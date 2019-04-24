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Бизнес
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Издержки «Нафтогаза» по суду с Россией обрушили его прибыль втрое

Ведомости
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Чистая прибыль «Нафтогаза» по итогам 2018 г. упала почти втрое — на 64% до 13,6 млрд грн (32,52 млрд руб.), хотя он третий год подряд остается прибыльным, говорится на сайте украинской нефтяной компании. Падение прибыли «Нафтогаз» объясняет тем, что в прибыли за 2017 г. были учтены «положительные результаты решений стокгольмского арбитража в размере 12,6 млрд грн» (около 30,13 млрд руб.).

Речь идет о споре с «Газпромом», который идет с 2014 г. По контракту 2009 г. «Газпром» должен прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м газа в год за $2,35 млрд, но ни разу не выполнил этот показатель. «Нафтогаз» же не устраивал тариф (около $21,3 за 1000 куб. м).

В феврале 2018 г. стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне около $2,56 млрд за недопоставку газа и в течение 2018–2019 гг. прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м ежегодно. «Газпром» подал апелляции на оба решения, инициировав досрочное расторжение контракта.

В отчетности за 2018 г. учитывается НДС «на компенсацию согласно решению арбитража по транзиту газа в размере 4,8 млрд грн» (11,48 млрд руб.). Помимо этого прибыль компании сократилась на 10,1 млрд грн (24,15 млрд руб.) из-за «обеспечения по судебным искам». «Большую часть этой суммы, а именно 9,6 млрд грн, составило обеспечение по судебному делу с АО «Укртрансгаз» по покрытию разбалансов в ГТС», — уточняется в сообщении.

Прибыль «Нафтогаза» от продажи и поставки природного газа в отчетном периоде составила 5,1 млрд грн (12,19 млрд руб.) за счет реализации газа другим потребителям по нерегулируемым ценам — почти 8 млрд грн (19,3 млрд руб.), что в 1,5 раза больше, чем в 2017 г. Дебиторская задолженность в 2018 г. увеличилась на 4,7 млрд грн, долг региональных газоснабжающих предприятий, поставляющих газ населению, вырос почти на 8,6 млрд грн.

Финансовые результаты «Нафтогаза» проверила украинская «дочка» Deloitte.

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Бизнес
Новости

Philip Morris запустит страховую компанию со скидками для бросивших курить клиентов

Ведомости
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Одна из крупнейших в мире табачных компаний Philip Morris International (PMI, выпускает сигареты Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield) запустит страховую компанию, которая будет предоставлять скидки для тех, кто бросит курить, сообщает CNBS.

Страховая компания будет называться Reviti и станет 100%-ой «дочкой» PMI. Первоначально она будет запущена в Великобритании, но у компании есть планы выхода и на другие рынки.

Скидки будут предоставляться тем, кто приостановит или бросит курение. Также скидки будут доступны тем, кто перейдет на курение девайсов, которые считаются менее вредными, в частности на электронные сигареты или iQOS — приборы по нагреванию табака, которые выпускает Philip Morris.

В среднем скидка для тех, кто перейдет на электронные сигареты, составит 2,5%, а для тех, кто будет использовать iQOS в течение трех месяцев, получат скидку в 25%. Люди, которые бросят курить по меньшей мере на год, получат скидку в 50%.

Как отмечает CNBC, электронные сигареты очень популярны в Великобритании. В частности, это связано с тем, что власти называют эти девайсы менее вредной альтернативой и призывают людей замещать ими курение сигарет. Предлагая людям скидки за переход на iQOS, PMI может способствовать интересу к этому устройству.

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Политика
Новости

Минздрав заявил о двукратном сокращении потребления алкоголя в России

Ведомости
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Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 л на душу населения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову.

«Потребление алкоголя сократилось в 2018 г. до 9,3 л на душу населения с 18 л в 2011 г., то есть почти в два раза», — заявила она на итоговой коллегии министерства. По информации Скворцовой, одновременно сокращается количество случаев алкогольного отравления, а также связанных с употреблением алкоголя заболеваний. Благодаря этому смертность среди российских мужчин трудоспособного возраста с 2012 г. снизилась на 18%.

Как сообщало ранее Росалкогольрегулирование, треть от всего потребляемого россиянами алкоголя в 2018 г.была поддельной — это самогон, контрафакт и суррогаты. Замглавы службы Владислав Заславский доложил Скворцовой, что показатель незарегистрированной продукции при потреблении на душу населения должен снизиться к 2020 г. до 1,9 л. Ведомство также продолжает работу по борьбе с нелегальной продажей алкоголя: с июня 2018 г. по решению службы было заблокировано свыше 1000 нелегальных сайтов по продаже алкоголя.

Политика
Новости

Крупные туроператоры приостановили продажи путевок на Шри-Ланку

Ведомости
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Несколько крупных российских туроператоров приостановили продажи путевок на Шри-Ланку, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителей компании.

«Мы приостановили продажу туров на курорты острова Шри-Ланка. В случае отказа от ранее приобретенных пакетов клиенты смогут вернуть стоимость туристического продукта в полном объеме», – заявили в компании TEZ Tour. По словам представителя туроператора, туристический сезон в стране закончился еще в конце марта. В последнее время в Шри-Ланку туры планировались в формате индивидуальных заездов. Никто из находящихся сейчас на Шри-Ланке клиентов TEZ Tour не высказал желания вернуться из поездки раньше срока, отметили в компании.

Anex Tour и Coral Travel также приостановили продажи туров. «Аннуляций или преждевременного прерывания отдыха у нас нет. В случае возникновения запросов будем работать в индивидуальном порядке», – отметили в Anex Tour. Клиенты туроператора отдыхают на побережье, где ситуация спокойная, экскурсии временно не проводятся, уточнили в компании. Сейчас в стране действует комендантский час, усилены меры безопасности. «Поскольку аэропорт находится в пригороде Коломбо, трансферы осуществляются по объездной дороге без заезда в город. Каждое транспортное средство проверяется, в связи с этим время трансфера перед вылетом увеличено», – рассказали в Anex Tour.

Гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная заявила, что туры на Шри-Ланку не являются массовым продуктом туроператора, их продавали по запросу в индивидуальном порядке. Сейчас тур на Шри-Ланку невозможно купить, «бронирований также нет», добавила она.

Террористы-смертники совершили восемь взрывов на Шри-Ланке 21 апреля. В этот день католики празднуют Пасху. Объектами атак были отели и храмы в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. По последним данным, в результате нападений погибло более 350 человек, около 500 человек ранены. Ранее Министерство иностранных дел России и Ростуризм рекомендовали россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку. Ростуризм также рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в страну.

Взрывы на Шри-Ланке

Выбор редактора
Финансы
Новости

Доллар подорожал на бирже на 35 копеек

Ведомости
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Рубль дешевеет на торгах Московской биржи в среду, 24 апреля. Курс доллара вырос на 35 коп. до 64,04 руб., курс евро – на 31 коп. до 71,8 руб.

Накануне доллар укреплялся к большинству валют – индекс доллара в моменте прибавлял до 0,5%, напоминает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Рубль держался лучше других валют благодаря налоговому периоду и дорожающей нефти, но сегодня некоторые инвесторы, опасаясь дальнейшего роста доллара, могли начать фиксировать прибыль, сказал он «Ведомостям». «Тем более что нефтяные котировки хотя и превышают по-прежнему $74 за баррель Brent, все же сдвинулись вниз по сравнению с максимумами вторника», – добавляет Зварич.

Баррель Brent на Межконтинентальной бирже к 13.25 мск подешевел на 0,05% до $74,47.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,23% до 2581,43 п. Индекс РТС упал на 0,63% до 1269,61 п.

Впрочем, если цены на нефть возобновят рост, доллар снова начнет двигаться в сторону 63 руб., уверен аналитик. Справедливый курс американской валюты, по его оценке, 62–63 руб. за доллар.

Политика
Новости

Песков рассказал о «белых пятнах» в понимании того, как Зеленский относится к России

Ведомости
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В Кремле усматривают много «белых пятен» в понимании подходов избранного президентом Украины Владимира Зеленского к основополагающим вопросам отношений с Россией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока много белых пятен в плане понимания подходов избранного президента Украины к основополагающим вопросам на повестке дня двусторонних российско-украинских отношений, и нужно делать какие-то суждения или выводы, только дождавшись или каких-то первых конкретных формулировок в плане отображения подходов, или конкретных действий», – заявил Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия вести переговоры с Зеленским.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Зеленскому поздравление, в котором выразил надежду, что новый президент поможет прекратить притеснения и дискриминацию граждан, принадлежащих к Украинской Православной Церкви. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил надежду на улучшение отношений между странами, но оговорился, что «не испытывает никаких иллюзий». Песков заявил, что преждевременно говорить о поздравлениях Путина избранному президенту Украины и о совместной работе с Зеленским.

«В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику российского государства, и в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, он именно на основании конкретных заявлений и действий будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины», – добавил Песков.

Второй тур выборов на Украине прошел 21 апреля, явка избирателей составила более 62%, Владимир Зеленский набрал более 73% голосов. 

Выбор редактора
Политика
Новости

МВД завершило следствие по делу о поставках кокаина из Аргентины

Ведомости
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Следователи МВД завершили следственные действия и предъявили обвинение в окончательной редакции предполагаемому организатору поставок кокаина из Аргентины в Россию, сообщает ТАСС. Им оказался бывший сотрудник посольства России в Аргентине Андрей Ковальчук.

«Теперь адвокаты и их подзащитные будут знакомиться с материалами дела», — пояснил адвокат Андрей Шалаев, представляющий интересы фигуранта дела Владимира Калмыкова.

Бывший посол России Виктор Коронелли в 2016 г. сообщил властям Аргентины о наркотиках в здании российского посольства. После этого сотрудники жандармерии заменили кокаин мукой — чемоданы с ней отправили в Москву, а получателей задержали. Всего в здании школы на территории российского посольства нашли 12 чемоданов с 400 кг кокаина. О проведении антинаркотической операции стороны сообщили лишь в феврале 2018 г. В рамках дела задержаны шесть человек, среди них предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук.

Обнаруженный в посольстве кокаин в августе 2018 г. сожгли в крематории в присутствии российского посла в Аргентине Дмитрия Феоктистова и министра безопасности южноамериканской республики Патрисии Буллрич. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что не видит репутационных рисков для дипломатического ведомства, несмотря на вовлеченность сотрудников посольства в скандал.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Великобритания разрешила Huawei развивать сети 5G

Ведомости
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Власти Великобритании готовы допустить китайскую компанию Huawei к созданию сети мобильной связи пятого поколения, сообщает Reuters. При этом компании не будут доступны для воздействия ключевые элементы инфраструктуры для сетей 5G, что должно позволить избежать угрозы безопасности.

Такое решение приняла премьер-министр Тереза Мэй, несмотря на неоднократные предупреждения США и британских министров о риске шпионажа со стороны китайской компании. В Huawei заявили, что готовы развивать сети 5G в стране с учетом подхода правительства Великобритании к сетевой безопасности.

Ранее британская газета Times писала, что Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении средств от властей Китая, что служит свидетельством ее ангажированности. Ранее Huawei лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США из-за обвинений в том, что оборудование используется для сбора данных в интересах властей КНР. При этом Вашингтон призывал партнеров по разведывательному альянсу Five Eyes, куда помимо США входят Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия, последовать его примеру.

Премьер госсовета КНР Ли Кэцян категорически отвергал обвинения в шпионаже в отношении телекоммуникационных компаний из Китая, указывая на отсутствие конкретных доказательств.

Бизнес
Новости

ФАС отказалась индексировать тарифы «Газпрома»

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет индексировать тарифы для «Газпрома», пока компания не начнет предоставлять регулятору полные данные о своей деятельности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя службы Игоря Артемьева.

«С «Газпромом» можно пока не работать. Потому что он свои данные нам не предоставляет. Пока «Газпром» не будет предоставлять нам свои прозрачные данные, мы не будем им индексировать вообще ни один тариф. Пусть живет так», – заявил Артемьев на расширенной коллегии ФАС в Крыму.

Вопросы утверждения оптовых цен на газ, добываемый «Газпромом», а также утверждения тарифов на услуги по транспортировке газа населению запланированы к рассмотрению на очередном заседании правления ФАС 25 апреля 2019 г.

В марте 2019 г. президент «Транснефти» Николай Токарев и председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон попросили президента Владимира Путина передать регулирование тарифов на транспортировку нефти и газа от ФАС к Минэнерго. В прошлом году Токарев, Михельсон и совладелец НЛМК Владимир Лисин уже просили председателя правительства Дмитрия Медведева отстранить ФАС от регулирования тарифов, но тогда такое решение не было принято. Предприниматели заявляли, что решения о тарифах не могут приниматься в отрыве от стратегических решений о развитии соответствующих отраслей.

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Политика
Новости

ЦИК: В России могут ликвидировать более 30% партий до конца года

Ведомости
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Из 61 действующих сейчас партий только треть подтверждают свою состоятельность и еще примерно треть могут быть ликвидированы до конца года, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге.

В 2019 г. начинает работать норма, в соответствии с которой партии, не выполнившие требование закона об обязательном участии в выборах, могут быть ликвидированы. Чтобы избежать ликвидации, партия должна в течение семи лет с момента регистрации поучаствовать либо в одной федеральной кампании, либо в нескольких региональных (губернаторские выборы в девяти регионах или парламентские – в 17), либо в муниципальных выборах не менее чем в 43 регионах.

Процедуру ликвидации партии должен инициировать Минюст: он обращается в суд с соответствующим иском. Минюст уже опробовал эту схему. В начале этого года ведомство обратилось в Верховный суд (ВС), чтобы ликвидировать две партии: Российскую партию народного управления и Спортивную партию России «Здоровые силы». В конце января ВС удовлетворил оба иска.

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Стиль жизни
Новости

Финальный эпизод «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД арена»

Ведомости
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«Амедиатека» покажет финал сериала «Игра престолов» на футбольном стадионе «РЖД арена» в Москве 20 мая, сообщает пресс-служба онлайн-сервиса. Помимо показа всех приглашенных ждет развлекательная программа.

«Мы долго думали, чем удивить преданных фанатов, и решили, что лучшим финалом будет собраться всем вместе, чтобы посмотреть последнюю серию культовой фэнтези-саги и запомнить это навсегда», – заявил генеральный директор Amedia TV Дмитрий Сычугов.

Он отметил, что специалисты провели большую работу по технической подготовке инфраструктуры «РЖД арены». Специально для показа финальной серии будет построен экран высотой с четырехэтажный дом. Чтобы попасть на показ, необходимо оставить свою электронную почту на специальном сайте. Также получить приглашение смогут те, кто приобретет годовую подписку на «Амедиатеку» премиальными картами Visa. Количество пригласительных билетов на мероприятие ограничено.

Партнером показа выступил агрегатор такси «Ситимобил», он разыграет более 800 пригласительных, в том числе VIP-билеты. «РЖД арена» является домашним стадионом действующего чемпиона России по футболу «Локомотива», после модернизации 2017 г. стадион вмещает 27 000 зрителей.

Вспомнить всё: лучшие серии семи сезонов «Игры престолов»

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Авто
Новости

Путин ужесточил наказание для водителей за бегство с места ДТП

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, копия документа размещена на портале правовой информации. Речь идет об авариях, в которых пострадали или погибли люди. Поправки внесены во вторую, четвертую и шестую части статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). За ДТП с одним погибшим максимальный срок лишения свободы составляет семь лет, с двумя и более погибшими – девять лет.

Теперь водителю, совершившему ДТП в состоянии опьянения и покинувшему место аварии, грозит наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет либо лишение свободы на четыре года. Водителю, совершившему ДТП в состоянии опьянения и оставившему место аварии с одним погибшим, грозит от двух до семи лет тюрьмы. Если в аварии погибло более одного человека, то возможный срок заключения составляет от четырех до девяти лет. Поправки также вводят запрет на право занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Законопроект был внесен на рассмотрение правительством. Госдума приняла его в третьем окончательном чтении 17 апреля. Совет Федерации одобрил его 22 апреля. Закон вступает в силу с момента его подписания.

Ранее водителям, сбежавшим с места ДТП, грозил административный арест до 15 суток и запрет на управление автомобилем на срок от года до полутора лет. Водитель, сбежавший с места ДТП, нес меньшую ответственность, чем водитель, управлявший машиной в состоянии алкогольного опьянения. Новый закон фактически приравнял побег с места ДТП к «пьяному» вождению.

В каких городах России самые плохие дороги

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