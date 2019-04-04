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«Шереметьево» начало обслуживание клиентов с электронным посадочным талоном

Аэропорт «Шереметьево» начал обслуживать клиентов с электронными посадочными талонами, говорится в его сообщении.

Услуга введена «в рамках стратегии автоматизации и внедрения электронных сервисов», отмечает «Шереметьево». Оно подчеркивает, что услуга позволит пассажирам «сэкономить время, исключит необходимость печати посадочного талона и риск его утери, упростит и ускорит процедуру предполетных формальностей».

О том, что аэропорт введет такую услугу во всех своих терминалах (В, D, E и F), в марте рассказывал «Ведомостям» его гендиректор Михаил Василенко. Он отметил, что для прохода в стерильную зону аэропорта достаточно предъявить считывающему устройству посадочный талон на экране смартфона.

В феврале вступил в силу приказ Минтранса, который разрешил использовать электронный посадочный талон. Возможность пользоваться талоном, распечатанным самостоятельно или на стойке регистрации, сохраняется.

Помимо «Шереметьево» подобную услугу ввели пока только аэропорты «Домодедово» и Казани. Поставщиком для «Домодедово» системы под ключ – считывающих устройств и программного обеспечения – стала компания SITA.