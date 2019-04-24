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Правительство согласовало механизм компенсации льгот для нефтяников

Правительство России и нефтяные компании договорились о параметрах продления сделки по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо, следует из сообщения на сайте кабмина.

В частности, принято решение, что корректировка демпфирующего механизма, компенсирующего нефтяникам часть упущенной прибыли от реализации топлива на российском рынке вместо экспорта, будет проводиться за счет введения акцизов на неподакцизные жидкие нефтепродукты (суррогаты средних дистиллятов, вакуумный газойль, мазут). Одновременно они получат вычет акциза для нефтепродуктов, необходимых для бункеровки судов дальнейшей переработки, производства тепла и электроэнергии. А также за счет введения в диапазоне цен на нефть от $55–57 до $80 за баррель фиксированной надбавки НДПИ на нефть в размере 75 руб. за тонну. При ценах на нефть $80 за баррель и выше предусмотрено равномерное увеличение надбавки к НДПИ на нефть по формуле с 75 до 204 руб. за тонну.

При этом нефтяные компании обязуются обеспечить снижение цен на дизельное топливо до уровня октября 2018 г. с учетом инфляции и увеличения ставки налога на добавленную стоимость.

Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС России поручено внести соответствующий законопроект в правительство. Из опубликованного решения следует, что корректировка компенсации нефтяникам будет осуществляться за счет усиления налоговой нагрузки на нефтяную отрасль, хотя ранее Минэнерго предлагало осуществить это через средства ФНБ.