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Philip Morris запустит страховую компанию со скидками для бросивших курить клиентов

Одна из крупнейших в мире табачных компаний Philip Morris International (PMI, выпускает сигареты Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield) запустит страховую компанию, которая будет предоставлять скидки для тех, кто бросит курить, сообщает CNBS.

Страховая компания будет называться Reviti и станет 100%-ой «дочкой» PMI. Первоначально она будет запущена в Великобритании, но у компании есть планы выхода и на другие рынки.

Скидки будут предоставляться тем, кто приостановит или бросит курение. Также скидки будут доступны тем, кто перейдет на курение девайсов, которые считаются менее вредными, в частности на электронные сигареты или iQOS — приборы по нагреванию табака, которые выпускает Philip Morris.

В среднем скидка для тех, кто перейдет на электронные сигареты, составит 2,5%, а для тех, кто будет использовать iQOS в течение трех месяцев, получат скидку в 25%. Люди, которые бросят курить по меньшей мере на год, получат скидку в 50%.

Как отмечает CNBC, электронные сигареты очень популярны в Великобритании. В частности, это связано с тем, что власти называют эти девайсы менее вредной альтернативой и призывают людей замещать ими курение сигарет. Предлагая людям скидки за переход на iQOS, PMI может способствовать интересу к этому устройству.