат дебатов, о котором ранее заявили Зеленский и Порошенко, по словам зампреда ЦИК, не подпадает под действие этой статьи. «Речь идет сейчас о тех дебатах, которые регулируются как форма предвыборной агитации», – сказал Радченко. Такие дебаты должны оплачиваться самими кандидатами, заключил он.

После первого тура выборов президента Украины, в котором Зеленский получил 30,24% голосов, а Порошенко 15,95%, украинцы запустили в соцсетях хэштег #хочубачитидебати с требованием провести дебаты между кандидатами.

Первым на это требование отреагировал Зеленский: 3 апреля он опубликовал видеообращение к Порошенко, в котором предложил свои условия встречи. Согласно условиям Зеленского, дебаты должны состояться на киевском стадионе «Олимпийский» вместимостью около 70 000 зрителей, а каждый из кандидатов пройдет медицинскую экспертизу и докажет народу, что будущий глава страны «не алкоголик и не наркоман». Порошенко принял предложение, но подчеркнул, что при проведении дебатов должны быть соблюдены все требования предвыборного законодательства Украины.

Как проходило голосование на выборах президента Украины

Авто
Новости

Gett застраховал в «дочке» Сбербанка пассажиров на случай травм

Ведомости
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Агрегатор такси Gett застраховал пассажиров от несчастных случаев во время поездки на 2,5 млн руб. в компании «Сбербанк страхование жизни», говорится в сообщении страховщика. «На стоимость поездки для пассажиров страхование не влияет. Пассажиры застрахованы на случай травм, инвалидности I–III групп или ухода из жизни в результате дорожно-транспортного происшествия», – отмечается в пресс-релизе.

Директор по маркетингу Gett в России Дмитрий Рыжов пояснил, что страховка распространяется на каждого пассажира. Для ее подключения предпринимать какие-либо дополнительные действия не нужно, она вступает в силу автоматически, уточнил он.

Страхование пассажиров – относительно новое направление на рынке страхования в России, отмечается в сообщении. Развитие этого рынка началось несколько лет назад после прихода на рынок такси агрегаторов. Покрытие по страховке у Gett выше, чем по обязательным полисам ОСАГО, отметил руководитель управления по развитию корпоративных продаж «Сбербанк страхование жизни» Александр Прудников.

В октябре 2018 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном страховании пассажиров такси на 2 млн руб.

Выбор редактора
Политика
Новости

Gallup: число россиян, желающих эмигрировать, достигло рекорда за 10 лет

Ведомости
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Каждый пятый россиянин в 2018 г. хотел бы эмигрировать из России, если бы были такие возможности, говорится в исследовании Gallup. За более чем 10 лет опросов, проводимых Gallup, число россиян ни разу не доходило до таких рекордных значений. В прошлом году, по данным Gallup, покинуть страну хотели 17%, два года назад – 9%, в 2014 г. – 7%.

Организация объединенных наций прогнозировала, что к 2050 г. численность граждан России сократится на 8%, подобные настроения в обществе могут увеличить убыль населения, предупреждает Gallup. Больше всего желающих эмигрировать среди молодежи. В 2018 г. таких было 44% среди россиян 15–29 лет. В возрасте 30–45 лет таких набралось 22%, среди 46–60-летних – 9%. Опрос показал, что на эмиграцию больше настроены горожане (23%) и люди, имеющие среднее специальное и высшее образование (24%).

Больше всего россияне хотели бы уехать в страны Евросоюза (40%), США и Канаду (16%). Из стран россияне больше всего предпочитают Германию (15%) и США (12%), отмечает Gallup.

Подобные исследования регулярно проводят и российские институты общественного мнения. В феврале 2019 г. «Левада-центр» посчитал, что 17% совершеннолетнего населения страны рассматривают возможность уехать из России как вероятную. По оценкам «Левада-центра», в последние три года эти показатели существенно не менялись: с 2014 г. они находились в рамках 15–19% от работоспособного населения страны. Желания переехать на постоянное место жительства за рубеж больше всего (41%) среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.

В феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал итоги опроса «Левада-центра», заметив, что сами по себе эти цифры не так высоки.

Политика
Новости

Ученые оценили расходы на освобождение белух и косаток из «китовой тюрьмы»

Ведомости
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Освобождение косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье может обойтись в 2–3 млн руб. на особь, сообщает РБК со ссылкой на замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслава Бизикова. Такие цифры он назвал на совещании в Минприроды, которое прошло 4 апреля в Москве.

В бухте Средней под Находкой, по последним данным, содержатся 10 косаток и 87 белух. Таким образом, выпуск всех животных может обойтись в 200–300 млн руб. Эта сумма учитывает расходы на содержание животных, их лечение в случае необходимости, оплату работы тренеров, корм, стоимость специальных носилок и контейнеров для перевозки, каждый из которых стоит до 400 000 руб.

Заместитель министра природных ресурсов Мурат Керимов на совещании сообщил, что для финансирования операции по освобождению белух и косаток может быть создана некоммерческая организация, которая примет взносы от любого желающего.

О том, что в бухте Средняя около сотни белух и косаток содержатся в маленьких открытых вольерах, стало известно в ноябре прошлого года, это место стали называть «китовой тюрьмой». По данным Greenpeace, животные были выловлены нелегально для вывоза в Китай. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной добыче биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

Теперь консилиум ученых под руководством ВНИРО – головного института рыбохозяйственной отрасли России – решает, как вернуть животных в естественную среду обитания. В Москву 4 апреля прибыл океанолог Жан-Мишель Кусто с командой. Ожидается, что в четверг французские эксперты вылетят во Владивосток, где поучаствуют в спасении и реабилитации белух и косаток. По словам Кусто, выпуск животных из «китовой тюрьмы» может занять несколько лет.

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