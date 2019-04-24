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Издержки «Нафтогаза» по суду с Россией обрушили его прибыль втрое

Чистая прибыль «Нафтогаза» по итогам 2018 г. упала почти втрое — на 64% до 13,6 млрд грн (32,52 млрд руб.), хотя он третий год подряд остается прибыльным, говорится на сайте украинской нефтяной компании. Падение прибыли «Нафтогаз» объясняет тем, что в прибыли за 2017 г. были учтены «положительные результаты решений стокгольмского арбитража в размере 12,6 млрд грн» (около 30,13 млрд руб.).

Речь идет о споре с «Газпромом», который идет с 2014 г. По контракту 2009 г. «Газпром» должен прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м газа в год за $2,35 млрд, но ни разу не выполнил этот показатель. «Нафтогаз» же не устраивал тариф (около $21,3 за 1000 куб. м).

В феврале 2018 г. стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне около $2,56 млрд за недопоставку газа и в течение 2018–2019 гг. прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м ежегодно. «Газпром» подал апелляции на оба решения, инициировав досрочное расторжение контракта.

В отчетности за 2018 г. учитывается НДС «на компенсацию согласно решению арбитража по транзиту газа в размере 4,8 млрд грн» (11,48 млрд руб.). Помимо этого прибыль компании сократилась на 10,1 млрд грн (24,15 млрд руб.) из-за «обеспечения по судебным искам». «Большую часть этой суммы, а именно 9,6 млрд грн, составило обеспечение по судебному делу с АО «Укртрансгаз» по покрытию разбалансов в ГТС», — уточняется в сообщении.

Прибыль «Нафтогаза» от продажи и поставки природного газа в отчетном периоде составила 5,1 млрд грн (12,19 млрд руб.) за счет реализации газа другим потребителям по нерегулируемым ценам — почти 8 млрд грн (19,3 млрд руб.), что в 1,5 раза больше, чем в 2017 г. Дебиторская задолженность в 2018 г. увеличилась на 4,7 млрд грн, долг региональных газоснабжающих предприятий, поставляющих газ населению, вырос почти на 8,6 млрд грн.

Финансовые результаты «Нафтогаза» проверила украинская «дочка» Deloitte.