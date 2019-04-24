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ВТБ ведет переговоры о выкупе зернового терминала в Тамани

Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала в Тамани, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке. Потенциальным продавцом актива является украинский агрохолдинг Kernel, находящийся под российскими санкциями. Другим совладельцем терминала мощностью до 3,5 млн т зерна является швейцарский трейдер Glencore. Из отчетности Kernel следует, что в 2012 г. актив стоил $265 млн..

Kernel попал под ответные российские санкции в ноябре 2018 г. Они предполагали заморозку счетов и запрет на вывод капитала за границу. Сейчас доля Kernel в зерновом терминале в Тамани, по сути, заморожена. Группа ВТБ уже согласовала выкуп актива у украинской компании с российским правительством, уточняет собеседник издания.

Опцион на выкуп доли в терминале был и у Glencore, но российские власти не дали разрешения на сделку. Причина в том, что терминал относится к числу стратегических предприятий, говорит собеседник издания. В Федеральной антимонопольной службе подтвердили, что ходатайство от Glencore о покупке доли Kernel поступало. По словам начальника управления контроля иностранных инвестиций ФАС Олеси Мильчаковой, срок его рассмотрения продлен по решению правительственной комиссии. Регулятор запросил позиции всех заинтересованных органов власти по этому вопросу.

Сейчас ВТБ прямо или косвенно контролирует около четверти российских мощностей по перевалке зерна, говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов. Покупка терминала в Тамани увеличит контроль банка примерно до трети.